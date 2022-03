Discusiones a 2 de 3 caídas por tener la razón

El estereotipo del líder confrontacional es obsoleto

¿Cuántas veces no nos ha pasado que dos personas discuten porque no se han dado cuenta de que realmente están de acuerdo? Esto nos lleva al siguiente punto:

Corrobora

Confirma que tu interlocutor entienda la situación y tu postura ante ella; puedes parafrasear el problema, resumirlo y repetir lo que la otra persona ha planteado, o pedir que el otro lo haga para asegurarte de que el mensaje fue recibido sin distorsiones. Otra herramienta útil consiste en decir: “lo que yo estoy entendiendo es...”, así la otra persona puede corroborar si tu interpretación de la información (ojo, no solo de las palabras, sino del lenguaje no verbal) es correcta.

Sé eficiente para hablar

Destierra el “pero”

Imagina que necesitas hablar con un colaborador que no ha estado haciendo bien su trabajo. La situación puede volverse más manejable si procuras disminuir la negatividad en tu vocabulario. Es decir: en lugar de un “antes hacías bien el trabajo, pero ya no estás rindiendo”, por ejemplo, intenta algo como “eres bueno en tu trabajo y sé que intentas hacerlo lo mejor posible; creo que podemos...”. Mismo mensaje, diferente entrega.

No busques culpables

Sé realista y deja que fluya

Un discurso preparado te ayuda a no perder de vista todos los detalles por compartir, pero también te deja vulnerable a que el otro se “salga del guion”. Es mejor contar con una lista de los temas a tocar y dejar que la conversación se dé de manera natural, encauzándola conforme vaya avanzando. Sin importar tus buenas intenciones, el otro puede negar el problema, culpar a los demás o incluso enojarse; anticipa una mala respuesta y ten un plan de acción. No puedes controlar las emociones de los demás, pero sí la manera en que tú respondes.

Asertividad virtual también es posible

Un gran empresario nunca pierde de vista el componente humano de su negocio. Las conversaciones difíciles son incómodas, pero ineludibles, así que prepararse para sostenerlas es una habilidad que no puedes dejar de lado. Libros como Difficult conversations, escrito por integrantes del Harvard Negotiation Project1, pueden ayudarte a ahondar en este tema. Mi recomendación final sería: la asertividad es una habilidad que se puede aprender, no importa tu carácter. Infórmate, prepárate y practica, practica, ¡practica!

Permitir que el otro pida la palabra o nos interrumpa si perdió el hilo de la conversación o no está entendiendo un concepto. Los monólogos no funcionan. Hacen que la gente no se sienta escuchada por lo que, después de unos minutos, dejan de ponernos atención.

Referencias:

Stone, D., Patton, B & Heen, S. (2000). Difficult conversations: hot to discuss what matters most. New York, USA. Penguin Books.