DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

El nuevo comisionado nacional de CONAPESCA es un especialista en sicología deportiva ¿será acaso que entre sus proyectos contempla la organización de regatas de barcos camaroneros y torneos de pesca deportiva?

Portada.- En reconocimiento al XXII aniversario de Cáritas Mazatlán, siempre al servicio de los más necesitados.

Efeméride.- Melanija Knavs nació el domingo 26 de abril de 1970 en la actual Eslovenia. Brilló en el mundo de las conejitas de Playboy. Hoy es conocida como Melania Trump por su matrimonio con ya saben quién.

La frase.- Bill Murray: “Si le mientes al Gobierno es un crimen. Si el Gobierno te miente a ti, es política.”

La curiosidad.- Melania Trump es la tercera esposa del mal recordado Donald. La primera en la lista fue Ivana Zelnickovalt, de origen checo y le siguió con Marla Maples.

La pregunta.- El nuevo comisionado nacional de CONAPESCA es un especialista en sicología deportiva ¿será acaso que entre sus proyectos contempla la organización de regatas de barcos camaroneros y torneos de pesca deportiva?

Condolencias. - Va con afecto para los dolientes de Mario Pescador Osuna, de José Ángel Barajas y de Jorge Arámburo. Asimismo, para José Ángel Maldonado, Urcino Ramírez y para mis sobrinos Abraham y Claudia Jiménez.

Rapidines.- A propósito del entusiasta José Ángel Barajas, según Wikipedia, en los censos poblacionales de la ciudad de Los Ángeles, California, correspondientes a los años 1781 y 1790, aparecían algunos pobladores de origen sinaloense. Va la lista.

Antonio Mesa. - Entregamos nuestros datos personales y biométricos, entre otros, al INE, a los bancos cuando se tiene una cuenta y al SAT cuando nos inscribimos como contribuyentes. Ahora se suma la pretensión de que lo hagamos para un padrón de usuarios de celular. Que a su conveniencia nos embichen diversas dependencias y empresas no es novedad, y bueno, lo del registro de celulares es un buen pretexto para echarle lodo al Gobierno.

José Cesario Moreno.- En cuanto a las líneas de celular la verdad es que no hay ningún control sobre la venta de chips. En alguna ocasión me tocó ver a un amigo que compró 10 de ellos y le pidió a la empleada que varios de ellos quedaran asignados con Ladas de otros estados y sin ningún problema se le concedió.

José Antonio Navarro.- Asegurar que solamente una persona específica tiene los atributos y el talento para renovar al poder judicial, es aceptar, que, como país, estamos jodidos.

Pablo Rodríguez.- Sin lugar a dudas, en el remedo de debate entre los aspirantes a la Gubernatura, brilló Rosa Elena Millán, con propuestas puntuales mientras que los considerados candidatos punteros, se fueron por la ruta de los ataques y descalificaciones, estilo muy propio de los que poco tienen que aportar y que son más de lo mismo.

José Alejandro Rosas. - Decepcionante el papel de Mario Zamora en el intento de debate. Tanto que habla de innovación y se fue por su querencia de la confrontación y la bravata. De Rocha Moya, ni que decir, tratando de usar como paraguas la figura de Andrés Manuel. Puro rollo, pues ni la juventud de Zamora ni la madurez de Rocha, dieron mucho de qué hablar positivamente.

Joaquín de Armenta.- La elección gubernamental está opacando al resto de las campañas, de tal suerte, que no se ven ni se sienten, y muchos menos, las correspondientes a las diputaciones.

Manuel Camero.- En cuanto a los candidatos a la alcaldía mazatleca bien harían en presentar ante la sociedad a los propuestos para las regidurías ¿se animarán?

Roque de Cota.- Entre las filas de la Policía Municipal del puerto hay inquietud por las campañas para la alcaldía, ya que, para algunos, les significa retiro de grados y para otros, ser enviados al sector rural, o de plano, ser asignados a cuidar puertas.

Juan José Domínguez.– Después de las recientes vacaciones, la ocupación hotelera subió de manera significativa, para alivio de la economía local. Todo pinta para que de aquí a verano, se tengan muy buenas cifras de ocupación. Así somos.

Manuel Figueroa. - El perfil profesional del nuevo delegado de Conapesca refleja que es un experto en sicología deportiva, sin experiencia en temas pesqueros. Una muestra más del desprecio del Gobierno federal, también replicada por el estatal, hacia la actividad pesquera.

Joaquín Higuera. - Y para no variar, al calor de las campañas políticas y bajo la cobija de complicidad de las autoridades, ya empezaron las invasiones de terrenos, es decir, la apropiación de lo ajeno y la impunidad reinante.

María Pascuala de Lugo.- “Gorda, pongo el juego de futbol o una película porno.” “Pon la de porno. Futbol ya sabes jugar” ¡Plof!

José Moreno. - Con el tiempo va uno perdiendo colágeno, neuronas, pelo, pero la grasa es fiel. Ella se queda hasta el final y además ¡trae refuerzos!

José Antonio Navarro. - Oigan, con esto del coronavirus y para el caso de que me toque y me cargue la calaca, les platico que ya tengo quien me patrocine el cajón y el velorio. Falta encontrar quién me done el hoyo. Si alguien se anima, hay les encargo me avisen.

José Ontiveros.- El juez le pregunta al acusado. “Entonces, insiste usted en que no requiere un abogado para su defensa.” “No su señoría, contesta el reo, porque pienso decir la verdad.”

Santiago de la Cruz Pico.- Amigos, tengan mucho cuidado, hay esposas que están cocinando sin sal y sin condimentos para que sus maridos no sientan el sabor y crean tener Covid, para que así no salgan a “pistiar” ¡No caigan en la trampa! ¡Cuánta maldad!

Martín Reyes. - Adivinanza: “La mujer coge el juguete que siempre le entra justito, se ensaliva el hoyito y enseguida se lo mete ¿Adivina adivinador? ¡El arete!

María Simona Rodríguez.- El taxista me dijo: “Son 45 pesos” y yo le contesté: “Traigo 40.” Y me preguntó: “¿Cómo le hacemos?” Y yo le respondí: “Pos dale tantito pa´tras hasta el punto de lo que traigo ¡y se enojó! ¡Qué poco aguanta!”

Efigenio Ruiz.- ¿Saben que la cecina huele a vaca y el chorizo a toro?

Corte.- Mucho ruido y pocas nueces, es el resumen que podemos sacar del encuentro entre los suspirantes a suceder a Quirino.