Dos historias de fin de año

Mi más incondicional solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva.

1. Un INE debilitado es una pésima noticia para la organización de elecciones democráticas en el País; pero tampoco el instituto ha sido un dechado de rectitud, tan solo recordemos- bajo las siglas de IFE- que fue incapaz de reconocer en el momento correcto el uso indebido de recursos en la campaña de Peña Nieto a través de Soriana, lo cual era motivo de anulación de las elecciones. Es decir, el INE sí tenía que ser tocado, sí tenía que haber sido reformado para garantizar un comportamiento plenamente ligado a la legalidad democrática, pero no debilitarlo a tal grado que ponga en peligro la limpieza y certeza de las elecciones del futuro inmediato.

También es muy cierto que el INE es una institución demasiado cara, su aparato es demasiado grande, pesado y costoso, pero la política mexicana en su conjunto es dispendiosa, excesivamente cara. En particular, la clase política es de las más gravosas del mundo, sobre todo si comparamos sus ingresos y gastos con los salarios mínimos del País. Los partidos políticos le cuestan mucho al erario, y lo mismo sucede con las castas burocráticas superiores de los tres poderes. Los salarios de estas solo son comparables a los de los funcionarios de los países ricos. Por ejemplo, los legisladores de un país nórdico tienen en promedio ingresos semejantes a los de un senador o diputado federal mexicano, cuando el ingreso per cápita de Suecia o Noruega, por ejemplo, es muy superior al de México. En Suecia, el salario neto mensual de un diputado es de 4 mil 300 dólares y nada más. No hay dinero para asesores, ni “ayuda” para transporte ni nada por el estilo. Y, sin duda, poniendo otro ejemplo, los salarios de los altos funcionarios del INE son desmedidos para la realidad nacional. En fin, el mantenimiento de la clase política mexicana es muy alto.

La idea dominante de que a las élites políticas hay que pagarles mucho es muy difícil de romper, entre otras razones, porque dicen sus defensores, es que, si no se hace así, se van a corromper más fácilmente. Lo cierto es que la necia realidad nos ha demostrado que, por lo general, es lo contrario: a mayor cargo- a mayor poder- mayor ingreso- mayor corrupción. En fin, el argumento de que el INE es muy costoso se valida con los hechos, pero ha ayudado a legitimar el planteamiento de que hay que adelgazarlo. Lo malo es que va a ser muy fácil que se introduzca la mano gubernamental y las posibilidades de que haya una real neutralidad y plena objetividad en el manejo de los procesos electorales disminuyen severamente.

No es legítimo que el dueño del poder organice las elecciones donde él mismo es un contendiente.

2. A lo largo de casi un siglo, si partimos de la primera participación de México en un campeonato mundial en 1930, el futbol mexicano ha mejorado muy poco. Su primer punto lo logró en 1958 y la primera vez que pasó a la siguiente ronda fue en 1970, cuando la Copa Jules Rimet se disputó en nuestro País. Nunca ha jugado un quinto partido. En cambio, los otros dos países latinoamericanos con desarrollo económico proporcionalmente equiparable, Brasil y Argentina, son dos potencias de ese deporte. Es decir, no hay una relación directa entre el peso económico y características sociales, semejantes entre México, Brasil y Argentina, con desarrollo deportivo, en este caso, futbolístico. En este deporte, como en otros, hay variables sociales, psicoculturales y genéticas que nos ayudarían a explicar mejor los alcances de uno u otro país. Las dos naciones sudamericanas han sido competidoras de máximo nivel desde la primera copa mundial, y desde hace muchas décadas son los principales exportadores de futbolistas profesionales para el mundo. México solo ha exportado unas cuantas decenas y lo ha hecho en épocas recientes, aunque hubo algunas excepciones en los años 40.

En el torneo mundial de Qatar, Marruecos ha demostrado que, al igual que Brasil y Argentina, no se necesita ser un país del primer mundo para competir de tú a tú con las selecciones de los países desarrollados, aunque, hay que aclarar, que casi todos sus jugadores nacieron y juegan en Europa. Es decir, son hijos de marroquíes que emigraron a Europa y en este continente asimilaron una mentalidad de mayor orden, estrategia y metodología de juego, con la ventaja de que no perdieron la emotividad del carácter árabe que los ha hecho muy competitivos y de alta calidad técnica. Y lo mismo podemos decir de otros equipos africanos que cada vez juegan mejor, en gran medida porque la mayoría de sus jugadores también rompen la pelota en varios de los mejores equipos de Europa.

A su vez, los equipos europeos cuentan cada vez más con jugadores hijos de africanos nacidos en Europa o que emigraron a este continente siendo niños. Sin duda los mejores jugadores de Francia, Holanda e Inglaterra, tan solo para mencionar a tres grandes, son hijos de africanos, como Mbappé y Dembelé, de Francia, Bellingham y Zaca, de Inglaterra, o Memphis Depay, de Países Bajos.

La gran mayoría de los jugadores mexicanos no tienen la velocidad, estatura y potencia de los jugadores de origen africano ya sean brasileños, europeos, canadienses, estadounidenses, colombianos o ecuatorianos, ni la habilidad y técnica de los argentinos, pero sí la inteligencia y disciplina táctica. No obstante, no han desarrollado una personalidad de alta competencia que siempre han tenido brasileños y argentinos. Los mexicanos, dicen los expertos, como el entrenador de origen argentino afincado en México, Ricardo Lavolpe, siguen siendo, en la mayoría de los casos, conformistas. Pero, al igual que los africanos que juegan en Europa, jugar en las mejores ligas de este continente, ha fortalecido sus capacidades técnicas, físicas, tácticas, psicológicas y culturales. Es decir, un medio favorable los ha beneficiado. Esto es lo que necesitan los futbolistas mexicanos para ser mejores.

Y así como en el futbol, es necesario crear los mejores ambientes sociales y culturales para que los mexicanos seamos mejores en otros campos, aun sin ser un país rico.