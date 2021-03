“Domingo de Ramos, se conmemora la llegada de Jesús al pueblo de Jerusalén, plenamente convencido de que iniciaba su ruta hacia el final de su vida terrenal para renacer a través de la difusión de sus enseñanzas”.

Pues entramos a la Semana Santa, iniciando, acorde a lo narrado en los escritos bíblicos, con la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén y se cuenta que la población alfombraba su camino con ramas de árboles, a manera de reconocimiento de su grandeza, aunque, obviamente, no faltaban los hacedores de memes de aquella época, que se burlaban del llamado hijo de Dios al verlo montado en un humilde borrico.

Y aquel tapizado verde para magnificar el paso de Jesucristo, dio pie para que siglos después, al primer día de la también llamada Semana Mayor, se le denominara Domingo de Ramos.

Me atrevo a especular que Jesucristo, considerado por sus creyentes como enviado del Creador, o el Creador mismo, convertido en hombre, sabía que la festejada llegada a Jerusalén, marcaba el inicio del camino hacia su sacrificio; a la entrega de su vida para dejar asentado con sangre los principios de su doctrina, la cual, sigue viva, pero con corrientes distintas, e irreconciliables algunas, pese a tener la misma fuente que ordena la confraternidad entre la humanidad.

Desde hace ya varios años, para el grueso de la población, la otrora mística Semana Santa se convirtió en un período vacacional, los que justo en los considerados días mayores de la conmemoración religiosa, se convierten en un festín colectivo de música, alcohol, sexo y otros agregados. Ya habrá tiempos de conseguir indulgencias, piensan los enfiestados participantes mientras le dan gusto al vuela, vuela.

El período vacacional de Semana Santa 2021, incluida la de Pascua, para alivio del sector turístico y la economía en general se retoma, con todo y los riesgos sanitarios que la movilidad implica. En ese sentido, se hacen los esfuerzos promocionales necesarios para alentar el flujo de turistas, lo que levanta las expectativas empresariales de captar los recursos necesarios para aliviar la difícil situación por la que atraviesan junto con sus trabajadores.

Con este período de ocio, sonarán las cajas de los negocios y también se escuchará el tintineo monetario en los bolsillos de los trabajadores por las propinas que les dejará la clientela. Sin duda, con todo y las restricciones preventivas, habrá jolgorio entre los turisteros, cosa que no sucederá entre la gente que trabaja en el sector de la salud pública, en cuyos rostros se reflejan muecas de preocupación y enojo, ya que el presente período vacacional representa para ellos la posibilidad de una nueva arremetida de contagios de coronavirus, lo que se traduce en prolongación de horas de trabajo, preocupación por no contagiarse, desesperación por no contar con los recursos suficientes y oportunos para aliviar a sus pacientes y trajinar con el desazón que les significa la muerte de algunos de ellos.

Permitir un período vacacional bajo circunstancias de salud adversas como la que estamos viviendo, no es una toma de decisión fácil para las autoridades, ya que lo ideal es que procuraran ejercer las normas que nos obligaran a mantenernos resguardados y desalentar la movilidad ciudadana. Cosa que sin ningún problema pueden hacer en países plenamente desarrollados, pero nuestra realidad es otra, marcada por la pobreza, la corrupción y la mediocridad de los servicios públicos.

Domingo de Ramos 2021, presenciaremos el alegre arribo de miles de turistas a los distintos centros vacacionales del país, todos ellos, conscientes del reto a su suerte, y tal vez, pidiendo a sus creencias, que su arrojo no tenga un alto costo a cargo de su integridad y en el extremo, el apagón de su existencia. ¡Buenos días!