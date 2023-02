Trataré de expresarme con vulgaridad y remitirme a la teoría solo cuando sea necesario. Sin embargo, que esto no sea óbice para restarle rigor a este ejercicio. No va dirigido a académicos clasistas. Lo escribo para arrojar luz para los demás, pero sobre todo para mí. Es una hipótesis que debe resistir la crítica y mejorarse. No es un escrito humilde en el sentido intelectual de la palabra. Pero tampoco es absolutista y mucho menos totalitario.

Por último, doy por sentado que no existe ningún modelo puro y que toda ciencia social es descriptiva o explicativa. Describe cuando arroja información y explica cuando utiliza ésta para tratar de dar sentido a los datos. En sentido estricto, la descriptiva es capaz de ser considerada ciencia al recurrir a una epistemología popperiana que la cubra de gloria. La explicativa es más creativa y arriesgada. Lo más probable es que no goce de gloria sino de la crítica. Eppur si muove.

Del absolutismo

Veamos pues, cuál es el poder absoluto. Podemos definirlo como una forma de dominación sin limitaciones de ningún tipo. Recordemos que las formas puras son solamente modelos explicativos simplificados.

Un absolutista tiene dos rasgos fundamentales: gobierna solo y se considera superior a los demás. O al menos lo intenta. Tan es así, que ni siquiera está obligado a seguir las propias normas que dicta. Los demás, sí. Él, no.

Por muchas razones él no está sujeto. Las razones que se le ocurran. Puede creer que es divino, sabio, extraterrestre, especial, que sabe más que los demás, que se la deben porque sufrió, que viene a redimir a todos, que tiene otros datos que los demás no, etcétera. Por lo que crea, él no. Los demás, sí.

El absolutista cree que está legitimado para no respetar sus propias leyes, pues lo hace por el bien común. Por el bienestar del pueblo. Por la paz y seguridad de los demás.

Por eso cree que no puede estar sujeto a recibir órdenes de otros. De nadie. Si bien no es un iluminado y lo sabe, desprecia el conocimiento científico si no le favorece. Porque para él, la verdadera sabiduría es una combinación de acontecimientos que le hacen único en la época que le tocó vivir. No es un iluminado. Es un elegido.

Por eso, tampoco está sujeto a los límites de las palabras. Puede eliminar las que considera inútiles o estorbosas y cambiarlas por otras que considere más adecuadas. Si las leyes están equivocadas, él puede cambiarlas por el bien común. Y su mayor poder es darle el significado correcto a las palabras. Interpretar la ley si le parece errada. Reescribir la historia, los hechos, los mitos, los deseos. Es el intérprete de la voluntad de su pueblo. Por eso está ahí”.