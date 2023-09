cp_rafaelmorgan@hotmail.com

Nunca en toda la historia de México, un gobierno ha abusado del recurso de “Seguridad Nacional” para no publicar ni informar sobre las actuaciones, decisiones y obras del gobierno, como este de AMLO; ahora hay justificaciones para no informar, más aún, para ocultar costos, retrasos, daños ecológicos, etc., en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco o en las obras del Ejército y la Marina.