El asunto es que la economía está empantanada, no avanza pero ahí está, subsistiendo, sin mejorar y últimamente disminuyendo en sus niveles básicos. Como esto tiene ya varios años, es necesario preguntarse si esa economía empantanada llegó para quedarse, en perjuicio y deterioro del nivel de vida de las generaciones futuras, lo cual sería una grave responsabilidad de las presentes generaciones.

Una pregunta muy generalizada es ¿qué pasa con la economía de México? Se han sufrido muchos años en crisis de crecimiento económico y cuando no es una causa es otra, desde malas políticas gubernamentales, crisis internacionales y pandemias, hasta guerras, inflación mundial y altas tasas de intereses; el caso es que no se ha tenido un respiro para que los ciudadanos tengan empleo, se eduquen y prosperen en santa paz. Muchas de esas causas son externas, pero aquí en México se tienen las propias además de los errores e ineficiencias del gobierno, la violencia y la inseguridad han minado duramente las posibilidades de crecer; la falta de entendimiento y colaboración entre gobierno, empresarios, sector social y sector académico, así como la perenne confusión en el aspecto educativo, y la falta de atención del gobierno y de las empresas en la productividad y la innovación.

Si se reconoce que este tipo de economía llegó para quedarse, entonces también llegaron para quedarse los niveles de pobreza y miseria que tiene México y que en este sexenio se han incrementado, a pesar de la política de “primero los pobres” y del reparto de recursos en forma indiscriminada a través de pensiones y subsidios a adultos mayores, desempleados, estudiantes, “ninis” y hasta migrantes extranjeros.

Según The New York Times, publicado por el periódico Noroeste, “la situación de las clases bajas en México ha empeorado, no sólo por los efectos de la pandemia, sino también por la mala gestión de los programas sociales y económicos del Gobierno de López Obrador”; sostiene que a pesar de dichos apoyos, 3.8 millones de mexicanos cayeron en situación de pobreza a finales de 2020, con lo que ya llegan a 56 millones de personas en pobreza extrema, o sea el 44 por ciento de los mexicanos.

Una de las razones de estos niveles de pobreza es que ni el gobierno ni la economía en general han encontrado la fórmula para disminuir la economía informal, es decir aquella integrada por empleos sin derechos ni prestaciones y con sueldos bajísimos. Más de 32 millones de mexicanos de la población económicamente ocupada en México, tienen empleos informales y con empleos formales hay apenas 25.5 millones de personas y aún éstos con salarios que sólo alcanzan para una vida medianamente digna.

De acuerdo con lo anterior, ¿también se pensaría que el empleo informal en México llegó para quedarse?

El Producto Interno Bruto, el PIB, en México no alcanza para dar empleo formal al millón y medio de mexicanos que año por año se integran al mercado laboral, razón por la cual se tienen que integrar al mercado informal o emigran a Estados Unidos, o bien, le entran al narcotráfico y a la delincuencia o, en caso extremo, vegetan en la miseria. Para este año, en el que se esperaba un repunte de 3 por ciento del PIB según el gobierno, apenas se llegará al 1.8 por ciento, aunque algunas instituciones lo ubican en 1.4 por ciento. En cualquier caso con un 2019 en el que disminuyó el PIB -0.1 por ciento y un catastrófico 2020 con una caída de -8.5 por ciento, el rebote de 2021 apenas llegó al 5.0 por ciento y si este año fuera siquiera un 2 por ciento e igualmente en 2023 y 2024, el crecimiento del PIB este sexenio será menor al 1 por ciento, menos de la mitad de lo que obtenían los regímenes “neoliberales”, tan criticados por el Presidente López Obrador.

Se puede argüir que estos resultados fueron causados por la pandemia que indudablemente afectó, pero otros países también tuvieron pandemia y han crecido más que México, pues según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en América Latina cuando menos seis países crecieron su PIB mucho más que México en 2022, como Panamá un 7 por ciento, Colombia 6.5 por ciento, Uruguay 4.5 por ciento y hasta Guatemala con un 4 por ciento.

Si algo pudiera cambiar esta situación en México sería: cuidar sus activos como el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC; estimular la productividad y la innovación en empresas y gobierno; captar inversión de capital extranjero, invertir en fuentes de trabajo más que en apoyos desordenados y aprovechar el llamado “nearshoring”, o sea la cercanía del mercado y la tecnología de punta de Estados Unidos.

De lo contrario, pues sí, “la economía empantanada” llegó para quedarse.