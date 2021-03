De la política a la farándula, sólo hay un quiebre

Portada.- En honor a Jacque Demmer, la texana que amó hasta el infinito a Mazatlán, su tierra adoptiva.

Efeméride. - El escritor jalisciense Mariano Azuela González vio la última luz de su camino el sábado 1 de marzo de 1952.

La Frase.- José de San Martín: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe, con una cuota miserable de poder.”

La Curiosidad.- Mariano Azuela participó como médico en las filas de Pancho Villa. Cuando Carranza venció a las fuerzas villistas, Azuela se refugió en el Paso, Texas, y durante su exilio, escribió su novela más popular, Los de abajo.

La pregunta.- ¿Llegará el día en que la burocracia imponga sus reglas a partir de la realidad que todos vemos y que ellos no perciben desde su mundo digitalizado?

Condolencias.- Para los dolientes del estimado Tarsicio Silva Lozano y de Martha, su esposa. También para Martha Lizárraga de Osuna y su respetable familia.

Rapidines.- Títulos de algunas de las obras salidas de la inspiración del jalisciense Mariano Azuela.

Esa sangre.- El PAN en Sinaloa pierde a un militante ejemplar, Tarsicio Silva Lozano. Un político de sólidos ideales y un romántico luchador partidista que procuró preservar los principios rectores del movimiento panista. También pérdida doble para sus descendientes, ya que su esposa Martha le siguió hacia la eternidad.

El desquite.- Mala señal ha dado la Auditoría Superior de la Federación, poniendo en duda su integridad profesional, lo cual implica sólido conocimiento técnico e imparcialidad absoluta en la realización de su trabajo, cualidades que aparentemente no prevalecieron en su informe 2019 sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues bastó que el presidente los cuestionara, para que de inmediato, otorgaran un reconocimiento de error.

El jurado.- Finalmente MORENA decidió sacar de la jugada electoral al impresentable Félix Salgado Macedonio. Ya veremos si sucede lo mismo en Mazatlán con “El Químico”, señalado por violencia política de género.

La luciérnaga.- Ahora hay que esperar qué dirán acerca de los informes sobre la construcción del tren Maya, Dos Bocas y los resultados en otras dependencias federales a las que les atribuyen fuertes irregularidades.

La malhora.- Según las noticias difundidas por distintos medios radiales y televisivos, en no pocos estados de la república, las campañas de vacunación del biológico preventivo del coronavirus, están sujetas a un horario comprendido entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde, lo cual me suena absurdo y de “solo en México.”

La maldición.- Hanna Duewell, una joven señora alemana, quién fincó familia en nuestro municipio, bajo el marco de la hermandad de Hamm con Mazatlán, gestionó ante el gobierno de su país, un apoyo para el Hospitalito de la Juárez, consiguiendo 800 mil pesos que deberán ser destinados a la compra de equipo y materiales sanitarios. Esperemos que no se los gasten en estudios de mercado y demás ocurrencias del Alcalde.

La marchanta.- Algunos extranjeros mayores de 60 años que residen temporalmente en el puerto, me preguntan de qué manera pueden registrarse para recibir la vacuna. No tuve respuesta para ello, pues la burocracia no contempló esa realidad y lo mismo pasó con miles de personas marginadas de todo, muchas veces, hasta de apellidos.

La mosca.- Aunque ya no es de extrañar que los políticos brinquen de un bando a otro, no deja de llamar la atención que priistas como Rosa Elena Millán y Juan Ernesto Millán, se nos presenten con una nueva marca, Fuerza México. Y Rosa Elena, tirándole a nada, dicen que va para la Gubernatura ¡Sueña dulce nena!

La mujer domada.- Reconociendo su largo y retorcido colmillo para la operación política, Jorge Abel López Sánchez fue integrado al Consejo Directivo Estatal del PRI, con lo cual, la campaña de Mario Zamora se verá reforzada con un verdadero cuarto tronco para esos trotes.

La rueda del aire.- Finalmente los directivos nacionales de MORENA entendieron que en Sinaloa no cuentan con una verdadera estructura partidista y optaron por pactar con el PAS de Héctor Melesio Cuén, para cargar con la candidatura de Rubén Rocha Moya, quien no tiene “calle”, lo cual le sobra a Cuén, y por si fuera poco, también refleja una figura cansada y solo atenido a lo que le pueda dejar el todavía fuerte bono popular de “El Peje”.

Los caciques.- Los acérrimos adversarios de Cuén y que se declaran seguidores de Rocha tendrán que tragar bolitas, por lo menos de lodo, reconociendo que ninguno de ellos ha sido capaz de empujar un movimiento del tamaño y duración, como el logrado por Héctor Melesio.

Los de abajo.- Uno de los gallos para cubrir la próxima la licencia del Alcalde Benítez para ausentarse de su cargo por tres meses, es el tesorero municipal, Javier Alarcón, quien cuenta con toda la confianza del futuro ausente, además de criterio profesional y ecuanimidad, algo que no se ve en otros pretensos visibles.

Los fracasados.- “La bigamia es tener un marido de más.” “La monogamia, también, amiguita.”

Los triunfadores.- ¿Qué entra al centro de las mujeres y sólo detrás en el hombre? La letra E.

Mala yerba.- Suban vestido y bajen calzón, que vengo con el instrumento afilado, a meter a pica pica y a dejar el caldo adentro ¿qué es? ...La Jeringa.

María Luisa.- “¡Oye muchacha! ya me dijeron que andas de amiga de una zorra inmunda.” “No mamá, ella es monja y se llama Sor Raymunda.”

Niño.- “¡Ay que tierno! Me has llegado al corazón.” “Te dije que la tenía grande.” “¡Baboso!”

Nueva burguesía.- ¿En qué se parece el hombre a un cajero automático? En que si no tiene dinero, no sirve para nada.

Sendas perdidas.- Con toda suavidad, a deletrear lo siguiente: D-C-O-P-N ¡Provecho!

Corte.- “Las conveniencias y las complicidades, rifan en la política.” Recordatorio para los seguidores de Rocha que repudian a Cuén.