Continúo con el ensayo del doctor José Luis Camba Arriola: “Porque el absolutista se considera un gobernante legítimo. Llega al poder porque la historia lo estaba esperando. Por eso gobierna con el sistema que encontró y sus leyes. Sin embargo, con palabras que valen más que leyes. Pero si alguien no las entiende, él se las explica y las manda a aplicar. Su poder es absoluto pero legítimo. Tiene súbditos, no ciudadanos. Y busca que todos se sometan a su poder. Quien cree en él le dice: ‘Pégame pero no me dejes’.

Por eso la ley para el absolutista es imperfecta. Siempre puede mejorarse y eso lo puede hacer él mismo. El absolutista es ante todo un escogido. Por eso, en caso de excepción, la decisión le corresponde a él y a nadie más.

Si la ley no lo permite, las palabras sí. Si éstas tampoco, es que están equivocadas. Cuando sea necesario, él estará ahí para dar a todos lo que necesiten. Y todos necesitarán lo que él diga. Porque él es quien sabe. Nadie más. Para explicar el significado de las cosas. Aunque el significado tenga que cambiar. Porque la historia existe solamente para explicar su llegada. Sí. Es un mesías. Pero su papel es el de redentor. Viene a darle sentido a la historia y a liberar al hombre de la esclavitud a la que ha estado sometido por la maldad de los otros.

Las voluntades individuales se pueden reducir a una sola. La de él. Su bondad y pureza hacen que la del pueblo sea la de él.

Ese determinismo histórico le permite usar la fuerza y los medios necesarios que considere oportunos para conseguir la paz y el bien común. Y por supuesto, su perpetuación en el poder para continuar su responsabilidad con la historia.

Porque debe aprovechar y entregar su vida en ello, pues quien lo suceda llegará sucio, maculado y protegido por poderes ocultos que tratarán de eliminar su obra.

Ahora bien, ¿cuál es la razón de la existencia de esta forma de ejercicio del poder?

Esencialmente, la desigualdad provocada por la acumulación del poder entre algunos gobernantes considerados entre ellos como iguales. En la última ocasión, la caída del Antiguo Régimen que conocemos en general como feudalismo, provocó la lucha entre distintos señores feudales.

Éstos se organizaron como poderes territoriales al final del Imperio Romano bajo la figura de iguales coordinados por uno entre ellos. ‘Eriter Primus Inter Pares’ Príncipes todos. Donde uno de ellos se convierte en el primero entre ellos. Por conveniencia común.

Con el tiempo, la acumulación de poder derivada de alianzas de todo tipo desequilibra la balanza en favor de uno de los príncipes quien, naturalmente y para que sus rivales no lo derroquen, buscan el poder absoluto. De ahí que no los considere competidores legítimos.

Así que, en resumen, el feudalismo es una forma de supervivencia política que anula la competencia. O sea, normal. Nada más allá de la ambición y la posibilidad de ejercerla”.