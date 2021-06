Dime cómo cierras y te diré cómo puedes abrir

La contingencia sanitaria y la consecuente necesidad de continuar las actividades escolares a distancia han generado uno de los mayores retos para el sistema educativo nacional en los cien años de su existencia.

La contingencia sanitaria y la consecuente necesidad de continuar las actividades escolares a distancia han generado uno de los mayores retos para el sistema educativo nacional en los cien años de su existencia. Para combatir sus efectos en nuestros niños y jóvenes, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) se propuso hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograr objetivos concretos. Desde 1) salvaguardar la salud de alumnos, docentes y familias; hasta 2) procurar que cada persona en edad escolar se mantenga vinculada a su escuela, o tenga acceso a una, para no detener su trayectoria académica; y así, 3) minimizar los efectos negativos de la contingencia en el avance académico de nuestros alumnos.

El pasado martes expusimos los últimos datos obtenidos mediante la estrategia “Me quedo en mi escuela”, dirigida a combatir el abandono escolar, uno de los mayores desafíos presentados en esta coyuntura. Profundizamos de manera particular en el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), la herramienta utilizada de manera opcional durante los últimos meses hasta por 935 escuelas en el estado (desde preescolar hasta Universidad, sostenimiento público y privado, en todas las modalidades), equivalente a una matrícula de 26,169 alumnos.

Entre los hallazgos más interesantes producto de una consulta realizada del 5 al 8 de junio mediante una plataforma digital, en la que decidieron participar 6,426 figuras de la comunidad educativa, entre docentes (2,031), familias (3,015) y alumnos (1,380), se encuentran los siguientes:

1. Los CCA ayudan a combatir el estrés. Siete de cada diez familias consideran que el estrés de sus hijos aumentó por no asistir a la escuela.

2. Los CCA ayudan a mejorar los aprendizajes. Ocho de cada diez docentes consideran que los niños aprenden más en esta modalidad que a distancia.

3. Las comunidades se sienten motivadas al asistir de nuevo a la escuela, aunque sean horarios restringidos. Nueve de cada 10 niños se dicen contentos muy contentos con esta posibilidad.

4. La viabilidad del CCA permite expresar otro tipo de necesidades en un futuro inmediato. Seis de cada deiz padres de familia prefieren que todo los alumnos “aprueben”, pero condicionados a una nivelación académica “si fuera el caso”.

En lo que va del año, la UNICEF ha hecho un llamado insistente al Gobierno de México para que abra las escuelas, pero con una estrategia clara. Regresar a la escuela no significa hacer como que nada hubiera ocurrido, lejos de ello. El 79 por ciento de la población estudiantil en el mundo regresó, algunos volvieron al confinamiento por lo ocurrido en su país no por lo sucedido en sus escuelas, como Francia. Lo importante en una estrategia de regreso será el “cómo” y el “para qué”.

En octubre de 2020, la SEPyC hizo un corte para medir el porcentaje de abandono escolar en Sinaloa, y sobre todo conocer si la estrategia “Desde hoy a la escuela”, de uso local, había dado resultado y qué tanto. En ese momento, los datos encontrados reflejaban un porcentaje de abandono de 1.6 por ciento, algo así como 9,563 niños, cuando la misma UNICEF había hablado de una estimado de poco más de 10 por ciento en promedio a nivel mundial. En ese momento, luego de siete meses de pandemia, de cerrar y abrir un ciclo escolar en medio de esta “nueva realidad”, lejos de “cantar victoria” se prendieron las alarmas. La cuerda estaba tensa; los esfuerzos daban resultados, pero no serían eternos.

Entonces se focalizó con mayor precisión y en enero nos dimos a la tarea de mediar cuantos alumnos estarían en riesgo de abandono escolar. Para inicios de febrero teníamos la cifra: 141,598 alumnos en un sistema educativo que cuenta con una matrícula de 578,776 alumnos, algo así como 24.4 por ciento de los alumnos de educación básica. ¡Enorme!

Así nacieron la CCA, como la estrategia “faro” de “Me Quedo En Mi Escuela”, luego de diferenciar las distintas expresiones del riesgo de abandono y atacarlas de forma diferenciada. Vayamos primero por ilustrar el problema. De los 141,598 alumnos en riesgo de abandono detectados enero, 38,393 eran “desvinculados”, perdimos comunicación total con ellos desde hace meses; 56,318 sí estaban en comunicación, pero era “intermitente” (un día si, tres no; un día si, cuatro no); y, por último, 46,687 que, si estaban comunicados de manera “continua”, pero con calificaciones por debajo de 7.

Hoy nuestros números son otros, reflejan “el tino” de la estrategia planteada, no para vitorearnos, sino para profundizar una vez más en las medidas desarrolladas. Vayamos por partes:

1. Al día de hoy hemos sacado del riesgo de abandono a 53,454 (37.8 por ciento) NNJA (algo así como 36.2 por ciento de los “desvinculados”; 46.4 por ciento de los intermitentes; y, 28.7 por ciento de quienes necesitaban reforzamiento educativo). En todo esto, las secciones sindicales 27 y 53 nunca dejaron de estar atentas y apoyar en lo que se necesitaba para seguir profundizando en las medidas adoptadas.

2. Nuestra tasa de abandono escolar es de 5.8 por ciento, por debajo del promedio nacional que marca INEGI de 9.5 por ciento (la SEP habla de un 2.5 por ciento, pero se desconoce aun como obtuvo el dato).

3. Sinaloa encontró un camino sobre el “cómo” y el “para qué” de un posible regreso. Entre el mes de abril y junio, la matrícula de los CCA se incrementó 61 por ciento; esto habla de la confianza generada al interior de la comunidad educativa.

4. Los CCA probaron ser seguros. En dos meses de funcionamiento se detectaron 16 casos, 5 en escuelas privadas y 11 en públicas; es decir, los protocolos funionan, la escuela probó no ser un foco de contagio, hablamos de 1.7 por ciento de escuelas infectadas (en varias de los casos detectados, luego de someterse a la prueba Covid-19 terminaron siendo negativos).

5. Los datos reflejan transparencia sobre la implementación de las estrategias adoptadas en un momento tan particular de nuestro sistema educativo, lo que sentará precedentes para enriquecer el diálogo con todos los actores involucrados.

Lejos de imaginar que “todo va bien” y que “no hay de qué preocuparse”, estas líneas son un llamado de atención a no bajar la guardia.

La instrucción del Gobernador Ordaz Coppel fue cuidar de la comunidad educativa y, a pesar de tener a los maestros vacunados y el estado en semáforo en verde, prefirió seguir explorando opciones. Hoy, estados como Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit y Zacatecas ya no hablan de “regreso”, adoptaron el modelo de los CCA. Importa más la seguridad de la comunidad educativa, que los encabezados periodísticos.

Será decisión del Gobernador en su momento el decidir si se regresa, o no, a las aulas y bajo que modalidad se hace. Lo cierto es que Sinaloa tiene opciones para adoptar medidas semipresenciales, si así se considerara. Por eso, “dime cómo cierras, y te diré cómo puedes abrir”.

Que así sea.