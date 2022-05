De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A las madres en su más que merecido festejo.

Efeméride.- Luis Moya, registrado y bautizado como José Luis Moya Regis, fue un militar maderista zacatecano que murió el jueves 9 de mayo de 1911.

La frase.- Honore de Balzac: “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón.”

La curiosidad.- El centro histórico de Zacatecas, en el año 1993, fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. La tierra de Luis Moya, además de su hermosa capital, cuenta con cinco pueblos mágicos: Nochistlán, Jerez, Teúl de González Ortega, Pinos y Sombrerete.

Condolencias.- Van para el estimado Eduardo Leal y familia.

La pregunta.- ¿Cumplirá el Gobernador con el compromiso de esclarecer el crimen de Luis Enrique Ramírez y detener a los asesinos?

Rapidines.- Nombres de algunos personajes nacidos en el estado de Zacatecas.

Amalia García (Política).- Lamentable el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, quien contaba con una larga trayectoria periodística, y que hoy, desgraciadamente, ha pasado a engrosar la lista de comunicadores asesinados. Descanse en paz y que su familia encuentre pronta resignación a su dolor.

Amparo Dávila (Escritora).- Y para no variar, ante el crimen que le arrebató la vida a Luis Enrique, las autoridades reaccionaron externando la sobadas promesas de hacer justicia y dar con los criminales. Compromisos que habitualmente quedan en palabras.

Antonio Aguilar (Cantante).- Ante la seria amenaza de la inflación, el Gobierno de Andrés Manuel ha reaccionado oportunamente al realizar un pacto con la iniciativa privada, a través del cual, 24 productos alimenticios de la canasta básica, en cuanto a precio, quedarán fuera de la ola alcista provocada por factores externos. Acierto de Andrés Manuel en comunión con los empresarios, sin duda.

Antonio Rosales (Militar).- Y Andrés Manuel continúa metiendo las manos al fuego por el cuestionado e ineficiente Alejandro Gertz Manero, cuyos conflictos personales y evidentes actos de corrupción, ponen en entredicho la promesa presidencial de acabar con la podredumbre que ahoga al Gobierno. Otro caso que pinta la terquedad del tabasqueño.

Eulalia Guzmán (Académica).- Los migrantes que llegan a nuestro país por la frontera sur, continúan haciendo bloqueos de calles y carreteras para exigirle al Gobierno mexicano que se les atienda con prontitud, en una clara actitud de falta de respeto al país que les tolera su ilegal estancia dentro del territorio.

Florinda Meza (Actriz).- El Gobernador Rocha habla de la posibilidad de instalar un teleférico desde la Zona Dorada hasta el Faro ¡Ah caray! No me imagino nuestra bella escena marina, invadida por enormes postes para sostener el cableado guía de las cabinas de transporte. Está cabrón.

Genaro Codina (Músico).- Al principio pensé que era una nota sacada de contexto, pero no fue así, pues efectivamente, “El Químico” asegura que las circunstancias que envuelven a personajes de la delincuencia en sus estancias en Mazatlán, nos dan prestigio turístico ¡Puf!

José Joaquín Amaro (Militar).- Declara el Alcalde que no tiene ningún tipo de comunicación con el director de la Policía Municipal, lo cual, obviamente, abona al desorden que priva en las calles y habla de la inmadurez de Benítez Torres al sostener a un funcionario clave, que según su criterio, no es confiable.

Juan José Ríos (Militar).- “El Químico” critica el hecho de que las escuelas públicas hayan quedado en el abandono durante la pandemia, circunstancia que los malandros aprovecharon para saquearlas. Hay que recordarle al Alcalde que es responsabilidad del Municipio vigilar y proteger el patrimonio público, dentro del cual, entran los planteles escolares. Para evadir sus responsabilidades, el Alcalde tiene más salidas que un cerco viejo.

José María de Cos (Político).- Jugando a cancha abierta, el Alcalde concretó, por la cuestionada vía de la compra directa, la adquisición de luminarias, cuyo costo inflado fue plenamente demostrado cuando Felton intentó realizar la misma compra, la cual, fue parada por los entonces regidores Esperanza Kasuga y Humberto Becerra, entre otros.

Leticia Ramos (Docente).- Haciendo alarde de prepotencia, algunos conductores de patrullas policiacas, no respetan los semáforos, y con ello, además de poner el mal ejemplo, comprometen la seguridad de peatones y conductores.

Luz González Cosío (Filántropa).- Del círculo cercano del Pity Velarde, se desprende la versión de que el joven empresario metido a funcionario municipal, acaricia la ilusión de llegar a la gubernatura sinaloense ¡Órale!

Manuel M. Ponce (Músico).- “Hola guapo.” “¿Quién habla?” “Alguien que no pierde la esperanza de tener ese cuerpecito tuyo.” “¡Ah caray! Dígame quién es usted señorita.” “Le hablo de funeraria La Eterna, para darle a conocer nuestros servicios.”

Pánfilo Nateras (Militar).- “¿Cómo estás compadre?” “Pues no muy bien. Fíjate que tengo azúcar.” “Pues no se te nota compadre.” “Pues ni que fuera buñuelo, baboso.”

Pedro Coronel (Pintor).- A mi edad ya no me duelen las traiciones, las mentiras y los desengaños. Lo que más me duele, son las articulaciones.

Petra Herrera (Revolucionaria).- “Amiga ¿en qué se parecen los hombres a los chicles?” “¿En qué?” “En que entre más los pisoteas, más se pegan.”

Ramón López Velarde (Poeta).- Un par de chicas, tocándose el cabello, y después, más debajo de la cintura, me dicen: “Hola, somos las güeras del oeste, porque del este, estamos bien prietas.”

Rebecca de Alba (Actriz).- “Hola carnal ¿qué le damos a mamá?” “Vergüenza.” “¡No idiota, por el día!” “Y por la noche también.”

Ricardo Monreal (Político).- “Todavía te quiero.” “¿Y tu esposa?” “Mi esposa no, ella te odia.”

Corte.- De promesas incumplidas está lleno el listado de la impunidad. Esperemos que el caso de Luis Enrique, no pase a formar parte del repugnante registro.