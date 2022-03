De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A CONSELVA por su labor de rescate de las cuencas del sur sinaloense.

Efeméride.- Benito Pablo Juárez García, el llamado Benemérito de las Américas, nació el viernes 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca.

La frase.- Benito Juárez: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar.”

La curiosidad.- Benito Juárez Maza, hijo de don Benito y Margarita, fue gobernador de Oaxaca, del 23 de septiembre de 1911 al 21 de abril de 1912. Murió siendo gobernador de Oaxaca. También se dice que Juárez Maza, no era afecto a la austeridad republicana, tal y como lo proponía su padre.

Condolencias.- Retrasadas, pero con afecto a Lourdes Magallón y familia. Van también para los Morales Silva y los Osuna Raygoza.

La pregunta.- ¿Qué resultados arroja al bien nacional el manoseado proceso de revocación de mandato?

Rapidines.- Van los nombres de personas que resultan tocayos de don Benito.

Benito Alazraki (Director de cine).- El Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, descubrió que su hermano sufría el descuido de su esposa, justo cuando estaba al borde de la muerte. Y mientras tanto ¿dónde se encontraba el acusador que no se dio cuenta del sufrimiento de su hermano?

Benito Artalejo (Coronel).- Sin resultados tangibles de su gestión y un mar de juicios jurídicos personales y pase de cuchillo a sus contrarios, en cualquier otro país, ya hubieran defenestrado de la fiscalía a Alejandro Gertz Manero.

Benito Badrinas (Periodista).- El criterio de presunción de inocencia ha pasado a ser letra muerta para los jueces del orden penal, a los cuales les resulta más fácil dictar prisión preventiva a los imputados.

Benito Bucay (Químico).-- Andrés Manuel y su gente se han propuesto establecer un marco jurídico electoral que se adapte a sus intereses. Es decir, quieren estar dentro del juego democrático, pero bajo las reglas que ellos impongan.

Benito Canal (Boxeador).- Y en el terreno familiar, la burocracia jurídica es tal, que si un sujeto tiene fincada una pensión por alimentos, se las ve difícil para quitársela de encima, aunque esté plenamente probado que el acreedor de la misma es mayor de edad, no estudia y ya trabaja.

Benito Castro (Cantante).- Como futbolista con tacos nuevos anda el doctor Miguel Flores Campaña, ya que en la Universidad Tecnológica del Mar y de la Sierra, a su cargo, logró reunir a grandes figuras del futbol y de la academia, incluyendo al Gobernador Rocha Moya y al dirigente nacional del futbol profesional Mikel Arreola, en un foro en el que se habló de los futbolistas sinaloenses. Felicidades al popular “Chino”.

Benito de Nursia (Sacerdote).- Se nota que los aurigueros y pulmoneros le han bajado un poco al escandaloso volumen de sus aparatos musicales, pero los que siguen en las mismas, son los bares y centros nocturnos que colocan bocinas en la calle con música a todo volumen, ante la sordera de Ecología y Oficialía Mayor.

Benito Flores Fernández (Ing.BioMec.).- Inició la mascarada municipal con el ejercicio de colectivos ciudadanos, dizque para integrar el Plan Municipal de Desarrollo que corresponde al ciclo de reelección del Alcalde Benítez. En dichos eventos, impera el interés del queda bien de algunos colegios de profesionistas y la posibilidad, para otros, de sacar beneficio personal.

Benito Hernández (Poeta).- Lo que se aprecia en Mazatlán, es pura transformación, dice El Químico. Sí, un Mazatlán con calles inundadas de aguas negras, otras con superbaches, como los de la esquina de 16 de Septiembre y Benito Juárez. Y ni qué decir de la venta de todo, de todo, las 24 horas del día y a lo descarado. Claro, las autoridades se hacen las occisas.

Benito James Martínez (Actor).- Con el ánimo de impulsar la inversión, estado y municipio, ya no restringen horario a los negocios que expenden bebidas espirituosas. Por lo menos, es lo que se ve en la calle.

Benito Juárez Carvajal (Abogado).- Suena a chiste, pero resulta que hay una práctica para leer la suerte. Se trata de la rumpología o anomancia, que no es otra cosa que leer la suerte, a través de las nalgas y de los pliegues del chiquirriquín. La mamá de Sylvester “Rocky” Stallone realizaba ese tipo de clarividencia ¡Tómala!

Benito Juárez Maza (Abogado).- Las mamás de ahora: “Tranquilo hijo, las cosas pasan por algo. Mañana vamos al psicólogo para que no te gane la depre.” Las mamás de antes: “¡Qué bueno! Eso te pasa por suato y ya deja de estar chillando.”

Benito Mussolini.- (Político).- El ruco convenenciero le regaló a su asistente un vestido de marca carísima y de inmediato, la chica se lo probó. Al verla, el galancete le dice: “Se te está bajando el calzón”. La deseada se empieza a revisar y contesta: “No se me está bajando”. Le contesta el pícaro: “Si no se te baja, el vestido regresará a la tienda”.

Benito Pérez Barbadillo (Poeta).- Dueños de perros presumiendo. “Mi perro es magnífico. No deja que se le escape ninguna oveja.” “Pues te cuento, que el mío es magnífico. Tiene un olfato increíble y gracias a ello me divorcié, pues le di a olfatear las bragas de mi mujer y de inmediato, me trajo las bolas de mi compadre.”

Benito Pérez Galdós.- (Escritor).- Un amigo desbalanceado de sus piernas le avienta un piropo a una chica: “Mamita, me gustaría que fueras la reina de mi casa.” “¡Cojo feo!” “No te preocupes, yo te enseño.”

Benito Salgado (Tenista).- Anuncio casto: “Caballero ¿le duele la cabeza al meterlo? ¡Claro, eso le pasa por no usar sombreros Sarita!”

Benito Santiago (Pelotero).- “Quiero morir teniendo sexo.” Le dice un hombre a su mujer y esta le contesta. “Oye que bien, al menos ya sabemos que tendrás una muerte rápida.”

Benito Taibo (Escritor).- Hay gente tan amargada, que resulta imposible pensar que sean producto de un orgasmo.

Corte.- Cada maestrillo tiene su librillo, dice el refrán y Andrés Manuel, quiere que el suyo, sea el de todos.