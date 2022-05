De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A los docentes, que cumplen con su misión de sembrar conocimiento y coadyuvar en la formación personal de sus educandos.

Efeméride.- Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, así fue registrado el ilustre Juan Rulfo, quien nació el miércoles 16 de mayo de mayo de 1917.

La frase.- Lee Kuan Yew: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares.”

La curiosidad.- Juan Rulfo no fue un escritor prolífico, pero le bastaron tres obras para hacer notar su talento literario: El llano en llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Obtuvo los siguientes premios: el Xavier Villaurrutia, edición 1955; el Nacional de Literatura (1970) y el Príncipe de Asturias (1983). La novela Pedro Páramo ha sido traducida a 40 idiomas.

Condolencias.- Van para los estimados Oscar Soto y Joel Romo, extendidas a sus respectivas familias. Igual, para los dolientes de Pancho Bernal.

La pregunta.- ¿Cuánto tiempo más estarán dispuestas las fuerzas armadas a jugar el papel del tiro al blanco o a los debiluchos del barrio?

Rapidines.- Van algunos personajes de la novela Pedro Páramo. Obviamente, el sujeto central es el que le da nombre a dicha obra.

Juan Preciado.- Andrés Manuel define a Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, como un político que se caracteriza por su alto sentido humanitario, rasgo que por cierto, no se refleja en libertad de expresión para los cubanos.

Dolores Preciado.- Afirma el dicho que donde come uno, comen dos, y de ello, está convencido el Presidente de la República al darle paso a la inscripción de 25 mil guatemaltecos al IMSS, para compartir las insuficiencias y deficiencias del Seguro.

Lucas Páramo.- Me queda claro que los problemas técnicos que se están presentando en el Aeropuerto de Ciudad de México, son aprovechados para pegarle políticamente al Presidente de la República, pero también, es una realidad que los eventos de peligro aeroportuario son ciertos, y que la solución a ellos, debe salir de expertos en aeronavegación.

Miguel Páramo.- Respetar los derechos humanos de los que delinquen, no es pretexto para que las fuerzas del orden se crucen de brazos ante los embates delincuenciales.

Susana San Juan.- En mi larga vida jamás había visto que un piquete de soldados huyeran despavoridos ante la amenazante presencia de un grupo de civiles, quienes a gritos, los amenazaban con liquidarlos a tiros. Gracias a la política de abrazos no balazos, el Ejército y demás corporaciones armadas del Estado han sido colocadas en una situación ridícula.

Bartolomé San Juan.- Finalmente, por la vía de la destitución y de la ingratitud política, Héctor Melesio Cuén fue separado de la administración estatal. Obviamente, el maestro Cuén no se quedará cruzado de brazos ante el mal pago que le corrió Rocha Moya.

Justina Diez.- El Gobernador Rocha Moya señaló al defensor de los derechos humanos, Oscar Loza Ochoa, como un tipo que solo busca reflectores. Pero yéndonos a los hechos, haciendo una comparativa de liderazgo social sin ningún interés político personal, los zapatos de Loza Ochoa, le quedan muy grandes a Rocha Moya.

Fulgor Sedano.- SEMARNAT y el Ayuntamiento se han conjuntado para otorgar permisos que le darán luz verde a la construcción de un balneario flotante sobre la pequeña bahía de Olas Altas. Ni modo, no encuentran cómo pegarle en la torre a la belleza del litoral mazatleco.

Gerardo Trujillo.- Ni por casualidad se le ocurre al Alcalde mazatleco impulsar un proyecto para generar, mediante paneles solares, energía eléctrica para surtir el alumbrado público ¡Ah, pero eso sí! Junto con el Gobernador, anda entrado en el proyecto de un teleférico. Estos creen que lo material es el atractivo del puerto.

Abundio Martínez.- Como si estuviera corriendo un ciclo escolar normal, la SEPYC autorizó la suspensión de labores este lunes, con motivo del Día del Maestro y para Escuinapa, consintió toda una semana de receso escolar por la celebración de las Fiestas de Las Cabras. Por eso estamos como estamos.

Refugio.- Junto a la orden de cancelación de demandas judiciales en contra de comunicadores, bien haría Rocha Moya en aparejar a su instrucción, el poner a trabajar a su policía cibernética para dar con las “granjas” de bots que mantienen algunos funcionarios y alcaldes.

Eduviges Dyana.- Paco Farriols y su gente andan lurios por el éxito que tuvo el City Nature Challenge 2022-México, con la participación de 3,550 usuarios y poco más de 129 mil observaciones. Los participantes sinaloenses destacaron en el encuentro que pretende difundir la apreciación de la naturaleza, acción que no le interesó al gobierno de Sinaloa.

Damiana Cisneros.- “Vieja, ya regrese del súper. Te traje lo que me encargaste: cervezas y whisky.” “¡Ay! Cómo serás bruto, te encargué cerezas y kiwis.”

Padre Rentería.- “Te noto circunspecto, nefelibato, transido y algo taciturno ¿Necesitas algo?” “Sí, un diccionario.”

Ana Rentería.- La vaga del barrio con el primerizo. “Oye Tilio ¿te gustaría que te enseñara el chiquito.” “No sabía que tenías un bebé.”

Dorotea.- “Mamá, no entiendo por qué el Tolo amaneció enojado, después de tan bonita fiesta que tuvimos anoche.” “Hija te emborrachaste y delante de él, no dejaste de llorar por tu ex novio.”

Abundis.- “Mira Tolin, ya me enteré que andas diciendo que no te puedes casar porque te pago muy poquito. Ahorita reniegas, pero algún día me lo agradecerás.”

Tartamudo.- Va un trabalenguas, para ejercitar el movimiento lingual: Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto.

Damasio El Tilcuate.- De nueva cuenta la vaga y el cándido principiante: “Muchacho, que te parece si nos aventamos un 69.” “No señora, con un ‘six’ es más que suficiente.”

Corte.- “El tamal que es de manteca, en la hoja se le ve.” Digo, para los que se extrañan por el comportamiento del Alcalde.