Denunciar, camino para ayudar a los animales

‘Y hacemos esto, no porque nos opongamos a la crueldad (aunque lo hacemos), no porque favorezcamos la bondad (aunque lo hacemos), sino porque la justicia no exige nada menos’.

“La información es poder para el cambio”, bajo esta premisa trabajamos en Igualdad Animal México para realizar un activismo efectivo, creemos que difícilmente podríamos cambiar la realidad del mundo en el que vivimos si no logramos conocerla. Las investigaciones que hemos realizado a lo largo de todos estos años de trabajo, son la herramienta de denuncia más poderosa que tenemos para mostrar el trato abusivo que sufren los animales en la ganadería industrial. Nuestros reportajes nos han permitido dar a conocer información real y contundente a la sociedad con la que ha podido tomar decisiones responsables para ayudar a los animales. No sólo los ha animado a modificar o cambiar sus hábitos de consumo. También ha instado a las empresas a mejorar sus políticas de bienestar animal. Pero una de las decisiones más responsables y que podría ser la médula espinal para lograr el cambio, es la denuncia ciudadana. Es imprescindible como sociedad informar a las autoridades sobre cualquier maltrato o crueldad hacia los animales, para que estas investiguen y tomen las medidas necesarias, pero sobre todo para ir labrando un camino que finque las leyes necesarias para su protección. En México existen diversos esfuerzos para asegurar que se pueda proteger a la mayoría de los animales y el resultado ha sido que en todos los estados de la República Mexicana ya existe forma de denunciar el maltrato y la crueldad hacia ellos. Sin embargo, siguen existiendo vacíos legales o ambigüedades en la mayoría de estas leyes que provocan que no se de la protección adecuada y desgraciadamente todas tienen algo en común: los animales de granja no están incluidos. La denuncia ha sido el vehículo para visibilizarlos, con ella logramos en 2019 realizar reformas al Código Penal del estado de Jalisco y en 2020 en los municipios de Zapopan en Jalisco y Naucalpan en el Estado de México, para tipificar como delito la crueldad hacia los animales de granja. Dichas reformas establecen protección a los animales de granja, tipificando como delito la crueldad hacia ellos; no aturdirlos previamente a la matanza, mutilarlos o incurrir en negligencias veterinarias es penado. Todos estos avances no hubieran sido posibles sin denunciar los actos y hechos que suponían maltrato animal, es por esto que la denuncia debería ser una estrategia obligada en el activismo por los animales. Denunciar es posible y es otra forma de incidir favorablemente en el sistema, tenemos también la responsabilidad de visibilizar la burocracia y falta de transparencia en estos procesos. Es por eso que hoy quiero compartirte cómo hacerlo con este artículo que preparó nuestro equipo legal. Si necesitas mayor orientación o quieres compartirnos tu proceso puedes escribirnos a info@igualdadanimal.mx