Del caso de los morenistas que parecían firmes en las postulaciones a diputados federales emana la moraleja de quien vea la candidatura de otros tambalear, que rece para la suya afianzar

A quienes aparecen en las otras listas que el Movimiento Regeneración Nacional tendrá que autorizar en las próximas semanas para Sinaloa, que son las de candidaturas a presidentes municipales y diputados locales, les vendría bien visitar en Surutato la instalación denominada Puerta al Cielo para rogar que no les suceda el desplazamiento que se dio en la definición de las postulaciones a diputados federales, con la exclusión de María Inés Pérez Corral, José Manuel Luque Rojas y Wilfrido Véliz Figueroa.

Deberían hacer lo que Estrella Palacios hizo al subir los 18 escalones de la recién inaugurada atracción turística para los visitantes a Badiraguato, guardando silencio allá arriba la Secretaria de Turismo durante unos instantes posiblemente al sentirse más cerca de deidades que le pueden ayudar a lograr que su nombre aparezca en la boleta electoral del 2 de junio como aspirante a la Alcaldía de Mazatlán.

O bien también está la opción en la cabecera municipal de la efigie monumental de San Judas Tadeo para escapar de la maldición donde las encuestas y los servicios prestados a la Cuarta Transformación pasaron a último término en la urgencia por resolverle a los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México el pliego petitorio que hicieron como si tuvieran tantos votos como para ser factor de derrota o triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que intenta con Claudia Sheinbaum la continuidad de Morena en la titularidad del Ejecutivo Federal.

El caso más emblemático, o quizás el que provoca mayor ruido, es el de María Inés Pérez Corral, que ya se había despedido del personal de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado para ser candidata morenista por el distrito electoral federal 05, y cayó estrepitosamente su aspiración en un revés que la inconformó y ayer amaneció buscando no quién la hizo sino quién la pague.

En los casos de Luque Rojas, que de origen iría por la diputación federal del 03, y Véliz Figueroa, que parecía firme en su pretensión por el 04, han mostrado reacciones moderadas pese al agravio de las ilusiones derrumbadas. En cualquier solar baldío de la política morenista algunos truhanes embozados detrás de la 4T lograron robarles los espacios que posiblemente los llevarían a curules del Legislativo nacional.

Pero a toro pasado es momento de mirar hacia lo que sigue. Recordemos que la franquicia de Morena en Sinaloa también publicó una lista de posibles candidatos a presidentes municipales donde van Juan de Dios Gámez en Culiacán, Estrella Palacios en Mazatlán, Gerardo Vargas Landeros en Ahome, Gildardo Leyva en El Fuerte, Amalia Gastélum en Choix, Rolando Mercado en Sinaloa y Felícitas Pompa en Guasave.

También Miguel Ángel Angulo en Angostura, Guadalupe López González en Salvador Alvarado, Enrique Parra en Mocorito, José Paz López en Badiraguato, Margot Urrea en Navolato, Ana Karen Val en Elota, Carla Úrsula Corrales en Cosalá, Luis Fernando Loaiza en San Ignacio, Óscar Zamudio en Concordia, Claudia Liliana Valdez en Rosario, Blanca Estela García en Escuinapa, Faustino Torres en Eldorado y Evangelina Llanes en Juan José Ríos.

Los candidatos morenistas enlistados a las diputaciones locales son, por orden en los distritos del 1 al 24, Reynalda Leyva, Juana Minerva Vázquez, César Ismael Guerrero, María Magdalena Rocha, Cecilia Covarrubias, Luz Verónica Avilés, Juan Carlos Villa, Cecilia Ramírez, Ambrocio Chávez, Guadalupe Santana, Sthefany Rea, Almendra Negrete, Pedro Villegas Lobo, Kristian Alexis Espinoza, Arely Berenice Ruiz, Rodolfo Valenzuela, Erika Rubí, Yeraldine Bonilla, Serapio Vargas, Karla Daniela Ulloa, Manuel de Jesús Guerrero, Rita Fierro, Miguel Ángel Gutiérrez y Rosario Guadalupe Sarabia.

Todos ellos entran a ese compás dramático que los lleva de la certidumbre a la vacilación, viendo cómo en el trayecto entre la lealtad a Morena y la avidez de los aliados PT y PVEM se caen las candidaturas. Y existiendo la posibilidad de que el Gobernador Rubén Rocha tome la decisión de abrirles espacios de participación en alcaldías y diputaciones federales a ex priistas, ex panistas y ex emecistas a los que invitó a adherirse a la campaña de Claudia Sheinbaum.

