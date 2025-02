Durante el sexenio del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron alrededor de 50 mil desapariciones forzadas, cifra que se especula, se queda corta ante la realidad, ya que una cantidad significativa de este delito, no se denuncia por miedo a represalias de los criminales, entre los cuales, también se cuenta a gente del gobierno.

Lo prometió y lo cumplió. Ante las amenazas de castigo económico a nuestro país, el presidente Trump, con su eterno gesto de enojo, nos cantó la eventual imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas al país de las barras y las estrellas, ante lo cual, la presidente de México nos dijo que actuaría con cabeza fría frente a los embates del presidente estadounidense, quien, olvidando sus orígenes natales, repugna a los migrantes asentados en su país.

Trump cumplió su palabra y decretó los tributos extraordinarios a los productos de origen mexicano, fechado su aplicación a partir del pasado día tres del mes que corre. Sheinbaum también cumplió con su promesa de responder de forma reflexiva a la acción del presidente estadounidense y logró que lo decretado, se pause por un mes la orden presidencial dictada por el gobernante estadounidense, lo cual, se le aplaude y lo valida la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a la par de otras agrupaciones estadounidenses, que califican como errónea la intención de Trump, ya que los pretendidos aranceles, impactarían en el precio para los consumidores.

Por supuesto, la Presidenta Sheinbaum tuvo que dar algo a cambio que se tradujo en reforzamiento de la frontera para aplacar la oleada migratoria y el tráfico de fentanilo. Vamos a ver en qué termina este acuerdo, y por supuesto, continuaremos a la espera de buenos resultados y del apaciguamiento de las arremetidas de los descarriados que han sembrado miles de muertos, patrimonios perdidos y las imparables desapariciones forzadas de personas, a lo cual me quiero referir.

“Almas en el limbo, ausencias dolorosas, padres y familias que aun los lloran, son los desaparecidos que la sociedad ignora...Imágenes y carteles, que un día recordamos y que con el paso de los años, al final olvidamos...” Brizas (Shira).

La desaparición forzada de personas arroja al afectado y a los suyos al oscuro y doloroso barranco de la incertidumbre, lo cual, se convierte en una larga agonía para los involucrados y pese a la brutalidad de este delito, las autoridades no han puesto la atención que exige.

“¿Dónde estás? Recuerdo que tus pasos siempre regresaban. Hoy no han vuelto, se han dormido en plena oscuridad o será que tus pasos se han unido a la catástrofe social actual. El miedo. Llegó el miedo brincando por todos lados cual sospecha escurridiza recorre los pueblos y los cerros con la noticia de los malos augurios.” (Autor desconocido. Tomado de la página electrónica de la agrupación Tlachinollan.)

Durante el sexenio del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron alrededor de 50 mil desapariciones forzadas, cifra que se especula, se queda corta ante la realidad, ya que una cantidad significativa de este delito, no se denuncia por miedo a represalias de los criminales, entre los cuales, también se cuenta a gente del gobierno. Sumada a la cantidad de desapariciones forzadas denunciadas en el sexenio anterior, las de sus inmediatos antecesores, se llega a 116 mil personas de las que no se sabe nada de su paradero. Terrible guarismo para una nación que pretende colocarse dentro de las clasificaciones de la modernidad y cuyo gobierno, presume conducirse bajo la línea del humanismo ¡Pamplinas!

“Tiempos de sombras, esperanzas desenterradas. Te busco. Con el pico, la pala, un palo o un resorte, te busco sin descanso. No me importan las veredas y los cerros que se tragan a personas, si es que me quedo contigo que así sea para sembrar ilusiones de vida.” (Autor desconocido. Tomado de la página electrónica de la agrupación Tlachinollan.)

Desapariciones forzadas, un crimen atroz, que ha sido tratado por el gobierno muy por encimita, dando pie a la impunidad que lo alienta ¡Buenos días!