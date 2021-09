Desempleados y carbones

Parado

Usan este término los españoles, pero a mí me parece un término equívoco. Yo creo que una palabra mejor para aplicar aquí es “desempleado”. Nuestra Madre Academia define así el verbo “parar”:

Del latín parāre ‘preparar’.

1. tr. Detener e impedir el movimiento o acción de alguien.

2. tr. Prevenir o preparar.

3. tr. Arriesgar dinero u otra cosa de valor a una suerte del juego.

4. tr. Dicho de un perro: Mostrar la caza parándose al verla o descubrirla o con alguna otra señal.

5. tr. Dep. Dicho de un portero o de otro jugador: Impedir que el balón entre en su portería.

6. tr. Esgr. Quitar con la espada el golpe del contrario.

7. tr. Mur. y Am. Poner algo o a alguien de pie o en posición vertical. U. t. c. prnl.

8. tr. desus. Poner a alguien en estado diferente del que tenía. Tal me han parado, que no puedo valerme. Era u. t. c. prnl. Al oír esto, la doncella se paró colorada.

9. tr. desus. Adornar, componer o ataviar algo.

10. tr. desus. Ordenar, mandar, disponer.

11. intr. Cesar en el movimiento o en la acción, no pasar adelante en ella. U. t. c. prnl.

12. intr. Ir a dar a un término o llegar al fin.

13. intr. Recaer, venir a estar en dominio o propiedad de algo, después de otros dueños que lo han poseído o por los cuales ha pasado.

14. intr. Dicho de una cosa: Reducirse o convertirse en otra distinta de la que se juzgaba o esperaba.

15. intr. Habitar, hospedarse. No sabemos dónde para Ramón. Para en casa de mi tío.

16. intr. coloq. Permanecer en un sitio. U. con neg. No para en casa.

17. intr. Bol., Cuba, Perú y Ur. Lograr una posición económica sólida. U. t. c. prnl.

18. prnl. Estar pronto o aparejado a exponerse a un peligro.

19. prnl. Detenerse o suspender la ejecución de un designio por algún obstáculo o reparo que se presente.

20. prnl. Ejecutar una acción con atención y sosiego. Pararse A considerar.

O sea, esta definición de la RAE sólo muestra un sentido económico (acepción 17 dentro de 20) y alberga un significado opuesto al normalmente usado en España.