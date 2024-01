Portada.- A los que participaron en el programa del Día de Reyes, promovido por Noroeste.

Efeméride.- En Tupelo, Misisipi, Estados Unidos, el martes 8 de enero de 1935, nace Elvis Aaron Presley, el llamado “Rey del Rock”.

La frase.- Alberto Moravia: “Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado.”

Curiosidades.- El bocadillo preferido por Elvis Presley, es el ahora conocido como “Sandwich Elvis”, el cual se prepara con dos piezas de pan, rebanadas de plátano, crema de cacahuate, mantequilla para untar, dos piezas de tocino y una cucharada de miel.

Condolencias.- Para los deudos de mi entrañable amiga y comadre, Gloria Delia López Bernal. Van también para Marcos Guerrero y Julio Andrade, extendidas a sus respetables familias.

La pregunta.- ¿Algún día veremos a la Ministra Lenia Batres recoger el voto popular, y en base en ello, dictar proyectos de sentencias?

Rapidines.- Personas que llevan el nombre de Elvis.

Elvis Amoroso (Político).- Mientras que la oposición de Morena continúe con su campaña, tratando de golpear a Andrés Manuel, con Alito diciendo que los del PRI saben gobernar, Xóchitl estará perdida.

Elvis Andrus (Beisbolista).- Lenia Batres, la nueva Ministra de la Suprema Corte, al tomar protesta de cumplimiento de su encargo, puso en tela de duda la integridad del máximo tribunal del país. Poco faltó para decirle al pleno, que estaban al servicio de los conservadores.

Elvis Célles (Pintor).- Rampante corrupción resulta aceptar una posición para la que no se está preparado; es el caso de la abogada Lenia Batres, y hasta del propio Andrés Manuel, quien la propuso.

Elvis Costello (Músico).- Según el Consejo Estatal de Seguridad, en Sinaloa, la agenda preventiva del delito no avanza, lo cual no es extraño, ya que en todo el estado, los bandos de policía y reglamentos locales, en cuya aplicación empieza la prevención del delito, son letra muerta.

Elvis Crespo (Cantante).- Apostándole a la posibilidad de que Claudia Sheinbaum se convierta en un fenómeno electoral, MORENA Sinaloa ha presentado un listado de posibles candidatos a los diversos puestos de representación popular para las elecciones del 2024, de entre los cuales, la mayoría no tiene con qué ganar una elección.

Elvis Francois (Médico).- No resulta sorpresa que Estrella Palacios aparezca como la bendecida para la candidatura por la alcaldía mazatleca. En caso de ganar, tampoco extrañaría que el Gobernador Rocha Moya le imponga a todo su equipo de trabajo, tal y como ha sucedido en la Secretaría de Turismo a cargo de la joven funcionaria.

Elvis García (Científico).- Durante la velada de fin de año, los gatillos alegres sinaloenses, hicieron sonar la potencia de su arrogancia con sus poderosas armas, siendo los de Culiacán, como siempre, los que se hicieron notar, y por supuesto, no se reportaron detenidos; eso sí, las autoridades confiscaron varios kilos de cohetería doméstica.

Elvis Gómez (Contador).- El Gobernador Rocha Moya dijo que no puede precisar si hubo abundancia de balas durante la recepción del nuevo año, porque no sabe diferenciar el sonido de los cohetes y los balazos, lo cual, obviamente, mueve a risa.

Elvis Grbac (Futbolista).- Como destino receptor de turismo nacional, Mazatlán se encuentra entre los favoritos de los turistas y todo el mundo contento, y en ese estado de alborozo, se están dejando de lado todos los problemas de infraestructura y servicios municipales, que de no atenderse, provocarán el fin de la jauja.

Elvis Guerra (Poeta).- ¡Notición! Investigadores médicos desacreditan la efectividad del tacto rectal para diagnosticar indicios de cáncer de próstata. Según los científicos, es mejor opción la prueba de antígeno combinada con una resonancia ¡De haberlo dicho antes, millones de virginidades no se habrían perdido!

Elvis Hernández (Futbolista).- Mientras que la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios, dice que la temporada turística invernal ha sido un éxito para Mazatlán, algunos hoteles, en plena temporada invernal, han empezado a recortar su plantilla laboral ante la baja ocupación prevista para los meses de enero y febrero.

Elvis Novelo (Computación).- El director de Obras Públicas del puerto, salió a decirnos que el sistema de drenaje es un grave problema para el municipio. Claro, nada dijo de los cientos de baches en las calles mazatlecas.

Elvis Celis (Docente).- “Amiga, si en este 2024 te piden algo con A, entrega amor. Si la petición es con B, da besos y si te piden algo con C, si te piden algo con C, da cariño y no entregues otra cosa, que ya te conozco, facilona.”

Elvis Rivera (Cardiólogo).- “Quiero decirles que ya tengo quién me regale la caja y el velorio. Ahora, ando buscando a alguien que me regale el hoyo.”

Elvis Rodríguez (Boxeador).- “A ver Tolo. Dime el nombre corto de Alberto.” “Beto.” “Muy bien. Ahora dime el nombre de un fruto más redondo que la papaya.” “Melón.” “Por último, dime en qué planeta vivimos.” “Tierra.” “¡Perfecto! Ahora junta las respuestas y léelas rápido.” “Betomelóntierra... ¡Ya empezaste con tus tonteras!”

Elvis Rojas (Abogado).- Divagaciones de un frustrado: “Como no me dio nada en Navidad, espero que el Día de Reyes, me dé la rosca.” Y se quedó chiflando en la loma.

Elvis Ortega (Científico).- Visto en el “Feis”:“Respondan si usan el (*) para arreglar palabras en lugar de eliminar el mensaje.” Respuesta: “Yo tengo una prima que lo utiliza para arreglar sus problemas económicos.”

Elvis Santana (Ejecutivo).- Llega una señora a un puesto de revistas y le pregunta al dependiente: “Tienes el Pájaro Loco?” “No, pero si quiere ahorita me lo alboroto”, le responde el aprontado.

Elvis Tejada (Modelo).- No puedo dejar de mirar tus curvas, me llevan por el camino de la tentación.

Corte.- “Desde lejos se conoce el pájaro que es calandria.” A propósito de la autodenominada magistrada del pueblo.