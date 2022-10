Dimensión económica del notariado (2)

He sostenido que la única manera en que compiten los notarios es con mejores servicios. El talento y la calidad profesional del notario y de su equipo es el único factor que puede servir para que la oferta de servicios notariales los prefiera. La depredación arancelaria desvirtúa la función pública y, sin querer, otorga la razón a quienes sin entender la naturaleza jurídica del arancel dicen que si hubiera más notarios los servicios serían más baratos.

Recensión al libro de Jesús Silva Herzog Flores (2007). Entre los temas que aborda con agudeza intelectual está el de si el notariado es un monopolio o un oligopolio, dado que sostiene el autor que las críticas comunes «se basan en la noción de que la introducción de principios de competencia [económica] en la provisión de servicios notariales redundaría en una disminución de los costos para los usuarios [prestatarios], reduciendo las rentas que perciben los notarios».

Al respecto, el autor concluye que económicamente hablando el notariado no es un monopolio dado que para ello «sería necesario suprimir el arancel, el instrumento que establece las tarifas que el Estado autoriza a los notarios a cobrar». En la práctica, algunos fedatarios sostienen, sin fundamento o por conveniencia, que los notarios pueden cobrar a su gusto siempre y cuando el cliente lo acepte.

Silva Herzog señala que si se eliminara el arancel, los notarios pudieran cobrar a conveniencia, «atentos a las señales del mercado». Como bien afirma el autor, ello no acontece en ningún país de los que forman parte del sistema de notariado latino. Los costos de los servicios notariales (honorarios) no se fijan conforme a la ley de la oferta y la demanda en un mercado abierto. Por ello, dice el autor acertadamente, no se cumple esa condición que caracteriza a los monopolios: no hay control absoluto sobre los precios de los servicios.

Lo dicho precedentemente es de la mayor envergadura: los notarios no compiten en precios, pues no pueden legalmente modificar el arancel. La guerra diaria para competir en precios tiene como antecedente la ambición desmedida que puede y debe ser controlada por el Estado y por los Consejos de Notarios. A pesar de ser ejercido el notariado por particulares, está supeditado a controles estatales, que de no activarse provocan una degradación de las normas (anomias).

Es crucial el apunte de don Jesús pues permite refutar, además, el precario argumento de que es apremiante que se nombren más notarios, pues -dicen- al haber más notarios van a disminuir sus precios y los consumidores de los servicios notariales adquirirían escrituras más baratas.

Llama la atención que incluso instituciones públicas, y algunos think tanks, que se supone son expertos han sostenido en informes esa, desafortunada, conclusión. Al respecto remito a estas notas:

Resulta evidente que la función pública (la de la fe pública notarial) por sus rasgos y distintivos es un monopolio del Estado -no de los notarios-. El Estado la regula y la encarga a particulares que están dotados de ciertas cualidades (ser licenciados en Derecho, sobresalientes en su rama y en valores éticos), pero sería absurdo atribuirle a dicha tarea estatal las peculiaridades que tiene la comercialización o prestación de cualquier otro bien o servicio, y por lo tanto concluir que con más notarios los precios disminuirán. El notario no es un comerciante de la fe pública.

La atención tiene que ponerse no en el número de oferentes del servicio notarial sino en la calidad del mismo. Para ello, son fundamentales dos aspectos: (i) que el acceso al notariado esté reservado para los abogados mejor preparados y con altos estándares éticos y (ii) debe vigilarse de manera permanente que esos estándares sigan vigentes en todo momento.

¿Qué hace el notario con sus ingresos? Además de sufragar sus gastos, invierte en oficina y en personal al que se capacita constantemente para ir preparando cuadros y, llegado el momento del retiro, se dé un buen relevo generacional con profesionistas bien estudiados y formados en la práctica.

Al Estado no le cuesta del erario, su notariado (ni a los contribuyentes): al contrario, se apoya en el notariado para fomentar la paz jurídica, eliminar la litigiosidad (con su consecuente ahorro en el aparato de justicia) y recaudar impuestos, con lo que se disminuyen costos y se favorece la competitividad de las ciudades.

Como toda obra de literatura jurídica, siempre pueden quedar temas pendientes.

Si don Jesús viviera, sería interesante conocer su opinión respecto de otros problemas que vive el notariado y que no han sido tratados con la seriedad de su pluma: la falta de homologación sustantiva y el respeto a los derechos humanos en sede notarial, la necesaria independencia del notariado respecto del poder económico, la urgencia en la recuperación práctica del principio de libre elección del notario, la equidad de género, el retiro y pensión (como se hace en Chile o en España), y la urgente transición a la era digital. Por último, otro tema intocado es el de la carrera por la depredación arancelaria y la competencia desleal.