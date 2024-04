Portada.- A la emprendedora Juliana Michelle Esparza por la puesta en marcha de su proyecto Mi Jardín Polinizador, un campo de girasoles.

Efeméride.- Jueves 1 de abril de 1920, Mazatlán recibe el nacimiento de Fernando Teodoro Valadés Lejarza, popularmente conocido como Fernando Valadés.

Curiosidades.- Fernando Valadés fue procreado por don José Valadés y doña Esther Lejarza Osuna. Fernando casó con Lucila Valdez Tirado. De dicho matrimonio nacieron 13 retoños: Alma, Lucila, Marina, Esther, Fernando, Eduardo, María del Rosario, Leticia, Guadalupe, Conchita, Guillermo, Manuel y Sergio.

Como músico y cantante, Fernando Valadés se convirtió en un ídolo en Colombia, Puerto Rico, Guatemala, San Salvador y República Dominicana; algo que no sucedió en México.

La frase.- Ronald Reagan: “Se supone que la política debe ser la segunda profesión más vieja. Me he dado cuenta de que ésta, posee una gran similitud con la primera.”

La pregunta.- ¿Cuánto tiempo más requieren el nuevo aeropuerto, el tren maya y la refinería Dos Bocas para justificar su creación?

Rapidines.- Van los títulos de algunas de las canciones del mazatleco Fernando Valadés.

Ansías de amor.- Las llamadas obras icónicas de Andrés Manuel siguen dando de qué hablar, pero para mal. El tren maya, por ejemplo, un día sí y otro también jala noticias que ponen en duda la calidad y la durabilidad de su hechura.

Asómate a mi alma.- A un año y días de la tragedia que cobró la vida de 40 migrantes y dejó heridos a otros 25, en el incendio de una estación de detención del Instituto Nacional de Migración ubicada en Ciudad Juárez, el titular de la misma, vinculado a proceso, continúa ejerciendo su encargo. Solo en México se ven tales absurdos.

Aunque tengas que llorar.- Claudia Sheinbaum dice que si el voto popular les da el dominio de las cámaras de diputados y senadores, las reformas del Presidente pendientes de aprobar, mejorará la democracia. Miente la candidata oficial, ya que dichas reformas, contemplan desaparecer al INAI y acotar las funciones del INE.

Bogotana.- El productor de audio de Claudia Sheinbaum, en algunos de sus promocionales, la puso a elevar la voz para darle énfasis a sus mensajes, sin considerar que la candidata no tiene el galillo suficiente para hacerlo, es por eso, que sus exaltaciones le salen con un chorrillo de voz.

Cántale mar.- Antes del proceso electoral a los priianistas les faltaba lengua para criticar las mesadas que le entrega el actual gobierno a los adultos mayores de 65 años. Hoy, prometen bajar la edad a 60 años para convertirse en beneficiario de dicho apoyo.

Como una sombra.- Al igual que la paz social se ve consumida por la violencia, nuestros bosques se están viendo abatidos por 126 incendios activos en distintas partes del país, sin la intervención oportuna de la Comisión Nacional Forestal, ya que los recortes presupuestales, la dejaron en la inopia.

Con poquito cariño.- En la zona hotelera, hay restaurantes y bares que sacan bocinas a la calle con música a todo volumen o cuentan con grupos musicales que trabajan en terrazas, con sonido de locura hasta el amanecer, bajo la ¢ompli$idad de las autoridades.

Culparé al destino.- Querer imponer orden social a contentillo, es rasgo de ignorancia e irresponsabilidad.

Dos caminos diferentes.- El Cuerpo de Regidores presume la creación de un nuevo reglamento, para regular el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Mazatlán, el que seguramente, solo servirá para generarle ingresos a la Comuna vía la obtención de una licencia municipal por parte de los negocios, además, las autoridades tendrán un nuevo rollo de papel normativo.

El diccionario.- Y la guerra sucia en contra de Guillermo Romero, aspirante a la alcaldía de Mazatlán, bajo las banderas opositoras a MORENA, ya inició acusándolo de evasor fiscal. Es decir, utilizando información salida del gobierno federal o estatal, al estilo de los de antes.

Estamos en paz.- Estrella Palacios, la aspirante a convertirse en alcaldesa mazatleca, ya empezó con sus promociones en redes, utilizando un formato de apariciones muy utilizado por Fernando Pucheta. Toda una calca.

La cama vacía.- Nunca se imaginó el Neto Coppel que su mal enfocado discurso pidiendo regulación del ruido, así como la distorsionada interpretación que le dio el público, desataría el motín de las bandas musicales.

Mala muy mala.- “Mi amor ¿estoy gorda?” “No mi vida, para mí, estás perfecta.” “Cárgame y llévame a la cama, como en nuestra primera noche.” “Mejor te traigo la cama.”

Mi última carta.- Vejete galán con una polluela. Ya bicholos, la chica inicia el siguiente diálogo: “Oiga señor ¿vamos preparar mole?” “¿Mole? ¿Por qué me preguntas eso?” “Es que, con ese chile seco, fue lo que me imaginé”

Ojitos salvadoreños.- En camino a la extinción de la raza. Mi tatarabuela, 14 hijos; mi bisabuela 12 hijos; mi abuela, 10 hijos; mi madre, 4 hijos; yo, una hija; mi hija, un perro y un gato; el perro y el gato, castrados.

Pero cómo de qué no.- “La verdad es que el hombre sólo tiene una diferencia en relación con la mujer”. “Es cierto -le dice en voz baja una señora a su vecina de asiento-. Y mientras más grande tenga la diferencia, es mejor”.

Por qué no he de llorar.- Chica frondosa baja de su automóvil y un lépero la aborda. “Hola ¿cuánto por el Kia?” “No es Kia.” “No, yo no me refiero a la marca del automóvil, lo que yo te digo, es cuánto por el que hace Prrrrr.”

Regalo del cielo.- ¿En qué se diferencia una estudiante de una chica de pago por evento? En que la colegial se mete muchas cosas en la cabeza y la chica de renta se mete muchas cabezas en la cosa.

Si volviera a vivir.- De la vieja agria: “No te confundas. Si contesto tus mensajes es por cortesía y no porque me intereses ¡Baboso!” ¡Uta, que carácter!

Corte.- “Ver moros con tranchetes.” MORENA presume que se llevará de calle la presidencial, pero Andrés Manuel, dice que técnicamente, les robarán la elección.