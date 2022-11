lqteran@yahoo.com.mx

Es notorio el optimismo de las masas populares, están ciertas que les espera un futuro mejor en muchos aspectos, y uno que les interesa sobre manera, es el relativo a la democracia, que su voto cuente y se cuente bien.

La oposición se espanta con su propia sombra. Convocó a una manifestación con un fin falaz: “defender” al INE. Algo inventado, los partidos de derecha difundieron malintencionadamente que el propósito del gobierno de la Cuarta Transformación era “desaparecer” al árbitro electoral. En realidad, esta es una falacia engañabobos y algo completamente fuera de la realidad. Lo que plantea la iniciativa de reforma electoral, enviada al Legislativo, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dista mucho de pensar desaparecer el INE. Lo que plantea la iniciativa es hacer más idóneo su funcionamiento, sin el mínimo ánimo de dañar su ciudadanización ni su autonomía. Perfeccionar al organismo electoral es lo que se busca, desaparecer los diputados plurinominales, bajar de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de diputados e integrar la Cámara Alta con 96 senadores; además, los consejeros del INE serán electos por el voto de los ciudadanos.

Los anteriores son los puntos básicos de la iniciativa de reforma del Presidente López Obrador. Lo demás son detalles de forma, lo sustantivo es lo que señalamos en el párrafo anterior y son cambios que cuentan con el abrumador apoyo de la mayoría de los ciudadanos. La consigna de los opositores de que “el INE no se toca”, por demás dogmática y antidemocrática, aparte de ridícula, nos pareció una prueba de lo despistada que está la oposición en las demandas que enarbola, lo cual la pinta de una candidez que apabulla. Desearíamos una oposición con ingenio, que aportara ideas al debate político y no una como la que tenemos, anclada en un dogmatismo ultraconservador y adicta a la rumorología, si no de plano a la falacia. Lamentablemente es lo que le conocemos hasta la fecha, falta de propuestas, pero plena de infundios y denuestos esparcidos como confeti de feria. Alguna vez hemos calificado a la oposición de chabacana, creo que nos quedamos cortos.

Las banderas que la oposición enarbola no tienen asidero en la realidad, son sumamente superficiales, cuando no rayan en la insensatez y lo demagógico. Sus planteamientos políticos son tan pobres que, por lo que vemos, no tienen tela de donde cortar. Su conservadurismo les impide concebir un programa más ágil y planear desde allí una estrategia política más cercana al pueblo. Por el momento, en las actuales circunstancias del país, no vemos en la praxis y en el discurso político opositor algo que les permita un acercamiento con los ciudadanos. La empatía con la ciudadanía no se observa en ninguno de sus dirigentes.

Mientras, las fuerzas políticas identificadas con la Cuarta Transformación marchan seguras. En las elecciones que vienen se van a ir sin vara hasta el cabestro, sin ningún obstáculo.

La burda bandera de que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende “desaparecer” al INE ha resultado un nuevo fiasco opositor. Sus campañas, huérfanas de sustentación, se afanan en insertar falacias, falsedades que caen por su propio peso. Por otra parte, el INE ha acumulado una larga lista de arbitrariedades en su actuación como árbitro electoral, como muestra señalamos la suspensión de los candidatos de Morena a la gubernatura de los estados de Guerrero y Michoacán; esas acciones pintan a Lorenzo Córdova, presidente del INE, de cuerpo entero en su actuación facciosa, por decir lo menos. Queda para la historia como una muestra de prepotencia y de intromisión en la vida interna de los partidos políticos.

Afortunadamente, existe en el país una amplia revolución de las conciencias ciudadanas, lo que permite superar ese tipo de obstáculos y que las falacias se las lleve el viento. El apoyo de los ciudadanos a la regeneración del país es el soporte invaluable que permite salir avantes de las aviesas intenciones por tergiversar el avance democrático en el territorio nacional. Desde el 2018 las mayorías han tomado en sus manos el rumbo del país y se avanza de manera contundente en la ampliación de las libertades políticas, el establecimiento de la democracia llegará más temprano que tarde a México.

Es notorio el optimismo de las masas populares, están ciertas que les espera un futuro mejor en muchos aspectos, y uno que les interesa sobre manera, es el relativo a la democracia, que su voto cuente y se cuente bien. Hay certeza de que la democracia se establecerá plenamente con la iniciativa de reforma enviada por el Presidente, que actualmente se discute en el Congreso Legislativo. Con su aprobación se va a dar un paso de gran trascendencia para el voto de los mexicanos se ejerza con plena libertad, no habrá taxativas que lo impidan.

El pueblo de este país tiene un sexto sentido demasiado certero, nunca se equivoca en sus vaticinios políticos. Por eso apoya la iniciativa de reforma electoral, porque el Instituto electoral debe compaginarse con los avances democráticos que estos últimos años ha vivido, no sin intensidad, el país.