Edadismo: una impiedad (2)

Frases como “¿Lo intentamos de nuevo?” o “¿qué te gustaría comer hoy?” en contraposición a los dos ejemplos que dábamos antes serían una buena muestra de cómo queremos conseguirlo. También es imprescindible la formación a cuidadores y cuidadoras para sensibilizar y tomar conciencia. Sabemos que es un reto difícil, porque se trata de desaprender algo, y eso no es nada fácil, pero sabemos también que cada acción o pensamiento, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo.

La clave es el seguimiento continuo con la persona cuidada, que es quién nos cuenta cómo le gustaría ser tratada para no caer en el edadismo o en otras situaciones incómodas.

Lo peor de todo es que estos prejuicios se han aprendido y normalizado a lo largo de la vida, siendo difíciles de reconocer o identificar. Frases como “Déjame a mí, que tú no puedes” o “si no te lo comes, no hay postre” serían un buen ejemplo de una mala praxis normalizada.

Casos de Edadismo: ejemplos

Para empezar existen edadismos y microedadismos, por consiguiente debemos entender la diferencia. El edadismo es el movimiento discriminativo mientras que el microedadismo es específicamente un comentario o actitud.

Caso 1: Gritar a las personas mayores porque son sordas

A menudo muchas personas generalizan que todas las personas son sordas. Y la cuestión está en que no está bien determinar a alguien como ‘’sordo/a’’; tienen sordera porque una persona no es su déficit. Es por esto que se tiende a gritar a todas las personas mayores tengan sordera o no, se generaliza que todas tienen este déficit por ser mayores.

Caso 2: Acusar a todos los/as mayores de olor a anciano

Desafortunadamente se tiende a acusar a las personas mayores primero de olorosas y segundo de apestosas. Como dice el gerontólogo Gonzalo Berzosa, uno es mayor cuando él/ella mismo/a así se considera, no porque los demás lo determinen; además es un término muy peyorativo para la persona.

En segundo lugar se tiende a acusar a todas las personas mayores de un mismo olor y además desagradable; consiguientemente esto es directamente discriminar a todas las personas mayores relacionando directamente el olor con la edad, dos conceptos que en sí mismos no tienen ninguna relación lógica ni científicamente legítima.

Caso 3: Generalizar que las personas mayores son dependientes

En primer lugar las personas tengamos la edad que tengamos no somos dependientes sino que tenemos deficiencias y no son causa de la edad por consiguiente no podemos determinar a una persona con una amputación de dependiente porque tenga cierta edad o porque le falte un brazo.

Esta persona aún podrá hacer muchas cosas de manera independiente. Caracterizar de dependiente a alguien es discriminativo y afecta directamente a su autoestima, su autoconcepto, por lo tanto afecta a su funcionalidad y motivación en la vida.