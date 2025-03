DE LA POLITICA A LA FARANDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A la familia Rentería, por los 75 años de su negocio de mariscos. Pura ricura.

Efeméride.- En Guadalajara, Jalisco, el viernes 3 de marzo de marzo de 1933 nace Marco Antonio Muñiz Vega.

Curiosidades.- Marco Antonio Muñiz, conocido como “El Lujo de México”, después de ser parte del famoso grupo Los Tres Ases, inicia su carrera como solista, el año 1959, logrando sus primeros éxitos con las canciones Luz y Sombra y Escándalo. Muñiz es idolatrado en Puerto Rico. Casó con la ex actriz Jessica Munguía, con quien procreó ocho hijos, entre ellos, Jorge “El Coque” Muñiz.

La frase.- “Gobernar es pactar; pactar no es ceder.” Corto, pero con sustancia, lo dicho por el psicólogo francés Gustave Le Bon.

Condolencias.- Para el estimado Enrique García García y familia, por el fallecimiento de su hermano.

La pregunta.- ¿Informarán Cultura y el Ayuntamiento a qué costo consiguieron a los artistas emergentes?

Rapidines.- Algunas de las canciones que se convirtieron en éxito en la voz de “El Lujo de México”, Marco Antonio Muñiz.

A donde quiera.- Supuestamente “El Peje” y Claudia le han pedido al gobierno gringo explicaciones sobre el secuestro de “El Mayo”. Jamás recibirán los esclarecimientos de lo solicitado ¡Ah! Pero bastó con que Trump le tronara los dedos a Claudia y de inmediato, le entrego a 29 miembros de la mafia ¡Ño que ño! El miedo no anda en burro.

Adelante.- Y los Senadores de Morena se atrevieron a corregirle la plana a la iniciativa presidencial que intenta combatir el nepotismo sucesorio en cargos de elección popular. La Presidenta pretendía que su iniciativa cobrara vigencia el año 2027 y sus “compañeros” extendieron el plazo. Nunca de los nunca, “El Peje” hubiera permitido tal atrevimiento.

Amor perdido.- Los dineros de algunos de los fracasados programas producto de las ocurrencia de “El Peje”, continúan acumulándose. Entre las llamadas Tandas del Bienestar y las Vaquitas del Bienestar, bajo la modalidad de préstamos a la palabra, el Gobierno Federal no pudo recuperar poco más de 7 mil millones de pesos ¡Y échale un cinco al piano y que siga el vacilón!

Celoso.- La Presidenta habla de corrupción inaceptable del Poder Judicial, la Auditoría Superior de la Federación, le pone en el escritorio cuentas irregulares de la construcción del Tren Maya, Sedena y ¡Otra vez Segalmex¡ Vamos a ver si no nos salen que los titulares de dichas dependencias fueron engañados por priistas pícaros.

Contigo aprendí.- Harfuch y la Presidenta señalan a los juzgadores como corruptos, pero no se atreven a exhibir las pruebas de sus dichos para luego iniciarles carpetas de investigación.

De lo que te has perdido.- Solo en México, particulares pueden instalar cerca de 400 cámaras de vigilancia en la vía pública y construir un túnel de alrededor de 700 metros lineales sin que las autoridades se den cuenta de dichas acciones. Y luego se dicen ofendidos cuando se les señala que le tienen vendida el alma a los descarriados.

El despertar.- Para la entrega de 29 acusados a los tribunales gringos, algunos de ellos juzgados y otros en proceso, etapa en la que prevalece la presunción de inocencia, el Fiscal General de la República, arguye, como justificante, entre otros fundamentos, de su proceder, el Artículo Quinto de La Ley de Seguridad Nacional. Argumento cuestionable.

El Vicio.- La Universidad Politécnica del Mar y de la Sierra, Campus La Cruz de Elota, ofrece la carrera de medicina. Una opción más para los chavos con vocación médica, que no hayan encontrado espacio en otra institución pública.

Escándalo.- Ante la repentina cancelación del elenco artístico del Rey de la Alegría y Reina del Carnaval, el Municipio actuó rápidamente y consiguieron los relevos, lo cual, se informó oportunamente. Lo que no dijeron es de a cómo no.

Historia de amor.- Inolvidable la actuación de Plácido Domingo en la coronación de los Juegos Florales. A sus poco más de ocho décadas de vida, su voz guarda mucho de su potencia y coloración.

La Bikina.- Y a la par de don Plácido, el barítono mazatleco Adán Pérez estuvo a la altura de la calidad de su maestro. Su actuación fue apreciada por el público, pero menospreciada por los organizadores del evento. También, justo es reconocer la dirección musical del maestro Sergio Freeman, quien, con su maestría, provocó que ni se notara la ausencia del que le dijo no al evento.

Lamento borincano.- Los llamados Bolcheviques, seudo juzgadores del personaje del Mal Humor, lucieron “evenflos” al señalar como tal, al “Fofo” Márquez. Zacatito verde.

Luz y sombra.- Pareja a punto de casarse. “Amor, te confieso que mi aquellito me huele a cebolla.” “No me importa, gordita. Recuerda que con el Covid perdí el olfato.” En la primera noche, ya bicholos, al tipo se le viene un mar de lágrimas y la chica le dice “¿Lloras por la emoción?” “No, me lloran los ojos por el aroma a cebolla.”

Morenita mía.- “Hija ¿Y este celular nuevo?” “Me lo saqué en una rifa, mami.” “¿Y el reloj que está junto al teléfono?” “También me la gané en una rifa.” “¿Y qué tanto haces en el baño?” “Depilándome la cajita de la suerte.”

Por amor.- “Amor, dime algo dulce.” “Caramelos.” “No, algo lindo.” “Cachorritos.” “Déjate de cosas, dime algo sexy.” “¡Tu prima!”

Que murmuren.- “Soldado, le han mandado una carta en blanco.” “Es de mi mujer.” “¿Y cómo lo sabe?” “Es que estamos peleados.”

Quiero abrazarte tanto.- “Oye ¿Es cierto que a tu vecina le dicen la 3:59?” “Sí.” “¿Y por qué?” “Porque en un minuto se pone en cuatro.”

Solito con las estrellas.- “Dime con quién andas y te diré quién eres.” “No ando con nadie.” “Lo sabía, es que eres feo.”

Te amaré toda la vida.- Ya va siendo hora de que tú y yo arruguemos las sábanas.

Corte.- “Una cosa es predicar y otra dar trigo.” Esta verdad de a kilo se cumple en algunos de los fallidos y costosos programas de “El Peje”.