La semana pasada no lo comentamos, pero ya se realizó el primer debate presidencial de este año, serán tres programados por la autoridad electoral y no sabemos si se llegue a organizar otro por alguna cámara empresarial, institución educativa o alguien más. Como se podría esperar, los tres candidatos se declararon ganadores, al final Usted decidirá quién actuó mejor (o menos peor) de los tres; pregunta: ¿si se declaran ganadores los tres también es posible que los tres pierdan?

Esta semana, Claudia Tiznado, aspirante a la diputación del distrito 24 por la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, presentó su renuncia el pasado jueves, a través de sus redes sociales manifestó que tomaba la decisión con el carácter irrevocable de retirarse de la contienda electoral señalando también que jamás pondría en riesgo su integridad ni la de su equipo, por otro lado la presidenta del PAN señaló que dicha renuncia se debe a que no le corresponderá a su partido dicho distrito, sino que será al PAS, esto derivado de las negociaciones internas respectivas de la coalición, aclarando que Claudia nunca recibió amenazas y que le agradecía su apoyo. Por el bien de nuestro Estado, esperemos que esta renuncia se deba a lo señalado por la presidenta del PAN y no por amenazas.

Cambiando de tema, esta semana también se presentaron iniciativas por parte de Morena, las cuales vale la pena mencionar. La primera de ellas es la amnistía del Presidente, atención con esto ya que si bien es cierto tenemos una Ley de Amnistía que se publicó en abril del 2020, esta tiene una diferencia, la cual consiste en que el rey, perdón, el Presidente de México otorgue amnistía de manera directa por cualquier delito (atención con esto) y sin sujetarse al procedimiento que establece la Ley de 2020. Por amnistía se debe entender la extinción de cualquier acción penal y/o sanción impuesta por cualquier autoridad, es decir, un perdón total. ¿Está de acuerdo Usted con esta facultad? En lo personal me parece inconstitucional.

Otra de las iniciativas consiste en modificar la Ley de Amparo para que el Poder Judicial no pueda emitir suspensiones contra normas y obras públicas (aun cuando consideren que se afectan derechos humanos o estas sean inconstitucionales). Vale la pena recordar cuantos amparos han sido concedidos en contra de obras de este gobierno, quizá así se pueda entender esta iniciativa. En lo personal le puedo decir que no encuentro sentido alguno de esta reforma, que no sea limitar al Poder Judicial, y recordemos que todos necesitamos contrapesos en esta vida, especialmente los gobernantes.

La última de las iniciativas que comentaremos es una referente a las afores, en esta se busca crear un Fondo de Pensiones del Bienestar (¿alguien pensó que tendría algún otro nombre?), el cual se creará con afores de personas de mayores de 70 años que no se reclamen. ¿A Usted qué le parece? ¿Le gustaría que el dinero de su afore se vaya a este fondo de pensiones?

PD 1. Estamos próximos a que se celebré la elección más grande en la historia de nuestro País, ¿no sería conveniente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuviera incompleto?

PD 2. El día de ayer se informó que se había iniciado una investigación contra el ex Ministro Arturo Zaldívar, acusado de vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, esto seguramente dará mucho de qué hablar. Por su parte, el acusado señaló que esto era una cacería de brujas.

PD 3. Esta semana un Senador votó mediante videollamada, ¿qué le parece? Al parecer era muy necesario su voto.

