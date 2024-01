Portada.- Al grupo VidaMaz, de Dianne Hoffner, por su labor altruista.

Efeméride.- Antón Pávlovich Chejov, uno de los escritores rusos más celebrados, nació el domingo 29 de enero de 1860.

La frase.- W. Churchill: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos, lo miran como el caballo que tira el carro.”

Curiosidades.- Antón Chejov, se graduó de médico y en el desarrollo de su práctica profesional se contagió de tuberculosis, causa de su muerte cuando tenía 44 años. Su producción bibliográfica, especialmente en cuento y obras para teatro, lo han convertido en uno de los autores rusos más conocidos en el mundo.

Condolencias.- Hasta Guadalajara, para la estimada Aida Apodaca. Con afecto, para la apreciada Cuquis Patiño y familia.

La pregunta.- Si la ministra Lenia Batres no acepta el seguro de gastos médicos mayores al que tiene derecho ¿se inscribirá como beneficiaria del IMSS Bienestar?

Rapidines.- Algunos cuentos (C) y obras de teatro (T) escritas por Anton Chéjov.

Casa con desván (C).- El Presidente de la República, como parte del mandato que le otorga el pueblo, es el encargado de proponer ante el Senado a las ternas de los juristas, que en cada oportunidad, deben integrarse como ministros a la Suprema Corte de Justicia, lo cual implica, que virtualmente, son electos por el pueblo. Es decir, no hay que pegar tanto brinco para tratar justificar el populismo, con el que quiere actuar Andrés Manuel.

El Camaleón (C).– A casi dos años de su primera inauguración, el aeropuerto de Santa Lucía no ha podido consolidarse en el número de pasajeros y el de líneas aéreas que quieran utilizarlo. En esas anda también Mexicana de Aviación.

El estudiante (C).– “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir...” Justo es la convicción del radicalismo de la izquierda, sector que, por cierto, no genera con esfuerzo propio, ni tan siquiera un solo empleo.

Dúshenchk(C).- Ayahualtempa, es un pequeño municipio que se localiza en la sierra guerrerense. Los medios televisivos dieron cuenta de la integración de niños y adolescentes a las filas de la policía comunitaria de dicho lugar. El reprobable absurdo pinta de cuerpo entero el fracaso del gobierno en materia de seguridad pública.

Iónich (C).– La ministra Lenia Batres da la nota regresando a la Tesorería de la Federación el diferencial entre su sueldo y el del Presidente de la República. Me pregunto si a la voz de ya, también renunciará al derecho de futura pensión al término de su gestión, ya que el Presidente no gozará de dicha prestación.

Kashtanka (C).– Si la ministra Batres no puede ser afiliada al ISSSTE, por ser partícipe de una representación popular, vamos a ver si se da de alta como beneficiaria del IMSS Bienestar.

La dama del perrito (C).- Gerardo Fernández Noroña se integrará al Consejo General del INE, como representante del PT. Ya sabrán las kilométricas sesiones que provocará con su incontenible verborrea.

Un hombre enfundado (C).– Ante la frecuencia con la que se está presentando en las calles, el tiradero de objetos ponchallantas, se demuestra que las cámaras de vigilancia colocadas en las principales avenidas de las cabeceras municipales, están de puro parapeto, ya que no activan reacciones inmediatas en contra de los delincuentes.

Vanka(C).- Sería interesante que los aspirantes a la alcaldía mazatleca, en el momento oportuno, nos expongan qué proyectos tienen para el uso de la energía solar en el alumbrado público y sus instalaciones administrativas, así como el uso de vehículos eléctricos.

El jardín de los cerezos (T).- La Secretaria de Turismo, Estrella Palacios, estima que vendrán al Carnaval 900 mil turistas, los cuales, dejarán una derrama de mil millones de pesos. Es decir, que cada uno de ellos, durante los cinco días de fiesta, gastará 1,111 pesos, es decir, 222 pesos diarios. Algo no cuadra.

El oso (T).- Si los llamados bolcheviques, encargados de elegir al personaje del mal humor, no le sacan al bulto, seguramente Jumapam se llevará de calle la nominación.

Ivánov (T).- Continúa en el “comentadero” carnavalero el hecho de que Cultura, infiltre entre el cuerpo de jurados a colaboradores cercanos, lo cual, le quita certeza de imparcialidad al cuerpo calificador. Pero bueno, al final, entre los involucrados pesa más el protagonismo que la sana sensatez. Dijera el clásico ¡Pero qué necesidad!

La boda (T).- “Hola ¿vienes solo a la reunión?” “Pues, tanto como solo, no. Me acompañan el niño que llevo dentro, mi yo superior y mis demonios internos. Es que nos gusta andar en bola. Espero que no te importe.”

La gaviota (T).- “Oye amiga ¿y tú que prefieres agrandarte, las chichis o las nalgas?” “El cerebro amiguita, ese no se cae.”

Las tres hermanas (T).- “Mijo, cuando quiera comprar una vaca para el rastro, tiene que estar gorda como tu hermana. Pero si la quiere para que le dé leche, tiene que tentalearle las tetas. Por lo pronto, vaya y busque a su mamá que traigo mucha hambre.” Como a los diez minutos, el chico regresa y le dice: “Apá, creo que mi padrino quiere comprarte a mi amá.”

Petición de mano (T).- Me cuenta un primo: “Tengo una amiga que se plantó un tatuaje en la entrepierna. Un caracol muy bien logrado. Me acerqué para ver si escuchaba el sonido de mar y nada ¡Ah, pero eso sí, me llegó un fuerte aroma a pescadería!” No le entendí.

Platónov (T).- Ojo: Valoren lo que publico, porque ya estoy entrando a una edad en la que solo voy a publicar cadenas de oración.

Tío Vania (T).- “ ¿Y qué hace tu hijo mayor?” “¡Nada! Dice que se percibe como pez.”

Sobre el daño que hace el tabaco (T).- Los problemas son como los pendejos, entre más les haces caso, más se agrandan.

Corte.- “No hay loco que coma lumbre.” Lenia Batres, decidió cobrar como el Presidente, pero a su decisión, no le apareja la renuncia a la jugosa pensión que le espera.