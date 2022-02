De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Para Héctor Melesio Cuen, la única voz oficial cuerda que alertó sobre los peligros sanitarios que representan las muchedumbres del carnaval.

Efeméride.- Cuauhtémoc, el gran tlatoani murió el sábado 28 de febrero de 1525, a los 28 de edad.

La frase.- Andrew Bonar Law: “No existe la guerra inevitable; si llega, es por fallo del hombre.”

La curiosidad.- Dicen los apuntes de los historiadores que Cuauhtémoc duró alrededor de cuatro años. Temiendo a su poderío, Cortez no lo dejaba ni a sol ni a sombra, de tal suerte, que en una expedición hacia el actual Honduras, decidió ordenar su ahorcamiento en un lugar denominado Itzamkánac, localizado en el hoy Campeche.

Condolencias.- Para la familia Blancarte Pimentel. A los dolientes de Sergio Jacobo.

La pregunta.- ¿Rocha y El Químico sentirán una pizca de remordimiento al ver el agregadero de gente desafiando al contagio?

Rapidines.- Va lista de emperadores aztecas, incluyendo a la hija de Moctezuma, la emperatriz Atotoztli, quien tuvo voz de mando junto a su padre

Acamapichitli (1376–1395).- El conflicto entre Rusia y Ucrania lo vemos muy alejado de nuestra realidad. Lo mismo pasó cuando nos llegaron las primeras noticias de China, hablando de un brote de infecciones por un virus desconocido. Esperemos que los efectos de los trancazos nos sean leves.

Huitzilíhuitl (1395–1417).- Primero la pandemia; ahora la guerra iniciada por Rusia. Todo un coctel explosivo para la administración de Andrés Manuel y para el país ¿Así o más salado anda el Peje?

Chimalpopoca (1417–1427).- Por cierto, los dizque expertos financieros a la hora de analizar los resultados de la gestión del gobierno federal actual y compararla con administraciones pasadas, lo hacen sin considerar los efectos de la pandemia y seguramente, procederán igual con las consecuencias de la guerra ¡Y son los que saben!

Itzcóatl (1427-1440).- Para los rabiosos opositores al peje lagarto, el ejercicio de revocación de mandato les representa la posibilidad de medir el avance que han logrado en su lucha contra el presidente de la república, pero todo parece indicar que le sacan a medir sus alcances.

Moctezuma I (1440-1469).- Los seudo profesores de Michoacán y de otros estados, afiliados a la CNTE continúan haciendo de las suyas , aprovechando la dejadez del gobierno federal y estatal, en este caso, el michoacano, continúan haciendo lo que se les pega la gana, a sabiendas de que sus violentas manifestaciones se convierten en jugosas ganancias.

Atotoztli (1440-1469).- Hablar a toro pasado y con versiones sin pruebas fehacientes no son expresiones que denoten la calidad de un juzgador, y peor aún, que este sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

Axayacatl (1469-1481).- Dice el presidente que ellos, no son iguales a los de antes. En la afirmación supongo que entra MORENA, pero no hay tal, pues a la hora de la designación de candidatos, son igual o peor que los del pasado. Solitos están cavando su tumba.

Tízoc (1481-1486).- Hasta ahora, el nombramiento de Quirino como embajador de México en España, camina lento pero seguro, ante las pataletas de algunos actores de la desvencijada y pedorra maquinaria priista.

Ahuizotl (1486-1502).- Obvio, a estas alturas de mi vida, he aprendido que cuando te contratan para un trabajo profesional y no atienden tus consejos, más vale marcar la retirada, pues el respeto hacia uno mismo, no tiene precio. Digo, por aquello del incómodo papel que está jugando, para mí, inexplicable, el maestro Héctor Melesio Cuen, al frente de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Moctezuma II (1502-1520).- El Químico le presta más atención a los consejos que le dan sus contertulios de la calle México, que a las recomendaciones del Secretario de Salud, Cuen Ojeda.

Cuitláhuac (1520).- “Se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad en los eventos del carnaval”, afirma el gobernador sinaloense ¿a quién engaña don Rubén? ¿Acaso cree que la audiencia mazatleca se compone de puros suatos?

Cuauhtémoc (1520-1521).- Todo pinta para que las conjeturas fatalistas del maestro Cuen, se hagan realidad. Imposible controlar muchedumbres.

Coatlicue: (Diosa de la fertilidad.).- Desde la designación de la banda de El Recodo como Reyes de la Alegría del carnaval 2009, no se le brindaba un espacio espectacular a dicha ceremonia. Hoy lo hicieron. Buen punto.

Huitzilopochtli: (Dios de la guerra).- ¿Qué le dijo la vaca al gato? “Tan chiquito y con bigote.” El gato le respondió: “Y tú, tan grandota y con las tetas al aire.”

Mayahuel: (Dios del maguey.).- “Oiga compadre. Lo he notado con cara pesarosa ¿Qué le pasa?” “Es que mi suegra se muere dentro de dos semanas.” “Compadre, aguante. Dos semanas se pasan volando.”

Mictlantecuhtli: (Dios de la muerte).- Chica urgida de lucir bikini. “¿Algún tóxico que me quiera enamora, ilusionar y dejarme toda deprimida y sin poder comer y dormir? Necesito bajar urgentemente 10 kilos.” Respuesta: “Para servirte. Yo te dejo como limón chupado en 15 días y sin necesidad de amarguras.”

Mixcóatl: (Dios de las tempestades, la guerra y la caza).- Ojo chiquillos y chiquillas carnavaleras. A veces 4 minutos se convierten en nueve meses.

Quetzalcóatl (Dios de la vida).- “Doña Tolola ¿Cuántos hijos tuvo?” “Parí 12. Mitad mujercitas y mitad varones.” “¡Ah caray! Muchos hijos ¿Por falta de educación, de cultura o de qué?” “La verdad, es que, en mi caso, fue porque me encantaba el prau-prau.”

Tláloc: (Dios de la lluvia).- “Mira querido, vengo envuelta en caja de regalo, para celebrar nuestros cuarenta de casados.” “¿Y guardaste el ticket de devolución?” El tipo, inexplicablemente murió repentinamente.

Tonatiuh: (Dios del sol).- Dicen que el orgasmo del cerdo dura 30 minutos. De ahí viene lo de envidia cochina.

Corte.- La fortuna es una veleta que nunca está quieta. Y sí, El Peje obtuvo un triunfo electoral inédito, pero a la hora de la hora, los vientos han corrido en su contra.