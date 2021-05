Deja Federico Bazúa, la presidencia del Banco de Alimentos

Este miércoles 5 de mayo termina después una exitosa gestión en el Banco de Alimentos de Culiacán, la presidencia del patronato a cargo de Federico Bazúa. En 2014 tomó la responsabilidad de presidir el consejo de nuestra institución y hoy reconocemos la gran gestión y resultados obtenidos a lo largo de más de 7 años.

Estos grandes resultados se dieron al lado y gracias al apoyo incondicional, de un comprometido patronato que entrega un importante legado que perdurará por los años, además de una institución sólida, y sobre todo encaminada a un gran crecimiento para seguir ayudando a los que menos tienen.

Hoy Fede y los miembros del patronato pueden sentirse completamente satisfechos por los resultados obtenidos, las metas y objetivos trazados en 2014 fueron cumplidos y se dejan las bases sentadas para crecer todavía mucho más en nuestra institución. Aunque ya no formen parte de un patronato, sabemos de su espíritu altruista y ganas por ayudar, sé que contaremos siempre con ustedes. La solidaridad no deja de existir por que hoy dejen de formar parte oficialmente de un patronato.

Por más de 7 años nuestro hoy amigo Fede Bazua acompañado de personas excepcionales que formaban parte del patronato, entregaron incondicionalmente su tiempo y dedicación a que el Banco De Alimentos de Culiacán siguiera siendo una institución responsable, transparente y confiable para las empresas aliadas, además de seguir siendo una mano que ayudara a miles de familias necesitadas, seguir creciendo en todos los ámbitos del banco al lado del personal operativo, sortear los obstáculos que en instituciones como la nuestra se presentaron, sobre todo en tiempos de pandemia y que gracias al trabajo en equipo pudimos sacar adelante.

Fueron muchos años entregados a nuestra institución de manera incondicional. Hoy se da paso a un nuevo presidente y nuevos patronos, aliados que desde su trinchera seguirán construyendo de esta institución un pilar fundamental en la asistencia alimentaria de Sinaloa.

Agradecemos enormemente a nuestro amigo, ex presidente y fundador Luis Amarante, estamos muy agradecidos y orgullosos de su legado, apoyo incondicional y por siempre estar para nosotros. Nuestro agradecimiento a nuestro ex presidente Francisco Lopez Castro, a nuestro amigo Arturo Paredes, Ahmed Chain, Alejandro Franco, Armando Sánchez, Juan Enrique Terrazas, Francisco Zazueta, Leila Yarahuan y Adrián Lopez. Todos fueron piezas fundamentales de lo que somos hoy, todos desde su trinchera nos apoyaron y estaremos siempre agradecidos.

Nuestro ex presidente y patronos, entregaron por muchos años su esfuerzo de manera comprometida y honorifica al bienestar de la sociedad Sinaloense, y no queda más que agradecer y reconocerles ese gran trabajo y apoyo brindado. No alcanzaríamos a agradecer por tanto, por tantos años a nuestro lado, por no dejarnos solos en momentos difíciles y porque gracias a ustedes somos lo que somos y lo que seremos en un futuro.