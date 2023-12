Portada.- A la maestra Zoila Fernández, por sus 25 años de prodigar el arte del ballet entre la juventud mazatleca.

Efeméride.- El sábado 25 de diciembre de 1886, en El Fuerte Sinaloa, nace Alfredo Delgado Ibarra, quien fuera Gobernador del Estado de Sinaloa entre 1937 y 1940.

La frase.- Arnold Eric Sevareid: “La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos que estamos aquí para algo más que nosotros mismos.”

Curiosidades.- De acuerdo a datos que aporta la fuente de información Wiki Sinaloa, a través del libro digital Efemérides Sinaloenses, de Luis Antonio García S., el coronel Alfredo Delgado Ibarra, en su gestión como Gobernador de Sinaloa, intervino para que el entonces Colegio Civil Rosales, semilla de la actual Universidad Autónoma de Sinaloa, cambiara de denominación a Universidad Socialista del Noroeste. En Mazatlán, impulsó la construcción de las escuelas General Antonio Rosales y la 18 de Marzo.

Condolencias.- Mi afecto para Roberto, Armando y demás miembros de la familia Coppel Azcona. Van también para José Luis Gómez, Efrén Hernandez y para los deudos de don Octavio Hernández.

La pregunta.- ¿Qué espera el Alcalde para remover al gerente general de Jumapam? ¿Lo hará hasta que cierren más playas o hasta que se lo autorice el Gobernador?

Rapidines.- Van los títulos de algunos de los muchos filmes con el tema de Navidad.

Qué bello es vivir (1946).- Con afecto, deseo para todos mis atentos lectores, y por supuesto, a los míos, en los cuales incluyo a mis amistades, que entre los regalos de Navidad hayan recibido una gran cantidad de armonía, salud y aceptación de los contratiempos de la vida. Un abrazo a todos.

Rodolfo El reno (1964).- Se le acaba el tiempo a López Obrador y entre las esferas brillantes de su arbolito, está la que corresponde al buen manejo de la economía del país. Hasta ahora, las predicciones de los analistas financieros es que el dólar cerrará en menos de 18 pesos por unidad y en cuanto a crecimiento económico, se anota un 3.5%. Una realidad muy alejada a las predicciones pesimistas de sus adversarios.

La Navidad de Charlie Brown(1965).- Un foco fundido en el pino presidencial es el que corresponde al tema de la inseguridad. De plano, los violentos tienen bajo su control varias poblaciones del país.

De mendigo a millonario (1983).- El primero los pobres no alcanzó para que la gente de escasos recursos pueda recibir las vacunas actualizadas para hacerle frente a las variantes del Covid, las cuales, estarán dispuestas para los que puedan pagar por ellas. Para la raza, el gobierno pone a disposición las vacunas de origen cubano y ruso, no actualizadas y con algunos lotes caducos. Esfera rota por este fallo.

Mi pobre angelito (1990).- Criminalizar a los jóvenes asesinados a mansalva en Salvatierra, tal y como lo hizo el Presidente, y además, utilizar el brutal hecho para golpear a sus enemigos políticos, no corresponden al espíritu cristiano que presume el ejecutivo federal.

Milagro en la calle 34 (1997).- Priistas inconformes con el Frente que apoya a Xóchitl, conformaron la Alianza Progresista por México y se alinean en apoyo a Claudia. Como quien dice, la candidata del Presidente recibió su regalo navideño.

El Grinch (2000).- Y Xóchitl Gálvez insiste en su pasado de penurias; hasta parece que se promueve como el personaje de telenovela María la del Barrio. Por esa razón luce muy escasa su mesa de regalos.

Santa Cláusula (2002).- Malos vientos corren al interior del INE; nunca se había visto tanto conflicto dentro del Consejo General. Seguramente HansTrampp se encargó de ellos en la Noche Buena.

Una Navidad de locos (2004).- El que sigue perdiendo casos laborales es el Ayuntamiento. Recientemente, Cultura acaba de liquidar poco más de un millón de pesos por un conflicto laboral heredado y en los juzgados del trabajo, se cuentan que están por el mismo canal, otros más. A los perdedores, en lugar de Santa los visitó Krampus.

Polar Express (2004).- Era de esperarse la declaratoria de oficial de que las aguas de la playa de Olas Altas están contaminadas. Los que caminamos por esos rumbos en las primeras horas del amanecer, damos cuenta de que el ambiente no huele a brisa marina, sino a pestilencias de drenaje. Bolsa de carbón como regalo.

Feliz Navidad (2005).- Extraña que los de Cofepris no digan nada respecto al tramo de playa entre los monos bichis y la calle Belisario Domínguez, espacio en el que hay cinco escurrimientos permanentes de aguas negras, que no son atendidos oportunamente por los cobra quincenas de Jumapam, que no desquitan el aguinaldo.

Un cuento de Navidad (2008).- Como petición al Santa, el Alcalde mazatleco pidió recorte de la nómina municipal, incluyendo a sindicalizados. Vale como sueño navideño.

Los fantasmas de Scrooge (2009).- “Comadre, finalmente decidí asumir la edad que tengo.” “¿Y qué edad tienes, comadre?” “Comadre, dije asumir, no publicar.”

Operación regalo (2011).- “Ya tenemos bastante tiempo juntos ¡Quiero vestirme de blanco!” “Está bien. La próxima semana te inscribo en la academia de karate.”

Salven a Santa (2014).- Un campesino se vio obligado a cancelar su boda y le envía el siguiente mensaje a la novia, mujer citadina: “Boda imposible. Cosecha perdida y cayóseme almiar.” La muchacha quedó confundida con lo de “cayóseme almiar.” Lo que no sabía, es que almiar significa bodega al aire libre de alguna cosecha de hojas para el ganado.

El Grinch (2018).- ¿En qué se parece un cura a un árbol de Navidad? En que los dos, tienen las bolitas de adorno.

Frozen: una aventura congelada (2019).- El segundo frente que no logró que el querido pasara con ella la velada navideña: “¡Le voy a mandar a tu esposa todos nuestros mensajes!” “¡Y yo le voy a dar tu dirección! ¡Aquí nos morimos todos!”

Feliz Novedad (2020).- La desilusionada con la acción de su hombre: “¡Falso, me dijiste que me harías temblar toda la noche!” “¡Y lo logré, golosa, quitándote la cobija te tuve temblando de frío!”

Navidad en 8 bits (2021).- De la viejona agria: “No le temo a las víboras, de hechos, a veces hasta las saludo.”

Corte.- “Si en lunes es Navidad, riquezas has de hallar.” Así reza el refrán; esperemos que se nos haga realidad lo que resta del año y todo el siguiente.