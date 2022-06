De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Al cartonista Gilberto Ceceña por sus 50 años de trayectoria periodística.

Efeméride.- Gabriel Leyva Solano, sinaloense distinguido, seguidor de Francisco I. Madero, fue asesinado por los porfiristas el martes 13 de junio de 1910

La frase.- Miguel Cervantes de Saavedra: “Hacer el bien a villanos es echar agua en el mar”.

La curiosidad.- A Gabriel Leyva Solano, sus captores porfiristas, le aplicaron la ley fuga en el poblado de Cabrera de Inzunza, del hoy municipio Sinaloa de Leyva. Francisco Ignacio Madero, se refirió a Leyva como “Patriota y gran mártir de la Revolución” y la Secretaría de Marina le impuso el adjetivo de “Protomártir de la Revolución”.

Condolencias.- Hasta Los Mochis, para los dolientes de mi condiscípulo y amigo universitario Pedro Vega Toledo.

La pregunta.- Los izquierdistas a ultranza celebran que Andrés Manuel le haya hecho el feo a Biden no asistiendo a la Cumbre de América. Pregunto: ¿Cuál fue la ganancia práctica del desaire para el país?

Rapidines.- Van los nombres de algunas comunidades de Sinaloa de Leyva.

Aguaje del Chato.- “Alito” Moreno continúa sumando derrotas electorales para su partido, razón suficiente para quitarle la presidencia del otrora poderoso PRI; a la fracasada dirección partidista del señalado, habría que agregarle su cuestionada solvencia moral, difundida en los audios que han sido circulados por sus malquerientes.

Bacubirito.- Y mientras que el líder nacional priista continúa sumando fracasos, Quirino Ordaz Coppel, luce como un triunfador en la vida pública, ahora en su papel de Embajador Plenipotenciario de México en España y en el reino de Andorra.

Buchinari.- El avión presidencial comprado por Felipe Calderón, utilizado por Peña Nieto en sus viajes faraónicos y rechazado por Andrés Manuel, continúa siendo un dolor de cabeza para éste, y mientras tanto, el costo por tenerlo en buenas condiciones ya suma más de 100 millones de pesos en lo que va de la gestión de la 4T.

Cubiri de la Máquina.- La sequía que padecen los habitantes de Nuevo León, uno de los íconos de la actividad industrial en México, debería ser tomada como ejemplo de lo que no se debe hacer en la captación, almacenamiento, distribución y uso del vital líquido.

El Chino Gordo.- A lo largo de la historia la llamada banca social ha sido un sonoro fracaso para nuestro país y para sus finanzas. El Banco del Bienestar ha corrido la misma suerte y a pesar de sus escasos años de fundación, ya carga con una pesada cartera vencida. Toda pinta para convertirse en un fracaso más de la 4T.

El Coyote.- Los virólogos y demás estudiosos de las pandemias han señalado que muchas de las medidas preventivas que se tomaron al principio de la pandemia no tienen ninguna utilidad, entre ellas, el tapete desinfectante, sin embargo, las autoridades estatales y municipales se lo siguen exigiendo a los negocios.

El Gatal de Ocoroni.- Otro detalle que señalan los expertos en epidemias, es que el coronavirus no brinca de una persona a otra. Que se transmite a través de las gotículas que se desprenden de la tos, el estornudo y al hablar e insisten en que las mejores medidas preventivas son el cubrebocas en lugares cerrados, lavado de manos con agua y jabón y la odiosa sana distancia.

El Opochi.- Los opositores de López Obrador insisten en tildarlo de una y mil cosas, como ahora que lo acusan de aliado de narcos. No han entendido que sus señalamientos no tienen ninguna mella en el ánimo de la amplísima base social con la que cuenta el Presidente de la República. También olvidan, o tratan de hacerlo, que en la mente de la raza mayoritaria continúa la irritación en contra de ellos por el abandono en el que sumieron a los marginados sociales.

El Toruno Dos.- Al rechazar su asistencia a la llamada Cumbre de las Américas convocada por el Presidente de los Estados Unidos, y de pilón, pretender boicotearla por la no invitación de los anfitriones a las dictaduras latinoamericanas, el Presidente López Obrador antepuso sus convicciones personales sobre los intereses de la nación.

La Bocatoma.- Una buena del Cabildo mazatleco ha sido la creación del reconocimiento “Jornadas Heroicas” para significar los actos heroicos de algún ciudadano. En la edición 2022 ha sido honrado el valor del señor don Juan Mendiola Galván, quien ha riesgo de su vida, salvó de morir carbonizados a cuatro pequeños. Mis respetos a Don Juan.

La Caca Chila.- Alega “El Químico” que jurisdiccionalmente, el tema de los desaparecidos no le corresponde. Tiene razón, sin embargo, ante el problema, tiene la obligación de gestionar la intervención de Estado para aminorar los delitos.

La Guamuchilera.- Y mientras que las aguas negras corren por las calles del puerto y JUMAPAM continúa arrojando aguas tóxicas a los cuerpos de aguas y las colonias populares se encuentran sumidas en el abandono, “El Químico” habla de dotar al municipio con obras y servicios de clase mundial. Se vale soñar, sin duda, pero con los pies en la tierra.

La Mesa del Frijol.- Melón y Melames fueron padrinos de boda. Melón llevó las arras y Melames el anillo.

Las Huapacas.- Melón y Melames dan clases de ortografía; Melón enseña el uso correcto de las comas y Melames el asterisco.

Las Tatemas.- “Dios mío, dame la terquedad de El Peje para ir diario al gym y pelear todos los días con la mafia del comer”.

Los Melones.- El Covid 19, es como los cuernos. Unos ya lo tienen; otros lo tendrán, y muchos nunca sabrán que los tuvieron.

Mascahuilochi.- “Ya me enfade de que siempre me andes corrigiendo” “No lo tomes tan a pecho ¡ah! y te recomiendo que hagas bien el nudo de tu soga de ahorcamiento. No va así.”

Nacaveba.- Si una mujer te dice “¡Cállame cuando me mantengas!” No le creas. Cuando las mantienes tampoco se callan.

Palo Hediondo.- ¿Cómo van sus relaciones tóxicas? ¿Ya los hicieron sentir culpables hoy?

Corte.- “Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.” Es lo que dice el refrán y Quirino lo hizo suyo.