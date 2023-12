Andrés Manuel reniega de los resultados de la evaluación escolar realizada por el organismo internacional PISA. Dice que son valoraciones del conservadurismo. En sentido inverso, reaccionó el Presidente colombiano Gustavo Petro, quien no dudó en reconocer el fracaso del sistema educativo de su país, prometiendo trabajar al respecto, a partir de la evaluación practicada por la institución calificadora.

Portada.- A la maestra Rebeca Llamas, por sus 50 años de brillante trayectoria en la danza folclórica.

Efeméride.- En Puebla de Los Ángeles, el lunes 11 de diciembre de 1916, nace Elena Delfina Garro Navarro, conocida en el mundo de las letras como Elena Garro.

La frase.- Elena Garro: “Una mentira pesa durante generaciones y sus consecuencias son imprevistas e infinitas.”

Curiosidades.- Elena Garro fue esposa de Octavio Paz, circunstancia, que afirman los estudiosos de su obra, consideran que tendió un velo sobre la importancia de su producción literaria. La poblana, al igual que Carlos Monsiváis, era amante de los gatos. Entre otros reconocimientos, recibió los siguientes: Premio Xavier Villaurrutia, Premio Grijalvo, Premio Bellas Artes Colima y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Condolencias.- Al estimado Roy Peraza y familia.

La pregunta.- El equipo de Xóchitl remarca el origen pobre de la candidata ¿acaso pensarán que una campaña política es igual que una telenovela?

Rapidines.- Títulos de algunas de las obras de Elena Garro.

El duende.- Hartos de ser sometidos por la delincuencia organizada y la ausencia de autoridad, los pobladores de Texcaltitlán, se armaron de arrojo, piedras, palos, machetes y una que otra arma de fuego, para enfrentarse a los delincuentes. Obviamente, el resultado fue sangriento y para no variar, la presencia policiaca llegó tarde.

El rastro.- El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en pleno proceso electoral, se encuentra desmadejado, sin el número de magistrados que deben integrarlo y con una grilla interna que demuestra que entre sus actuales integrantes, juega papel importante, la preferencia partidista por la 4T.

El zapaterito de Guanajuato.- El que continúa en estado agónico es el INAI y la consigna del Presidente Andrés Manuel es que no salga de la crisis y menos ahora, que las nubes negras de la corrupción, empiezan a tomar forma en torno a los suyos.

La casa junto al río.- El equipo de trabajo para el diseño del plan de Gobierno que presentó Claudia Sheinbaum, luce muy superior al presentado en sociedad por Xóchitl Gálvez, integrado por actores que se destacan por su anacronismo.

La dama boba.- Por lo menos en su campaña de medios, Xóchitl Gálvez decepciona. Como que su presumida inteligencia, no le da para exigirle a su equipo de campaña, que le impriman ingenio y novedad a sus mensajes promocionales.

La mudanza.- Dicen los de la 4T que no mienten, pero Claudia Sheinbaum no tiene reparo en afirmar, en uno de sus promocionales, que en nuestro país no existe la inflación. Por lo que se ve, los de la 4T también piensan que el retraso mental domina a la ciudadanía.

La semana de colores.- El caso de los dos chavalos que a plena luz del día fueron paseados bichis por la calles de Guasave, con el verdugo marcándoles el paso, viene a demostrar quien ejerce gobierno en la vía pública. Y no son precisamente las autoridades, y ese dominio, se ve en todo el estado.

La señora en su balcón.- Por lo que se observa en las calles, como por ejemplo, baches al por mayor, construcciones que a leguas se nota que no cumplen con el reglamento municipal de construcción, lo lleva a uno a pensar que los altos funcionarios municipales, al desplazarse por la ciudad, portan caleidoscopios en lugar de antiparras.

Los perros.- Del listado de aspirantes a la alcaldía marismeña que presenta Morena, la mayoría no tiene una base social que les de serias probabilidades de triunfo. Es más, algunos de ellos y ellas, si los sueltan en la Colonia Genaro Estrada, se pierden.

Los recuerdos del porvenir.- Sin duda alguna, el Alcalde mazatleco Édgar González, públicamente se conduce de manera correcta, alejado del exhibicionismo enfermizo de su antecesor, pero tal virtud, no le alcanza para asegurar que tiene calificación aprobatoria para su gestión y asegurar su reelección. El desastre en las calles, lo reprueba.

Memorias de España.- Se anuncia que el modista internacional Alfredo Romo diseñará el vestuario de las reinas del carnaval 2024; como quien dice, mucho vestuarista para tan poca calidad de carrozas reales que presenta el constructor de las mismas.

Perfecto luna.- Me escribió mi ex, diciéndome que no podía dormir y le contesté: “Bien lo advierte el evangelio Isaías 48:22: No hay paz para los malos, dijo Jehová.” Me contestó con una mentada de madre y me bloqueó.

Reencuentro de personajes.- De conocido divulgador local de la historia. “¿No me hará daño la Navidad así?” “Así cómo?” “Así, sin dinero.” “No seas mamilas, es tú situación normal.”

Sócrates y los gatos.- “¿Qué resulta más triste, llegar a diciembre sin pareja o sin dinero?

Testimonios sobre Mariana.- Las dos afirmaciones más famosas del mundo mundial son: “ Te quiero” y “Hecho en China.” Ninguna de las dos, ofrece garantías.

Un recuerdo sólido.- ¿Cómo le llama un treintañero a su pene? ¡Machete! ¿Y un sesentón? Le llama, le llama, pero no responde.

Un traje rojo para un duelo.- Consejo maternal. “Hija, los hombres son salvajes y abusivos. No te fíes.” “¡Jamás me fío, mami! Siempre les cobro por adelantado.”

Y Matarazo no llamó.- De una golosa: “No necesito un príncipe azul, yo prefiero a un lobo feroz que me haga sentir viva. “

Corte.- “Si los bueyes no están juntos, la yunta jala de lado.” Es lo que se está notando en la campaña de Xóchitl, quien, por lo visto, no es una buena yuntera.