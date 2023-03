Portada.- A la asociación civil AMaz (Animalistas de Mazatlán)

Efeméride.- Gabriel José de la Concordia García Márquez, nombre completo de Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927.

La frase.- G. García Márquez: “A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad”.

Curiosidades.- Gabriel García Márquez asentó residencia en nuestro país a fines del mes de marzo de 1981, en calidad de asilado político, ya que el gobierno colombiano lo tenía clasificado como enemigo del sistema. La estancia en México no le era desconocida, ya que vivió una previa en 1961, tiempo que le sirvió para parir su novela 100 años de soledad.

La pregunta.- Si el Gabo viviera ¿qué pensaría acerca de la repentina preocupación por la democracia que presumen los líderes de Sí por México?

Rapidines.- Listado de familiares directos del gran Gabriel García Márquez.

Nicolás Ricardo Márquez (Abuelo materno).- Sabiamente dijo El Gabo, que a los malillas no hay que concederles veracidad ni bajo juramento. Obvio, aplicable a los actores del mundillo político.

Tranquilina Iguarán Cotes (Abuela materna).- Andrés Manuel y sus seguidores, literalmente dicen que el número de inconformes reunidos en torno a la defensa del voto, es como quitarle un pelo a un gato. Puede que tengan razón, por lo menos ahorita, pues tiempos traen tiempos y las mazorcas se desgranan conforme pasan los días.

Gabriel Martínez Garrido (Abuelo paterno).- Si los Morenos y su líder López Obrador están en la creencia de que repetirán el arrollador triunfo del 2018, andan meando fuera del hoyo. Como el nuevo rico, los “morenos” se han dedicado a dilapidar su capital político y ni qué decir del que lo maneja.

Argemira García Paternina (Abuela paterna).- En lo personal me causó repugnancia ver en la marcha en defensa al voto, al presidente del PRI, Alito Moreno, ondeando la bandera nacional y exigiendo respeto a la democracia, rasgo que no lo caracteriza como líder de su partido. Dicho personaje fue una de las moscas sobre la superficie de la ola rosa.

Luisa Santiago Márquez Iguarán (Mamá).- Por fin y por lo pronto, Andrés Manuel y los suyos, se salieron con la suya con el llamado Plan B. Ahora, a esperar la decisión de la Corte, la que en caso de ratificar lo legislado, se estará empujando el juego electoral a pegar el brinco a la cancha del gobierno. Sí, igualito a los de antes.

Gabriel Eligio García (Padre).- Una de las reformas prevé que los mexicanos en el extranjero podrán votar identificándose con su pasaporte, a pesar de que no aparezcan ni en el padrón ni en las listas electorales. Primer gol en contra del control de electores acreditados.

Aída Rosa (Hna.).- Con bombo y platillo, estilo MS, en la CDMX fue presentado el Acuario Mar de Cortés, que le sumará a nuestro puerto un producto de enorme calidad a nuestra oferta turística. Toda una obra de grandes alcances, muy al estilo de su impulsor, el visionario mazatleco, Ernesto Coppel.

Alfredo Ricardo (Hno.).- En el momento en que Rocha trabó alianza política con Cuén para su campaña como Gobernador, consideraba a su asociado como un líder ejemplar, universitario probo. Hoy, lo tilda de cacique. Hipocresía y codicia de poder.

Eligio Gabriel (Hno.).- En vísperas de la madre de todas las batallas, la elección presidencial del 2024, no sé qué tan contenta esté la dirigencia nacional de MORENA con el hecho de que el gobernador caliente la plaza, atizando conflicto con el sector universitario, segmento militante mayoritario de la 4T.

Gabriel Eligio (Hno.).- Si alguien piensa que Rocha está preocupado por el interés educativo de la UAS, anda más desorientado que un cholo. El señor gobernador lo que quiere es acumulación de poder. Solo eso.

Gustavo(Hno.).- Intenso programa de promoción personal en redes sociales trae el Alcalde Edgar González, claro, con miras a proyectarse para lo que venga el próximo año. Ojalá los baños de pueblo también le sirvan de algo para apretarles las tuercas a sus colaboradores, entre los cuales, hay muchos “cobra quincenas”.

Hernando (Hno.).- Por cierto, el Alcalde mazatleco, le cumplirá el capricho, “El Químico”, continuando con las obras para reubicar en la Glorieta del Corazón, la estatua de José Alfredo Jiménez. Agradecido el nene.

Jaime (Hno.).- A través de la nota periodística que da a conocer la construcción de un nuevo cementerio para los mazatlecos, me entero que tenemos una directora de Ecología Municipal. Ante el desorden ambiental existente en el municipio, pensaba que dicha dependencia había sido eliminada.

Ligia (Hna.).- La nieta sorprende desnuda a la abuela y le mira la entrepierna. “¿Qué es eso abuela?” “Es un gatito.” “Pero ese gatito se ve muy viejo, abuelita, como que ya no hace nada.” “Ay mi niña, cuando era más joven, se comía unos tremendos ratones.”

Luis Enrique (Hno.).- “Señorita, los condones que me vendió ayer no me sirvieron.” “¿Cómo que no le sirvieron señor, se le rompieron?” “¡No señorita, no se pararon!”

Margarita (Hna.).- “A ver Pepito, en la conjugación yo peco, tú pecas, él peca, ella peca, nosotros pecamos ¿qué tiempo es?” “Tiempo de pasar a confesarse con el Padre Concho y arrepentirse, maestra.”

Rita del Carmen (Hna.).- “Amiga ¿sabías que las mujeres utilizamos 30 mil palabras y los hombres 15 mil?” “Normal, amiguita. Siempre hay que repetirles todo dos veces.”

Mercedes Raquel Barcha (Esposa).- “¿Promesas? ¡No me digas que eres de los que todavía cree en las promesas! Iluso, hoy en día lo único que la gente cumple es años.”

Rodrigo García Barcha (Hijo).- “Dime con quién andas y te diré quién eres.” “No ando con nadie.” “Es que eres feo y, además, tronado.”

Gonzalo García Barcha (Hijo).- Mi esposa me dijo que me ya había entregado los mejores años de su vida ¡Ay Dios, lo que me espera!

Corte.- “Debajo del agua mansa está la peor corriente.” Así es la “amistad” que Rocha le extiende a la UAS.