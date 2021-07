‘El abogado del diablo’

No le gusta el sobrenombre pero así le dicen a Juan Velásquez, a quien el Alcalde de Mazatlán le rindió honores -le entregaron Las Llaves de la Ciudad- en el primer acto público, sin duda de importancia política y simbólica relevante, del Gobernador electo de Sinaloa representado por su secretario particular.

Este abogado tiene un récord envidiable porque, dice él, nunca ha perdido un caso. La información periodística consultada no señala si Juan Velásquez, además de ser homenajeado, aterrizó en calidad de defensor legal de alguna persona, empresa o institución, pero como vino también a la puesta en marcha de un rascacielos de los hermanos Arellano es imaginable que fue contratado por ellos. Y si no es así pues ya se aclarará.

Bueno, pues resulta que es notoriamente incongruente que dicho litigante sea honrado y halagado por el Químico Benítez y Alejandro Higuera, en representación de Rubén Rocha, cuando aquél ha sido defensor de los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, este último uno de los ex mandatarios que Morena pretende llevar a juicio con su consulta del 1 de agosto. Además de incongruente es incomprensible y aberrante que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca llevar al cadalso político a Salinas de Gortari y a otros ex presidentes, el Alcalde de Mazatlán y el Gobernador electo de Sinaloa, a través de su enviado, le rinden un reconocimiento al abogado del diablo.

¿Estará informado el inquilino de Palacio Nacional de este absurdo? ¿El doctor Rocha, aunque consintió que se hablara en su nombre durante el acto de homenaje a Velásquez y en la inauguración del rascacielos Stelarhe, eludió estar en el evento tanto por la presencia de Juan Velásquez como por la imagen polémica que rodea a los hermanos Arellano, los más notables inversionistas de Mazatlán en los años más recientes y promotores de la torre de 135 metros de altura, o en realidad tenía otros compromisos que cumplir?

Morena está lleno de contradicciones y claroscuros, pero el acto que aquí se comenta es una pifia gigantesca, propia de una opereta bufa.

Los hermanos Arellano pueden contratar como abogado a quien se les antoje, pero que dos altos funcionarios de Morena le rindan homenaje supera cualquier ironía.

Pero, además de lo anterior, que el primer acto público significativo del Gobernador electo, así no haya asistido, fuese la colocación del primer ladrillo de una construcción privada con la presencia de los empresarios más connotados de Mazatlán, y de los más poderosos de todo Sinaloa y, por si fuera poco con la asistencia del ex Gobernador Juan Millán y del Gobernador Quirino Ordaz, convocados por el grupo Arhe, no deja de sorprender y llamar la atención.

Sorprende porque Morena y el doctor Rocha a lo largo de su campaña han insistido que en su programa primero están los pobres y que su gobierno es a ellos antes que a nadie, en un evento con fanfarrias, bombos y platillos, demuestran su abierta simpatía a un poderoso grupo empresarial que invierte bajo la sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno hubiese esperado que el primer acto simbólico fuese el anuncio de una importante obra pública para Sinaloa o el encuentro con los sectores sociales más desprotegidos de la entidad, pero no fue así.

Quizá, dirán algunos, es que esa reunión no tiene relevancia alguna porque no la organizó el doctor Rocha Moya, sino Alejandro Higuera , quien es probable que encabece el flanco derecho del próximo Gobierno estatal, y quien es además muy amigo de los hermanos Arellano. Será el sereno, pero lo cierto es que el emergente grupo empresarial mazatleco se va configurando como el consentido del próximo sexenio. Hasta donde estamos enterados el grupo Arhe hasta esa fecha no había obtenido el reconocimiento de los empresarios con más capital y prestigio de Mazatlán, y ahora lo ha logrado a todo lujo.

Y qué bueno que haya hombres de negocios tan exitosos como los referidos hermanos y que invierten con abundancia en Sinaloa y en otras partes del País, pero la UIF, según contundentes reportajes periodísticos sinaloenses y nacionales, los investiga minuciosamente, aunque ellos han negado reiteradamente que sus empresas posean dinero anómalo.

En fin, de la mano del diablo azul el gobierno mazatleco y el gobierno electo de Sinaloa honraron al abogado del diablo y le demostraron su pleno apoyo a un grupo empresarial que no deja de sorprender todos los días. Los pobres pueden esperar.