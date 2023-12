rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Cada quien debe actuar teniendo en mente no solamente su presente, sino el bienestar de las generaciones venideras.

La responsabilidad de nuestra generación con las generaciones del futuro es muy grande. En ocasiones buscamos eludir esta responsabilidad arguyendo que nos toca solamente vivir nuestro presente. Es cierto que en el presente se pide nuestra acción, pero no podemos desligar nuestro obrar de la preparación del futuro, como tampoco podemos negar alguna responsabilidad a nuestros antepasados de lo que acontece hoy.

Claro que no vamos a echar toda la culpa y responsabilidad a nuestros padres de la situación que estamos viviendo, exculpándonos de nuestras acciones de hoy, como se cita en el libro del profeta Jeremías (31,29): “Los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren el mal de dientes”.

No, cada quien tiene responsabilidad sobre sus acciones. Cada quien debe actuar teniendo en mente no solamente su presente, sino el bienestar de las generaciones venideras. En otras palabras, se debe considerar que el hoy es el prólogo del mañana, y a nadie le es lícito actuar sin tener en cuenta que construye un peldaño más de la escalera que conduce al siguiente piso. Es decir, el futuro no es solamente la siguiente página hacia donde se encamina la historia, sino que es la página misma donde nosotros estamos escribiendo.

Los hombres de otras épocas tenían clara su aportación al futuro, y hasta con cierta clarividencia, como escribió el clérigo inglés Francis Godwin, quien falleció en 1636: “Los hombres podrían volar de un sitio a otro y serían capaces de enviar mensajes a muchos cientos de millas de distancia en un instante y recibir respuesta sin intervención de persona humana. Podrían también transmitir su pensamiento a otras criaturas, aunque estuviesen en el más remoto y oscuro rincón de la ciudad, con otros notables experimentos”.

¿Soy consciente de que mi presente construye el futuro?