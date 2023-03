Dicen que no hay que pedirle peras al olmo, por lo tanto, pensar que el Presidente de la República, en este último tramo de su mandato, se enfile por la ruta de la conciliación, es hablar de un imposible, es más, pienso que es más factible que nos visiten los alienígenas que ver al Ejecutivo Federal portando un estandarte anunciándose y actuando como el Presidente de todos.

Dentro de los cientos de miles, que a la postre suman millones, que le guardan respeto e idolatría al Presidente Andrés Manuel López Obrador, existen segmentos, para los cuales, la palabra del Presidente es ley que debe seguirse a pie juntillas, y para defenderla, están dispuestos a todo, y más aún, cuando su jerarca señala con dedo flamígero a sus adversarios políticos, colocándolos a disposición del fanatismo.

Por la vía del odio, y aprovechando el resentimiento social que existe en contra de personajes a los que se les liga con las esferas del poder de administraciones pasadas, desde sus comparecencias mañaneras, López Obrador cultiva a diario las simpatías de sus huestes.

Una de las figuras públicas que está sentada en el banquillo de los acusados, llevada por el propio Presidente de la República, ante el tribunal de los exacerbados, es la ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Norma Lucía Piña Hernández, bajo los señalamientos de ser una enemiga jurada del movimiento de la 4T, trama que le ha acarreado injurias y acciones simbólicas de muerte, como aquella de “Si el problema es la piña, la bala es la solución”. Todo ello, ideado por parte de los que, de manera categórica, toman la palabra presidencial como una verdad inobjetable.

Las agresiones verbales presidenciales, en su origen, y continuadas por sus incondicionales, en contra la abogada representante del Poder Judicial, uno de los tres en los que se sustenta nuestro sistema gubernamental, es una clara violencia política, una falta de respeto al ámbito del Poder Judicial, y en su esencia, una elemental descortesía hacia el prójimo.

La verdad, qué lástima que el Presidente de la República haya optado por la discordia para asentar sus reales, olvidando que el construir la grandeza de una nación, requiere el alentar la armonía entre los gobernados.

Por otro lado, y continuando con la fe ciega que le dispensan millones de seguidores a la palabra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos del Departamento de Estado del gobierno de Los Estados Unidos de Norteamérica, en el sentido de que en nuestro país se practica la tortura gubernamental y que continúan las masacres cometidas por las fuerzas del orden, ha respondido vigorosamente, que eso es mentira, que es un bodrio, que es pura politiquería por parte del gobierno intervencionista estadounidense. Entre otras cosas, al respecto, dijo lo siguiente: “...En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedan callados y nunca decían nada. En México, no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión...”

Desgraciadamente, la realidad que no alcanza a ver el Presidente, la cual, no rebasa las tarjetas informativas que le pasan sus colaboradores, no avalan sus afirmaciones, ya que las masacres cometidas por las corporaciones armadas del país, continúan vigentes; la tortura no ha sido desterrada de las comisarías ni de las cárceles, y efectivamente, hay libertad de expresión, pero a la par, hay acoso hacia quienes la practican y se clasifican como enemigos del Presidente.

Cierto, el gobierno estadounidense no tiene la suficiente fuerza moral para señalar la falta de respeto hacia los derechos humanos que se da en otros países, pero eso no opta para negar nuestra triste realidad.

