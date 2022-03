Por supuesto que las mujeres dejaron de ser, en pleno tercer milenio, el llamado sexo débil de México y Sinaloa. Inconcebible que alguien les marque con ese estatus de vulnerabilidad. Al contrario, convertidas en motor de cualquier modo de la actividad humana, por fortuna con mayor honor y perseverancia, lo positivamente moderno y posmoderno gira en torno al movimiento que no tendría que ser necesariamente de tintura rosa sino de la mixtura de todos los colores como caleidoscópica es la esperanza.

En México, y en el caso particular de Sinaloa, el presente apremia a edificar aprisa los andamios hacia un sistema social, económico y político que erradique las consecuencias de emerger desde el alumbramiento mismo en un sistema absurdo donde uno vale e importa más que el otro y desde esa partición por raza, credo, dinero y fuerza se fragüe la extinción del más frágil después de que el dominante le tatúa tal debilidad sistémica.

Claro que el 8M vale en sí mismo por realzar la valía de la mujer en la construcción de futuros resplandecientes pues sólo ellas proporcionan la luz primera, promisoria y feliz, del nacimiento, y el acompañamiento confortador del alba al crepúsculo. A partir de la vida como comienzo supremo de todo y de nada debemos aprender más a construir los orígenes de personas autosuficientes entendiendo tal emancipación como capacidades, vocaciones y tesones constantes a favor del bienestar que no es un slogan político sino premisa personal, familiar o comunitaria.

A la movilización anual del 8 de marzo le vendría como el agua al desierto promover la inculcación de los valores de respeto al prójimo, por parejo, sin discriminaciones de algún tipo. El agotamiento de la vieja mentalidad que concebía desiguales al hombre, la mujer y otras formas de feminidad o masculinidad, plantea el tiempo nuevo donde cada persona valga por el significado de estar, no por los prejuicios hoy anquilosados contra la diversidad intrínseca al humano. Perdimos mucho tiempo buscando la pieza de la uniformidad en dicho rompecabezas de la multi identidad.

Reverso

Buscadora de tesoros

Desde donde estén, mujeres sinaloenses como Norma Corona, Chuyita Caldera y Sandra Luz Hernández debieron sentirse homenajeadas cuando el Congreso del Estado le entregó ayer a una de las suyas, Mirna Nereyda Medina, la medalla al mérito por la defensa de los derechos humanos que lleva el nombre de aquella luchadora social que el 21 de mayo de 1990 pagó con su vida la valentía de defender la integridad de ciudadanos expuestos a los abusos del poder. Al recibir el reconocimiento por su labor en el colectivo Rastreadoras de El Fuerte, integrado por madres que buscan a hijos desaparecidos, Mirna expresó que “yo no debería estar aquí, yo debería estar cuidando a mis nietas, pero desafortunadamente me tocó estar aquí. Cuando me preguntan qué hago, digo ‘soy buscadora de tesoros’. Y también busco paz y doy esperanza a muchas familias”.