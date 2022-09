En México la prevalencia de diabetes mellitus es alta, actualmente ocupa la sexta posición de personas (12.8 millones) con esta enfermedad en el mundo. Más aún, se estima que para el 2045 el número de personas con diabetes mellitus se incremente a 22.3 millones en nuestro país.

Presidente del Club de Leones Culiacán AC

@emitiran / emitiran@gmail.com

La diabetes mellitus es una enfermedad crónico degenerativa causada por una falla en la producción de insulina del páncreas. Esta enfermedad afecta la salud de niños y adultos, sin distinción de razas, credos o extractos sociales. En México la prevalencia de diabetes mellitus es alta, actualmente ocupa la sexta posición de personas (12.8 millones) con esta enfermedad en el mundo. Más aún, se estima que para el 2045 el número de personas con diabetes mellitus se incremente a 22.3 millones en nuestro país. La diabetes es un problema de salud pública que requiere la acción conjunta de diversos actores de la sociedad: gobierno, academia, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales. En esta columna vamos a abordar el tema de la diabetes y como los Leones contribuimos desde nuestra trinchera para enfrentar esta enfermedad.

La diabetes es una de las cinco causas globales (cáncer, diabetes, hambre, medio ambiente y visión) del Club de Leones. El Club de Leones Internacional es la organización de clubes de servicio más grande del mundo. Nuestros 1,35 millones de socios en más de 46,000 clubes prestan servicios a comunidades en más de 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Además, es la única organización filantrópica con una silla en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Todos los leones en conjunto trabajamos para afrontar la causa de la diabetes mellitus. Por ejemplo, el Club de Leones Culiacán AC cuenta con un comité de diabetes para atender esta causa, así como el resto de los 46,000 clubes del mundo. En esta comisión se desarrollan actividades y alianzas para trabajar en favor de la mitigación de esta enfermedad.

En el Club de Leones Culiacán AC promueve distintas acciones relacionadas con la causa de la diabetes. Una de ellas es la organización de ponencias con especialistas para educar a la población sobre el impacto de la diabetes mellitus en nuestra salud y en la calidad de vida. Otras actividades que hacemos están relacionadas con la adecuada alimentación para evitar alimentos poco saludables, que puedan provocar desnutrición, sobrepeso u obesidad. Actualmente, estamos llevando a cabo una campaña de operación de retinopatía diabética a precios muy accesibles para quienes sufran esta enfermedad visual. Aún más, el asesor distrital de diabetes, Dr. Arturo Riso, del Distrito B9 del Club de Leones, que comprende los estados de Sinaloa y Baja California Sur, trabaja desde hace algunos años promoviendo actividades a favor de esta causa. Actualmente tiene un video muy completo, que pueden ver en nuestras redes (ver más abajo).

Estas acciones las llevamos a cabo en colaboración con diferentes actores de la vida pública, desde instituciones académicas, del Sistema de Salud Pública del Estado, así como Organizaciones No Gubernamentales. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido un buen apoyo para entender esta enfermedad a través de las investigaciones científicas que se desarrollan en sus Facultadas y laboratorios. Por otro lado, el DIF municipal y las Unidades Médicas Especialidades de Detección (UNEMES) has sido otra fuente importante de ayuda para nuestras iniciativas. Así mismo, el tema de la nutrición lo hemos abordado con el apoyo del Banco de Alimentos, como hemos mencionado antes, es un destacado aliado del Club de Leones. No solamente nos han apoyado para difundir la importancia de una nutrición equilibrada, si no con despensa de alimentos para grupos vulnerables, agradecimiento especial a su Director General el Lic. Daniel Tapia Sánchez por su desinteresado apoyo.

Uno de los objetivos de los Leones en el mundo es seguir contribuyendo al cuidado de la salud humana. Como siempre, te invitamos a sumarte a nuestras actividades, difundiendo nuestras iniciativas o participando activamente en ellas. Sugerimos consultar nuestras redes sociales (FB: Club de Leones Culiacán A. C. o IG:@ clubdeleonesculiacan a c) o llamar al teléfono (667 712-99-96) para consultar que estamos haciendo en beneficio de nuestra comunidad. ¡Nosotros servimos!