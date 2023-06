Ámbito empresarial

Peligros y preocupaciones

Un deepfake de Kim Jong-Un sobre la democracia occidental.

El nivel de precisión y verosimilitud de los deepfakes, los cuales mejoran constantemente a un ritmo muy elevado, hace que cada vez sea mucho más difícil de diferenciar un vídeo, una imagen o un audio falso de uno de real, porque mientras difundir información falsa es mucho más sencillo, comprobar y autentificar la información cierta es bastante más complicado.

Actualmente en los EE.UU, por ejemplo, un estudio del Pew Research Center ha afirmado que uno de cada cinco usuarios de internet se informa de las noticias de actualidad a través de la plataforma de YouTube, mientras la segunda más popular es Facebook, dos webs donde la facilidad para crear un canal propio y promocionarlo de informativo es absolutamente sencillo, rápido y eficaz. Eso obliga a los informáticos a intentar encontrar inmediatamente soluciones para afirmar, comprobar y autentificar el contenido informativo de las redes sociales para evitar que personas con intenciones malévolas manipulen la opinión pública.

Por otro lado, el hecho que este tipo de vídeos y fake news se difundan por las redes sociales tan rápidamente, llegando a millones de personas, está empezando a generar una crisis de fiabilidad de información importante con impactos negativos en la sociedad que actualmente ya es muy wpresente y se llama information apocalypse o ‘infopocalypse’. Consiste en la idea de que la población, al estar tan habituada a encontrarse delante de información engañosa, hasta vídeos y audios, hace que consecuentemente empiecen a dudar de la credibilidad de toda la información que consumen. Así pues, al final, muchos acaban descartando ideas ciertas como falsas simplemente por el hecho que se han acabado aferrando a la idea de que cualquier cosa que ellos no quieran creer, será falsa.

Como dice la investigadora Aviv Ovadya en The Washington Post:

‘It’s too much effort to figure out what’s real and what’s not, so you’re more willing to just go with whatever your previous affiliations are’”