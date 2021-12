De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Al galeno Epifanio Castañeda por su valiosa labor social y profesional.

Efeméride.- En Villa de Ayala, Morelos, el jueves 13 de diciembre de 1877, nace el profesor y militar revolucionario Otilio Edmundo Montaño Sánchez, redactor del Plan de Ayala.

La frase.- Barack Obama: “Si abandonas la idea de que tu voz puede marcar la diferencia, otras voces llenarán el vacío.”

La curiosidad.- En el punto 15 del Plan de Ayala, refiriéndose al gobierno de Madero, sus autores anotaron lo siguiente: “Mexicanos: considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa, por ser incapaz para gobernar; considerad que su sistema de Gobierno está agarrotando a la patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones;... no somos personalistas, ¡somos partidarios de los principios y no de los hombres!”

Condolencias.- A los dolientes del niño Óscar Pérez Carrillo. Igual para los deudos de la apreciada Jovita Figueroa.

La pregunta.- ¿Se imaginan el poderío que podría alcanzar López Obrador alentando con hechos la reconciliación nacional y apertura a la crítica?

Rapidines.- Van los nombres de algunos de los 36 municipios del estado de Morelos, terruño también de Emiliano Zapata y localización de Cuernavaca, la llamada ciudad de la eterna primavera.

Amacuzac.- Por si no lo han notado, la floración de los guayacanes luce entre los montes mazatlecos. No sé si los de parques y jardines o los encargados del bosque de la ciudad sepan de la existencia de dichos árboles. Pero que esto les sirva de pista para poblar las arboledas urbanas de guayacanes.

Coatlan del Río.- Los vaivenes de la economía global han prendido la mecha de la inflación en varios países, y el nuestro, no es la excepción, aunque alienta el hecho de que los analistas opinen que gracias a la disciplina fiscal del gobierno, la estabilidad de las finanzas públicas se mantiene en un nivel de tranquilidad.

Cuautla.- Una tragedia más se anota en las filas de los migrantes al perder la vida 55 de ellos hacinados, junto con otra centena, en la caja de un tráiler que sufrió un accidente vial. Resulta raro que en un trayecto de 150 kms. no haya sido revisado por ninguna autoridad ¿Descuido o corrupción de los vigilantes?

Huitzilac.- Lo del fatídico tráiler y otros casos más, por ejemplo, los certificados de vacunación, que por una corta de 2 mil pesos salen desde un escritorio oficial, son casos que demuestran que la corrupción continúa vivita y coleando.

Hueyapan.- En reciente elección extraordinaria realizada en Nayarit, para elegir a un senador, el PAN, electoralmente fue molonqueado y apenas si alcanzó un 2.4% de la votación emitida. Una muestra más del fallido liderazgo de su presidente nacional, Marko Cortez. Los azules no ganan ni tan siquiera una hipotética contienda por alguna mesa directiva escolar.

Jantetelco.- El sábado pasado los del FIGLOSNTE53, colocaron la primera piedra de lo que será un centro social y recreativo para sus asociados y para el público que quiera utilizar las instalaciones. El campestre estará hacía la salida norte del puerto, a la altura del kilómetro 10 de la autopista.

Juitepec.- Para no variar, el rector de la UAS solicita recursos extraordinarios para cerrar el gasto operativo del año. Lo que no da a conocer el solicitante es un plan de austeridad para lograr que el subsidio universitario alcance para cubrir los egresos.

Miacatlán.- En reciente deceso, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, hizo circular una esquela en la que la redacción se mezclaba entre lo personal y lo institucional, y por si fuera poco, el mensaje acompañado de motivos y pedimentos religiosos. Como quien dice, la firmante seguramente no sabe nada acerca de la laicidad de las instituciones gubernamentales. Ni modo, no aprenden.

Ocuituco.- En plenos tiempos de avance tecnológico el servicio técnico de TELMEX ha dado un salto cuántico hacia el pasado y les toma 10 días o más, para restablecer el servicio de una línea telefónica.

Temixco.- Después de tres años de gobierno, alega el Alcalde que los problemas del drenaje, obedecen al descuido de administraciones pasadas ¡Ah caray! ¿También se cuentan dentro de los omisos, sus anteriores años de gobierno?

Tetecala.- El estero del Yugo, el arroyo Jabalines y otros importantes cuerpos de agua, están siendo literalmente asesinados por JUMAPAM, cuyos irresponsables directivos están cometiendo un alevoso ecocidio.

Tlaquiltenango.- El Alcalde asegura que el problema del drenaje es culpa de administraciones pasadas ¿y los tres años anteriores no le bastaron para darle, por lo menos, una manita de gato a las cañerías?

Tlayacalpan.- Calladita te ves muy bonita y gimiendo, te ves hermosa.

Temixco.- ¿Por qué las tallas de los sostenes se identifican con una letra? Va la respuesta: A (apenas tiene); B (Bueno, peor es nada); C (¡Caramba!); D (¡Dios mío!); E (¡Enormes!); F (¡Falsas!)

Xochitepec.- Tolo estaba en agonía y Mela lo acompañaba. “Mela, estoy a punto de morir. Un favor. Dime si alguna vez me fuiste infiel.” “¡Ay Tolo! Que ocurrencias las tuyas. “Anda Mela, contesta a mi pregunta que ya casi me muero.” “¿Y si no te mueres?

Xoxocotla.- “Hola vieja, te aviso que ya estoy regresando a casa.” ¿Y dónde chingados te metiste? Saliste el año 2006 y hasta ahora en el 2021 sé de ti.” “Bueno vieja, yo te dije que iba a una fiesta de 15 años y ya estoy de vuelta.”

Yecapixtla.- “Camarada, si yo te dijera que me voy a morir mañana ¿qué me dirías hoy?” “Que me prestes mil pesos y que dentro de dos días te los pago.”

Zacatepec.- ¿Qué le dice una nalga a la otra nalga? “¡Carajo! ¡qué mal huele el pasillo!”

Zacualpan de Amilpas.- Anuncio comercial: “En la compra de su piñata, el palo es gratis.”

Corte.- El Químico dice que las estatuas de los “bitles” servirá de gancho para traer al puerto turismo europeo. Y tú nieve ¿de qué la quieres? ¿de limón?