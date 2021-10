Deudas morales

La trama de Las gratitudes es sencilla, pero emotiva y profunda. Una anciana llamada Michka vive sola y padece afasia (trastorno causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje), por lo que vive sus últimos días en una residencia acompañada únicamente por Marie, amiga suya, y por Jérome, su Logopeda

En la columna anterior mencionamos una de las obras de la escritora francesa Delphine de Vigan, “Las gratitudes”, donde desarrolla un gran sentido humanista que emprendió desde su novela anterior, “Las lealtades”.

La trama de Las gratitudes es sencilla, pero emotiva y profunda. Una anciana llamada Michka vive sola y padece afasia (trastorno causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje), por lo que vive sus últimos días en una residencia acompañada únicamente por Marie, amiga suya, y por Jérome, su Logopeda.

Estos dos personajes se encargan de buscar a un matrimonio que durante el nazismo salvó a la anciana de terminar en un campo de concentración, ocultándola en su casa, y a quienes no tuvo tiempo de mostrarles su gratitud.

Casi al inicio de la novela, Marie comentó: “Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba: “Le debo tanto”. O: “Sin ella, probablemente ya no estaría aquí”. Pensaba: “Es tan importante para mí”. Importar, deber. ¿Es así como se mide la gratitud? En realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó, le hice compañía, fui constante? Me pongo a pensar en los últimos meses, en las últimas horas. En las conversaciones que tuvimos, en las sonrisas, en los silencios. Me vienen a la memoria los momentos compartidos. Otros los he olvidado. E invento los que me perdí”.

En las palabras de Marie se trasluce el amor y cercanía que trató de brindar a la anciana en sus últimos días. Sin embargo, no deja de cuestionarse y de reconocer que, tal vez, pudo hacer mucho más, lo que constituye una pesada deuda moral.

¿Me acosan, agobian, estresan y fatigan las deudas morales? ¿Las cubro oportunamente con amor?