Economía empantanada (2)

Causa inquietud y tristeza que la economía nacional aparezca como empantanada, sin rumbo y sin salida próxima, según el artículo del sábado anterior, y todavía falta analizar otros elementos como la inflación, el efecto de las remesas, del narcotráfico y el probable incremento de las exportaciones aprovechando el T-MEC.

Hay que reconocer que hay en la economía mucho dinero en circulación que aumenta el consumo interno y por lo tanto debiera mejorar la economía en general. Este efectivo circulando proviene de las remesas, de los subsidios y apoyos del Gobierno y también del narcotráfico. Sin embargo, ninguno de los tres elementos provienen de la producción de bienes y servicios que benefician a la sociedad; las remesas no provienen del producto interno bruto nacional, sino del extranjero; los subsidios públicos para adultos mayores, desempleados, estudiantes, etc., se van directamente al consumo de bienes de primera necesidad principalmente y como provienen del presupuesto federal, si no se aplicaran en esos rubros se llevarían a inversión o a gasto corriente, es decir, solo cambiaría el uso que se le da a esos recursos públicos; en cambio, los recursos provenientes del narcotráfico y de la delincuencia organizada, que tampoco se generan de la producción de bienes y servicios, ocasionan más mal que bien; lo de menos es que son directamente inflacionarios pues vienen también del extranjero en su mayoría, pero aun los que generan en México son producto de la drogadicción o bien de las extorsiones y de los pagos a sicarios, halcones, encargados de laboratorios, choferes, homicidas, vendedores al menudeo, etc.

Según nota de El Universal la semana pasada, los ingresos de la delincuencia organizada por “cobro de piso” a comerciantes ascendieron a 36 mil millones de pesos en 2021 y según nota de Reforma en septiembre, el costo para las empresas mexicanas para protegerse de la inseguridad se calcula en 120 mil millones de pesos. En encuesta del Banco de México, publicada por El Universal en septiembre, el 56 por ciento de los analistas consultados considera que el ambiente para los negocios va a ser peor en lo que resta del año, debido a la inseguridad y la inflación y por lo tanto es un mal momento para invertir. Así pues, esos recursos provenientes del narco y de la delincuencia están empantanando la economía nacional.

La incongruencia está en que, aún con todos estos recursos “adicionales”, la pobreza se ha incrementado y además se ha agravado por la inflación que golpea más a los pobres, pues se encarecen mucho más los alimentos y los artículos de primera necesidad. El precio de los alimentos se ha incrementado 15.7 por ciento, que lo están resintiendo 43.5 millones de trabajadores con ingreso máximo de tres salarios mínimos, según Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, publicado en El Universal esta misma semana.

Así pues, hay más dinero pero hay menos productos para comprar, por eso hay carestía, a mayor demanda sin la correspondiente producción de bienes y servicios, la inflación es la consecuencia inevitable. La falta de mayor producción de bienes en México por la falta de inversión pública y la obstrucción y el poco estímulo a la inversión privada por el gobierno, han sido factores internos que han ocasionado menos empleo, más inflación, más pobreza y una caída en el producto interno bruto, principalmente el producto interno bruto por persona, ya que según el Fondo Monetario Internacional, este año estará en 18 mil 473 pesos mensuales para cada mexicano, y para 2024, al término de este sexenio apenas llegará a 20 mil 315 pesos mensuales; economías más débiles que la mexicana como Uruguay, el PIB per cápita será en 2024 36 mil 822 pesos; Panamá, 31 mil 922 pesos; Chile, 31 mil 114 pesos. México pasará del lugar 75 al 79 en este indicador, el más bajo históricamente.

Según la SHCP en el periódico Reforma de agosto, los subsidios y transferencias en los primeros seis meses de este año llegan a 463.5 mil millones de pesos, mientras que la inversión fija pública apenas alcanza 381.7 mil millones de pesos, es decir “se castiga el presupuesto a la inversión” que sí produce empleos y bienes de consumo.

Si se quiere desempantanar la economía, no hay más solución que aumentar el empleo formal, las empresas formales, la producción de bienes y servicios, la inversión pública y privada. El pueblo requiere, más que dádivas, servicios públicos de calidad, educación, servicios de salud, agua, luz, drenaje y sobre todo seguridad, orden y un gobierno eficiente.