De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Va para el gremio de las enfermeras, por su reciente celebración.

Efeméride.- Andrés Henestrosa Morales, escritor y político mexicano, oaxaqueño de nacimiento, murió el jueves 10 de enero del 2008.

La frase.- Andrés Henestrosa “El recuerdo es el pan del que viven los viejos.”

La curiosidad.- La página digital Líderes Mexicanos ilustra el gran sentido del humor que tenía don Andrés Henestrosa con la siguiente anécdota: “...no asisto a sepelios, no doy pésames, al único entierro al que pienso asistir es al mío, porque no puedo faltar, pero procuraré llegar lo más tarde que pueda”. Lo curioso del tema es que se le cumplió el lunes 26 de septiembre de 1949, cuando cedió su lugar a la esposa del Gobernador oaxaqueño Eduardo Vasconcelos en un vuelo que se estrelló en El Pico del Fraile, cerca de Amecameca, Estado de México. En el accidente, también falleció la actriz Blanca Estela Pavón.”

Condolencias.- A los deudos de la compañera universitaria Claudia Morales Acosta. También para el conocido filarmónico Juan Francisco “Trillo” Leyva Trillo.

La pregunta.- El encuentro de Rocha Moya y Fernando Pucheta ¿Desprendimiento del PRI o simple y llana cortesía política?

Rapidines.- Van títulos de algunas de la obras de Andrés Henestrosa.

Alacena de minucias.- “Si no hay un alto índice de muertos, el Carnaval se hará.” Es lo que literalmente afirma el Alcalde mazatleco. Como quién dice, le vale gorro el rango de autoridad federal que tiene el Consejo General de Salubridad, ente que emite la normatividad en el manejo de la pandemia, y que en el estado, replica tibiamente su espejo estatal.

Andanzas, sandungas y amoríos.- Tal vez el contagio de Ómicron no tenga el grado de letalidad de otras variantes, pero es un hecho que daña a la economía general, y particularmente, a la familiar, ya que los trabajadores afectados son incapacitados laboralmente y sus ingresos disminuyen. Razón de peso para no andar pensando en organizar eventos masivos.

Bandera de México.- Hay horarios que limitan tanto el número de cajeras en los súper mercados, que las aglomeraciones de clientes no se hacen esperar ¿y los protocolos?

Cara y cruz de una ciudad.- Todo mundo reniega por el nivel de inflación, el cual, el año pasado se situó en 7.37 por ciento. Lo curioso es que los analistas financieros y críticos de la actual administración nada comentan respecto a los rendimientos que pagan los bancos a los pequeños ahorradores.

Cartas sin sobre.- Jorge Luis Guevara Reynaga llegó a la rectoría de la UPSIN y sorpresivamente renunció, alegando que la institución estaba envuelta en el caos. Tema que no les es desconocido ya que fue rector de la UAS, es decir, no es un novato en esas lides. Lo más probable, es que no lo dejaron integrar su equipo de trabajo, y por ello, declinó a la designación.

Conejo agricultor.- En cambio, el doctor Luis Miguel Flores “Chino” Campaña está realizando un excelente trabajo al frente de la Universidad Politécnica del Mar y de la Sierra, ubicada en La Cruz de Elota.

Divagario.- Es irónico que en los hospitales públicos y privados del puerto, los protocolos preventivos de salud que tienen que seguir los que visitan a los enfermos, son igual o de menor rigor que los que siguen en cualquier centro comercial.

Juárez, memoria e imagen.- Los derramamientos de aguas negras en las calles de Mazatlán son alarmantes, y representan un peligroso agente amenazante para la salud pública. Pese a la abundancia de dichos líquidos, ninguna autoridad de salud se manifiesta al respecto, ni tan siquiera para advertir el riesgo que representan.

La otra Nueva España.- En un cuerpo de agua pestilente está convertido el arroyo Jabalines por las descargas de aguas negras de JUMAPAM.

Los caminos de Juárez.- Sorpresiva reunión entre el Gobernador Rocha Moya y el equipo cercano de Fernando Pucheta. Encuentro que provocó un alzado de cejas entre priistas y morenistas recalcitrantes.

Mágica y hechicera Oaxaca.- A toro pasado, el Gobernador pregona que los eventos masivos impulsados por El Químico representan un serio peligro para la salud pública. Manifestaciones que no le quitan el grado de complicidad en el que incurrió Rocha Moya, al callar ante los desatinos sanitarios del alcalde.

México lindo.- Un pata salada que recién retornó al terruño, me comenta: “Que desmadre de semáforos hay en el puerto. Y luego ustedes, parece que cuando prende la luz verde, juegan al “tonto el que pase primero”. Tiene razón.

Nacimientos mexicanos.- “Jefe, creo que ya es tiempo que me incremente el sueldo. Ya pasaron varios años desde la última vez que me dio un aumento.” “¿Cuánto ganas al mes?” Pues 10 mil pesos, creo que sería justo que me pagara 15 mil.” “Te voy a pagar 20 mil, te voy a facilitar un coche y dos períodos anuales de vacaciones.” “¿Me está bromeando?” “Bueno, tú empezaste y jálele que hay mucho trabajo.”

Ofrenda.- La coscolina del barrio con el inocente primerizo. “Inocencio, me encanta chupar.” “No necesitas decírmelo, luego, luego se te ve la cara de borracha.”

Páginas preferidas.- Intercambio de mensajes visto en el “feisbuc”: “Confirmen si siguen usando el (*) para arreglar palabras en lugar de eliminar el mensaje.” Respuesta: “Yo tengo una prima que lo usa para arreglar sus problemas económicos.”

Plenitud, una edad fecunda.- “¿Y cómo va el cumplimiento de tus propósitos para el 2022?” “¡Ah caray, ya ni me acordaba!”

Prosa presurosa.- Del día de Reyes: “A todos los que no me regalaron nada en Navidad, espero que hoy me den la rosca.”

Retrato de mi madre.- “¿Y hasta cuando hay que traer puesto el calzón amarillo para que empiece a caer el dinero? Ya me estoy rozando.”

Xcuidihuini, leyendas zapotecas.- Ciclo de la vida: Naces, creces, te reproduces, mueres.” ¿Dónde carajo dice trabajar? ¿Dónde?

Corte.- “El que calla otorga.” Y a Rocha Moya le sale muy bien al secundar con su silencio, las indisciplinas sanitarias de El Químico.