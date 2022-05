Reitero que el Gobernador tiene la facultad de remover a su Gabinete, aun sin señalar motivo, pero ¿fue acaso fue un exceso? Eso ya lo decidirá Usted, estimado Lector, y me atrevo a decir que su respuesta dependerá mucho de si Usted simpatiza con el Gobernador o con el líder moral del PAS, lo que quiero plantear es: ¿un Gobernador puede tener ese alcance en la esfera privada de un Secretario?

Esta semana hubo cambios en el Gabinete estatal: nuestro Gobernador dijo desde que estaba haciendo la “lista” de las personas que integrarían su Gabinete, que se anotarían los nombres con lápiz, ya que podría haber cambios, en este caso, el integrante saliente fue el hoy ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El lunes el Gobernador giró el oficio circular número 01666/22, dirigido a titulares de las secretarías y entidades administrativas que integran la administración pública estatal, en el cual les daba un término de 48 horas para que se desistieran de cualquier demanda o denuncia que tuvieran en contra de algún periodista, argumentando que su gobierno se encontraba a favor de la libertad de expresión, por lo cual no consideraba que parte de su administración ejerciera acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su función.

Se cumplió el término de 48 horas y el Gobernador emitió el Oficio número 01709/2022 dirigido a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral del PAS, (partido con el que fue en alianza en las pasadas elecciones) en el cual le informaba que se había cumplido el plazo establecido y que fue omiso en dar acatamiento a dicha instrucción, ya que no presentó desistimiento, ni acreditó legal conclusión de los procedimientos instaurados en el expediente 43/2016 en contra de Luis Enrique Ramírez y Fuentes Periódicas Universales y de Contenidos S.A. de C.V. así como el expediente 797/2018 en contra de María Teresa Guerra Ochoa (hoy titular de la Secretaría de la Mujer) , por lo cual era removido de su cargo de Secretario de Salud.

Independientemente de que Usted esté de acuerdo o no con dicha decisión, veamos lo siguiente: el Gobernador tiene la facultad de remover las personas que integran su Gabinete de conformidad con el artículo 65 fracción II de nuestra Constitución estatal, por lo que tiene la facultad de hacerlo, la pregunta es: ¿debió hacerlo? Dichos juicios se realizaron antes de que el hoy ex Secretario tomara posesión, esto se aprecia por los años de los juicios, uno de 2016 y el otro del 2018, de igual manera, los juicios no los promulgó con carácter de Secretario de Salud, sino por su propio derecho. Reitero que el Gobernador tiene la facultad de remover a su Gabinete, aun sin señalar motivo, pero ¿fue acaso fue un exceso?

Eso ya lo decidirá Usted, estimado Lector, y me atrevo a decir que su respuesta dependerá mucho de si Usted simpatiza con el Gobernador o con el líder moral del PAS, lo que quiero plantear es: ¿un gobernador puede tener ese alcance en la esfera privada de un Secretario? En fin, el Gobernador decidió mandar un mensaje político de apoyo a un gremio muy lastimado (lamentablemente esta semana fallecieron dos periodistas más en nuestro País) y por su parte el líder moral del PAS acepta dicha remoción y quizá de manera indirecta señala que valora su derecho a defenderse ante los tribunales (aclaro que solo los jueces que conozcan de dichos asuntos son los que determinarán quién tiene la razón en dichos juicios).

Esta semana se festejó el Día de las Madres en nuestro País, es un día de fiesta sin lugar a duda, donde todos los que tenemos la fortuna de tener a nuestras madres las queremos festejar (aunque en ocasiones el festejo consiste en que ellas hacen todo) y que disfruten el día. Sin lugar a dudas el amor de madre es un amor especial, un amor que no conoce límites o barreras, este amor hizo que cientos de madres con hijos desaparecidos salieran a marchar este pasado 10 de mayo en varias ciudades del País; volteemos a ver este fenómeno que pese a un supuesto cambio de estrategia no deja de crecer, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda hay más de 95 mil personas desaparecidas en nuestro País. Fuerte abrazo para esas incansables madres.

PD 1. Más que bendecido por la vida de poder estar con mi madre este pasado 10 de mayo, espero algún día poder corresponder todo lo que me ha dado y enseñado.

PD 2. Curioso como se critica más una derrota deportiva que un fracaso político.

PD 3. El Presidente firmó un acuerdo de salud con Cuba, donde se contratarán 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro País. “Tenemos un déficit de especialistas, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres”.