“Queremos que no se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que queremos que no se vaya”.

Por qué mentir y caricaturizar los alcances de los salarios de los consejeros presentándolos como una inacabable mina de oro. Si de verdad fueran demócratas, jamás hubieran impulsado una acción penal contra seis consejeros, justo desde la cabeza de la casa donde no se le modifica ‘una coma’ a los designios presupuestales y caprichos del redentor.

Si de verdad siempre han querido fortalecer el sistema democrático mexicano, ¿cómo es que estamos metidos en este embrollo? O quizá nunca han querido eso y la acumulación de hechos de la intentona autoritaria estalló con la revocación.

Si de verdad no pensaron en la reelección, por qué el 5 de febrero del 2019, entrando, lanzaron desde el Teatro de la República un nuevo lema: “Sufragio efectivo, voto libre para los mexicanos”. Perdimos dos años en la inútil discusión persiguiendo al fantasma de la reelección. Si de verdad son demócratas sabrían que la demoscopía, que tanto les ayudó, tiene una aproximación científica, con metodologías precisas, que apoyan a las democracias. Allí donde hay encuestas serias y en plena libertad, los electores cuentan con más elementos para decidir. En Cuba no hay encuestas, ¡qué curioso! Por qué engañar, haciendo falsos ejercicios de consulta -igual que D. Ortega- con resultados insostenibles en sondeos serios. Nos han arrojado a la cara muchas falsedades y engaños y han tomado decisiones a todas luces autoritarias. Si de verdad lo que desean es fortalecer las instituciones democráticas, por qué desde el inicio de la gestión han atacado al INE institucionalmente, amenazando con “exterminarlo” -M. Delgado dixit-. Por qué mentir y caricaturizar los alcances de los salarios de los consejeros presentándolos como una inacabable mina de oro. Si de verdad fueran demócratas, jamás hubieran impulsado una acción penal contra seis consejeros, justo desde la cabeza de la casa donde no se le modifica “una coma” a los designios presupuestales y caprichos del redentor. Por qué desvirtuar lo establecido en los artículos 35 y 36 constitucionales sobre la revocación y pretender transformarlo, perversamente, en ratificación. Por qué violar la ley que impide a los partidos hacer proselitismo para ese ejercicio, allí están las fotos de los centros de “votación” con la leyenda “Que siga el Presidente”. Si de verdad la revocación les interesa tanto, por qué no dotaron al INE de los recursos necesarios para ejecutarlo de acuerdo a la ley y con el profesionalismo que caracteriza a esa Institución. No hubo 3,800 mdp, pero eso sí, al Banco del Bienestar, otro elefante blanco sin futuro, le dan otra ayudadita extra de 19,000 mdp. Sin dinero para nuestra democracia, pero sí carretadas para los caprichos. ¿Demócratas? Por qué amenazar con una consulta organizada por “el pueblo” a sabiendas de que las democracias estables tienen criterios muy claros de cómo debe ser la participación. No se trata de convocar demagógicamente a firmar papelitos sin garantizar que esa participación sea de verdad representativa, pulcra, legal. Esa expresión, cabal representación del sentir popular, es la guía esencial de un verdadero demócrata, no el impresionismo de una manifestación, o una larga hilera para votar a favor de la ratificación. Las denuncias penales en contra de seis consejeros quedarán en los anales de nuestra historia democrática como la mayor afrenta a la libertad de opinión y a la democracia mexicana de las últimas tres décadas. Por cierto, por qué no han desestimado las carpetas de investigación contra ellos, saben que son delitos que se persiguen de oficio. ¿Acaso sigue la amenaza? Si fueran de verdad demócratas por qué llevan tres años atacando a periodistas, comentaristas, medios de comunicación. No recuerdan que las democracias se sustentan precisamente en la libertad de expresión. Por qué hacer uso faccioso de las instancias estatales de comunicación. Eso no corresponde a un demócrata. ¿Por qué confundir sistemáticamente a la ciudadanía: aplicar o no la ley a los ex presidentes? ¿Revocación-ratificación?

Hay otra explicación: no son demócratas e intentan debilitar nuestra democracia.

Van desnudos.