De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- En memoria, del amigo, del compañero, del artista de la lente, Chepe Rojas.

Efeméride.- Sábado 12 de septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora, ocurre el nacimiento de Silvia Pinal Hidalgo, la diva mexicana.

La frase.- Sukant Ratnakart : “Si elegimos a los mismos corruptos de siempre, es ese un mensaje muy claro de que no queremos cambiar”.

La curiosidad.- A lo largo de su carrera actoral Silvia Pinal, ha obtenido tres premios Ariel y uno más por trayectoria. Dos Diosas de Plata, una más por su labor en el extranjero y otra por trayectoria. Ha sido Diputada Federal, Asambleísta del DF. y Senadora.

Condolencias.- A los familiares del apreciado Chepe Rojas. Van también para los deudos de Sergio Acosta Domínguez y Luis Guillermo Delgado.

La pregunta.- Al paso que vamos ¿Será remoto que el Ejército se haga cargo de la CFE por cosa de seguridad nacional? Yo digo que no.

Rapidines.- Va el listado de familiares de sangre y políticos de la llamada perla de Guaymas, Silvia Pinal.

Moisés Pasquel (Padre biológico).- Nuestra casa editorial cumple 49 años sirviendo a Sinaloa. Una larga carrera, en la cual, no han faltado los obstáculos de diversa naturaleza, pero todos han sido sorteados con éxito y seguimos en la conversación con nuestros lectores. Por varias décadas he colaborado con esta casa editorial, a cambio he recibido aprendizaje y amistades entrañables. Gracias a todos.

Luis Pinal (Padre de crianza).- En la escena pública, los deslices no los perdonan los medios de comunicación y mucho menos, los opositores. Es el caso de la nueva secretaria de Educación Pública, quien, ante un cuestionamiento de su entrevistadora sobre un aspecto del nuevo plan de estudios de educación básica, se quedó pasmada y solo atinó a decir: “No podría contestar eso.”

María Luisa Hidalgo (Madre).- Todo parece indicar que Alito dobló las manos ante el poder de Andrés Manuel, a cambio de impunidad, lo cual, políticamente puede ser válido, pero indiscutiblemente, es un acto de corrupción por parte del Ejecutivo federal.

Rafael Banquells (Esposo).- Cuando en un país los representantes empresariales le marcan agenda a los partidos políticos, tal y como está sucediendo con el PRI, PAN y PRD, nada bueno se puede esperar para el futuro de la gran masa poblacional.

Gustavo Alatriste (Esposo).- En México, ante los ojos de la ley, todos y cada uno de nosotros somos culpables hasta no demostrar lo contrario. La presunción de inocencia es rollo político y jurídico.

Enrique Guzmán (Esposo).- Así andan los índices inflacionarios en algunos países: Estados Unidos 9.6, Canadá 9.1, Reino Unido 10.5. En la Unión Europea traen en promedio un 8.6 por ciento y México poco más del 8 por ciento. Comparativos que no hacen los detractores del Gobierno federal.

Tulio Hernández (Esposo).- A propósito del movimiento independentista mexicano y de los reclamos de perdones hechos por el Presidente Andrés Manuel al Gobierno español, saco el siguiente párrafo del acta de independencia de México, fechada el viernes 28 de septiembre de 1821: “... y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es Nación Soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias...” Así está escrito, mi buen Peje.

Sylvia Pasquel.- De nueva cuenta, el mar le cobró factura a los “palaperos” que han invadido su demarcación. Ahora quieren que el Municipio les otorgue dinero para resarcir las pérdidas. Mira, mira.

Viridiana Alatriste.- Ojo. Si compran alguna propiedad en condominio, exíjanle al Notario que el vendedor presente carta de solvencia de cuotas de mantenimiento condominal. Algunos fedatarios locales, y otros de Culiacán, no lo hacen y eventualmente, el adquirente se lleva la sorpresa de cuotas no cubiertas, con lo cual, los Notarios, actuando de forma contraria a la naturaleza de su función, se convierten en cómplices de los mala pagas.

Alejandra Guzmán.- Anuncia “El Químico” que ya canceló el contrato con el proveedor de las costosísimas lámparas, lo que por supuesto, abre la puerta a un posible litigio impulsado por el proveedor y como el promedio de eficiencia de la defensa jurídica del Municipio es muy bajo, el caldo puede salir más caro que las albóndigas.

Luis Enrique Guzmán.- Cero y van dos eventos importantes en los cuales no participa “El Químico”. En la última visita presidencial y en la reciente estancia del embajador gringo ¿indicativo de...?

Stephani Salas (Nieta).- Tiene razón el Alcalde Luis Guillermo Benítez al decir que Mazatlán nunca había estado como ahora. Y sí, con calles llenas de baches y pestilentes charcos de aguas negras por todos lados.

Viridiana Margarita Frade (Nieta).- “Y dígame ¿a usted qué la llevó a estudiar psicología?” “Es que me encanta el chisme, profesor”.

Frida Sofia (Nieta).- Me dice una amiga: “Este clima parece marido recién perdonado. Parece que va a cambiar ¡pero no!”

Schersa Guzmán (Nieta).- “¿Y cómo le hacen en tu ciudad para que deje de llover?” “Pues nada, todo es cosa de que Protección Civil suspenda clases ¡y pump! Sale el sol.” ¡Jijos! en esto del clima, andan más perdidos que un cholo.

Giordana Guzmán (Nieta).- “¡Claro! Mi novia tiene cara de bebé.” “Pero de bebedora, baboso. Y recuerda que te lo dice tu madre.”

Apolo Guzmán (Nieto).- “Que hasta la belleza cansa...ya lo decía yo. Tanto pinchi cansancio no es normal.”

Michelle Salas (Bisnieta).- Reproche de despechada: “Primero saca de trabajar a tu mamá y luego a la “teibolera” que te trae empanochado.”

Camila Valero (Bisnieta).- La gente tienes cosas hermosas que decir de ti; solo están esperando a que te mueras.

Corte.- Cuando el río suena agua lleva y en el interior del Palacio Municipal de la marisma, santiguándose a cada rato para que el agua no los arrolle.