WIKIPEDIA (editado): “Por este motivo, los periodistas de hoy en día tienen un trabajo clave en la elección y comprobación de autenticidad de un hecho y video. Encontramos así determinados medios de comunicación que ya están empezando a formar a sus reporteros para que aprendan técnicas de detección de deepfakes y herramientas para identificar otros tipos de contenido falso.

Una de las razones por las que es tan difícil identificar deepfakes es que estos parten de imágenes reales, pueden también incorporar audio con sonoridad prácticamente auténtica y realista, y una vez publicados en las redes sociales, su difusión mundial es inmediata. Estas redes son el target perfecto para los creadores de deepfakes, ya que es donde se difunden de manera más fácil y rápida las conspiraciones, los rumores y la información falsa.

Consecuentemente, la peligrosidad de esta nueva tecnología en la era en la que estamos la explican muy bien Robert Chesney y Danielle Citron en un artículo de Foreign Affairs:

‘Deepfakes have the potential to be especially destructive because they are arriving at a time when it already is becoming harder to separate fact from fiction’.

Por otro lado, con la llegada del audio deepfake se han tenido que tomar medidas importantes y profundas sobre todo en la seguridad de las llamadas telefónicas. Antes que se pudiera clonar la voz con inteligencia artificial ya era recurrente encontrarse con situaciones en donde criminales intentaban robar dinero mediante llamadas y se había llegado a prevenir muchas estafas. El problema es que la diferencia entre una voz robótica y una de humana en un futuro próximo será muy difícil de diferenciar, sobre todo si se hace a través de un teléfono, ya que el audio resultante siempre acabará adquiriendo un tono de voz mucho más distorsionado que de normal. Además, cada vez se requerirá menos minutos y material de audios para poder falsificar la voz de una persona.

Otra situación habitual también podría ser, en vez de tener el objetivo de robar dinero, intentar robar contraseñas importantes a diferentes personas haciéndose pasar por familiares cercanos.

Cabe añadir la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para cometer delitos que desemboquen en un fuerte daño moral para las víctimas, como por ejemplo la simulación de un vídeo erótico de una persona para pasar posteriormente a su difundirlo. De hecho, ya existen aplicaciones capaces de generar este contenido y algunos países como el Reino Unido o Estados Unidos de América ya se han pronunciado a favor de prohibir y penalizar dichas conductas.

A nivel de preocupación ciudadana, se ha podido observar que rara vez las personas se dejan engañar por completo por este tipo de falsificaciones, aunque la exposición a deepfakes aumenta la desconfianza hacia los medios de comunicación y las noticias. A su vez, los deepfakes tienen la capacidad de modificar recuerdos, generando recuerdos falsos y por ende, las personas pueden adoptar actitudes fundamentadas en algo que nunca ocurrió. De esta forma, se podría crear un video falso de un político donde se dejase a este en una mala posición y reproducirlo ante toda la ciudadanía. Ello provocaría una visión negativa del pueblo, que ya no querría votar al susodicho. Si bien algunos de los oyentes podrían detectar que se trata de un contenido falso, el impacto a la población ya se hubiera producido y no todo el mundo sería capaz de ver tras la mentira.

A pesar de estas consecuencias negativas, lo cierto es que es probable que con el tiempo las personas acaban acostumbrándose a los deepfake y sepan diferenciar la realidad de la ficción. Esto ya ha pasado anteriormente, por ejemplo, con los anuncios publicitarios, donde la imagen que se proyecta ha estado minuciosamente seleccionada y editada y difiere del producto real. Ello es conocido por los consumidores, que tras años de ver anuncios similares, ya se han amoldado a este tipo de falsificación de la realidad y saben que lo que ven ahí es algo distinto del producto que pueden acabar adquiriendo.