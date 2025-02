Portada.- Para doña Esperanza Kasuga en el homenaje que le brinda COPARMEX.

Efeméride.- En Jiménez, Chihuahua, el 17 de febrero de 1907, llega a este mundo Julián Díaz Pavia. En la actividad actoral, fue conocido como Julián Soler.

Curiosidades.- La llamada Dinastía Soler estuvo compuesta por los actores, Julián, Fernando, Domingo, Andrés y Mercedes, todos ellos, hijos de los actores españoles Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler. Julián era el menor de todos ellos y además de la actuación, también fue director de cine y guionista.

La frase.- “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.” Frase atribuida al célebre venezolano, Simón Bolívar.

Condolencias.- Van para las estimadas doña Julieta Montoya de Hemke, Sonia Alarcón de Avilez y Paty Tirado. También, para los respectivos deudos de Jesús Ernesto Uriarte y Víctor Velarde.

La pregunta.- ¿Permitirá el INE que los aspirantes al Poder Judicial apadrinados por MORENA aparezcan en las boletas con vestuario color guinda?

Rapidines.- Películas en las que intervino Julián Soler, como actor o director.

Alma jarocha.- Trump actúa como dueño del mundo y por eso no le importa exhibir las primicias de intervención de su fuerza militar en México, según él, para combatir al narco.

Carta a Eva.- El INFONAVIT retorna como constructor de vivienda popular, con la adición de rentero. Los allegados al gobierno saltan de gusto por el festín de corrupción que se viene. Igualito que en el pasado.

¿Cuándo te suicidas?.- En el estudio de Índice Global de Impunidad, realizado por la Universidad de las Américas, México sale con calificaciones reprobatorias, colocándose en el lugar 80 de 94 países monitoreados. Sobre esas bases se construye el segundo piso de la 4T.

Cuando los hijos se van.- Y si la impunidad reina en el país, no resulta extraño que de acuerdo a organismos internacionales de transparencia, en México existe un altísimo grado de corrupción y como respuesta a ello, el gobierno federal desmanteló al INAI.

Doña Barbara.- Notas informativas serias, advierten que las refinerías gringas están rechazando el crudo mexicano por su mala calidad al contener altos índices de agua. Si PEMEX no corrige su producción, malas noticias para las finanzas del país. Que el de arriba nos agarre confesados.

El castillo de los monstruos.- Doña Claudia presume la calidad del camarón de Sinaloa, aunque en realidad es el que se captura en el Pacífico. Eso sí, no dice nada respecto al ruinoso estado en el que se encuentra el sector pesquero. Un náufrago de la corrupción y el abandono oficial.

El Cobarde.- De nueva cuenta Rocha exhibe el apoyo que le brinda el consejo nacional de MORENA, ventilando una foto pegadito con Andrés Manuel López Beltrán, dirigente de dicho partido. Hay Rocha para rato, a menos que desde las voces oscuras se desprenda algo que lo comprometa.

El diablo no es tan diablo.- La Expo Agro en Culiacán está siendo exitosa y dadas las circunstancias desfavorables por las que pasamos, se limitó su horario nocturno. Me pregunto si las autoridades aplicarán la misma medida durante Carnaval.

El hijo de todas.- Buena puntada de Estrellita, al decir que los baches son legado de gobiernos neoliberales. Se le recuerda a la Alcaldesa que, en los seis años anteriores a su gobierno, los alcaldes fueron de extracción morenista y que JUMAPAN es el principal responsable de centenas de calles con baches por trabajos inconclusos.

El proceso de Cristo.- El guión carnavalero de todos los años de las autoridades: “No se permitirá el apartado de lugares para ver el desfile dominguero de Carnaval.” Y el mío: “Pero sí para los huéspedes de hoteles de la Avenida del Mar y para los patrocinadores que montan largos estrados para sus invitados.” Es decir, el pueblo que se chingue.

Los hijos mandan.- Con su presentación en la coronación de la reina del Carnaval, Grupo Firme inicia su gira titulada “La última peda 2025”. Nombre algo salido del corte del evento y bueno, uno se pregunta si el boato de la coronación será enmarcado por corridos pesados.

La mafia del crimen.- Importada del Estado de México se inscribió en el concurso de reinas y se llevó el reinado de Juegos Florales, con lo cual, todo parece indicar que Cultura, ante la falta de mazatlecas interesadas, abrió la contienda a nivel nacional.

Me ha besado un hombre.- Artistas planeando trabajar en el extranjero. Dice la primera: “Yo, me voy a Madagascar y voy a cantar.” “Pues yo, me voy a la Argentina a trabajar como bailarina”, contesta la segunda. “Y yo me voy a París a trabajar como actriz” replica la tercera. Y remata la cuarta: “Pues yo, me voy a Calcuta, a ganar más plata que ustedes.”

Mi madrecita.- Una chica y un chico se conocen en una fiesta. “¿Y tú a qué te dedicas?” “Aprieto tuercas.” “¿Eres mecánico?” “No. Soy siquiatra ¿Y tú?” “Yo, muevo vacas.” “Entiendo ¿eres ganadera?” “No, soy instructora de zumba.”

Nosotras, las taquígrafas.- “Papi, te comento que me gustan las chicas.” “Te felicito Susano y dime ¿Por qué te gustan las chicas?” “¡Ay papi! Es que las grandes me lastiman.”

Que Dios me perdone.- Galán de conquista. “Hola ¿Te puedo invitar una copa?” “Gracias, te la acepto.” “¿Vodka, ginebra, tequila, ron, cerveza?” “¡Perfecto, justo en ese orden!”

¡Que viene mi marido!.- Si a tres “undemelas” le quitamos dos “undemelas” ¿cuál es el resultado?

Rostros olvidados.- La maestra siempre saludaba a Pepito, levantado el dedo meñique cuando le decía “Hola Pepito.” “Maestra ¿Por qué al saludarme levanta el dedo meñique?” “Es que me imagino que de ese tamaño tienes el pilín.” Cansado, el rapaz se encuentra a la maestra, se jala la boca hacia los lados y le dice: “Hola maestra.” No le entendí.

Tres hermanos.- La lluvia y yo estamos buscándote con las mismas intenciones.

Corte.- “A quién le dan pan que llore.” Eso representa para los corruptos el retorno del INFONAVIT como constructor.