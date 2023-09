lqteran@yahoo.com.mx

México tendrá su primera Presidente mujer. Y, con esto, me refiero a Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, quien se alza como la virtual favorita en la elección presidencial de 2024. En esto tratamos de ser muy objetivos y, por lo que vemos, a la candidata de enfrente, de la oposición prianista, le faltan muchas agallas para alcanzar la estatura política, fuera de sus desplantes y del aire que le insuflan los medios tradicionales. En muchos aspectos -congruencia, preparación, proyecto de nación, ideales- la candidata del Partido Morena se lleva, pero de calle a la candidata prianista.

Se despejó la incógnita, se tienen ya las candidatas de Morena y del Frente Amplio, quienes el próximo 2 de junio van a contender por la Presidencia de La República. Falta que se defina el candidato del Movimiento Ciudadano. Por lo que se percibe, en el ambiente político nacional, la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, desde ahora, se percibe como la gran favorita para ganar estas cruciales elecciones.

Las condiciones del país se ven claras en favor de la continuación de la cuarta transformación. De manera firme, la inmensa mayoría ciudadana cada vez tiene una actitud definitoria en ese sentido. No nos sorprende, su intención de voto se va a volcar en apoyo de la candidatura que represente los intereses de los obreros y campesinos, de las clases medias, de los sectores que fueron golpeados por los gobiernos neoliberales al extremo de casi extinguirlos del panorama nacional. Entonces, no hay razón para que esos grandes sectores de la sociedad apoyen la candidata que representa el retorno al pasado de corrupción.

De acuerdo como se vislumbra el panorama político nacional, nada más falta la definición de Movimiento Ciudadano, para que se cierre el circulo de los partidos políticos que van a disputarse la presidencia. Se especula si será Marcelo Ebrard quien contienda bajo las siglas del partido de Dante Delgado, es muy probable que eso suceda. Hasta donde se aprecia, con objetividad, en el ambiente político no se perciben sorpresas. Se manifiesta, eso sí, por parte del pueblo mucho reconocimiento al actual gobierno de la cuarta transformación, que ha está cerrando su primer sexenio con obras inéditas y relevantes programas sociales, como no se había visto en la historia contemporánea del país.

Lo que señalamos no es de mala leche, nuestra opinión parte de la calidad política de lo que representan ambas candidaturas, no le quitamos ni le ponemos, solo señalamos la verdad en su justa medida. Lo que subrayamos es lo que escuchamos de los mismos ciudadanos, lo que manifiestan cuando les preguntamos su opinión sobre las candidatas. Lo que hacemos es transcribir con objetividad lo que opina la gente, porque no hay que olvidar que van a ser los ciudadanos quienes, con su sufragio, van a ser el fiel de la balanza al momento de elegir quién ocupará la silla presidencial. Esa es la realidad que prevalece. Y, como vemos el ambiente político y lo que resuena en la plaza pública, esa tendencia favorable a que siga la transformación no va a cambiar; por lo contrario: se va a ensanchar conforme avancen las campañas políticas.

Se percibe entusiasmo en los ciudadanos por el proceso electoral del 2 de junio del año que viene. Los ciudadanos, de manera mayoritaria, expresan llanamente su marcada decisión porque siga la cuarta transformación gobernando el país, sin ningún contra tiempo, con el fin de que siga el mejoramiento de la economía nacional y se consoliden las libertades democráticas. Como ha quedado demostrado en el actual sexenio, un buen gobierno mejora la vida de millones de pobres, hace obras de infraestructura, sienta las bases para un desarrollo con bienestar.

Lo hemos dicho y lo reiteramos: nuestro país, marcha por sendero seguro. En el futuro próximo se va a convertir en una potencia económica en este continente. Los escépticos, al principio del presente sexenio, vociferaban a los cuatro vientos sobre la inminente devaluación del peso frente al dólar y llamaron abiertamente a la gente a que compraran dólares, pobres ingenuos que les hicieron caso. Todas sus predicciones, una tras otra, han fracasado.

La gente está al tanto de cuál es el partido político en el que debe confiar, cuál partido es el que verdaderamente lucha y protege sus intereses, sin demagogia, con genuina vocación de servicio en favor de los desposeídos.