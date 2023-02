Continúo con el ensayo del doctor José Luis Camba Arriola. “Esta condición hará esta obra muy impopular pues al ser aplicable a cualquier persona que ejerza un poder sobre otra, no permite excluir al oponente sin incluirse en el modelo de ejercicio de poder. No importa si se es de ‘izquierda’ o de ‘derecha’ o una combinación de ellas. Todo ejercicio del poder contemporáneo pasa por reglas absolutistas y totalitarias para poder perpetuarse. Son las reglas y el que juega tiene que aplicarlas o perder.

Porque las prácticas decadentes son formas de ejercicio obligatorio para permanecer a la vista aunque nadie quiera verte.

Este tercer elemento presenta un desfase histórico que, junto con la ignorancia, en las que nos fijaremos más adelante, hace que el éxito y la longevidad de los regímenes políticos atípicos, de los diseños democráticos, producto de las teorizaciones del capitalismo del siglo pasado, sean cada vez más difíciles de revertir. Llegan para quedarse.

En efecto, el envilecimiento de la política reduce el número y la calidad de los competidores. El que está dispuesto a todo vence a quien no lo está.

Obviamente, eso incluye no respetar las reglas que tienen para la competencia.

La trampa es aceptada mientras lleve al triunfo. Finalmente, una vez más, quien gana la guerra escribe su historia. Los principios morales y la ética se convierten en un obstáculo para disputar el poder. Son límites autoimpuestos que deterioran la capacidad de competir. Al no estar dispuesto a cruzar ciertas líneas, el oponente con principios está condenado a perder frente a quien carece de límites.

La democracia impone reglas más o menos sofisticadas, pero se basa en principios éticos, como el respeto. Quien llega al extremo de no tener respeto por nada, jamás cumplirá sus reglas. Pues quien no puede lo menos, no puede lo más. Es muy fácil que un demócrata impostor se haga del poder violando los principios, pero aparentando respetar las reglas. Es decir, cumpliendo las formalidades al mínimo pero sin respetar nada más que su intención de ganar.

La democracia es débil. Porque está basada en el respeto y la ética de los participantes. Por eso requiere tantas reglas para fortalecerla. Pero no importa las reglas que la sustenten, el político contemporáneo siempre buscará la manera de burlarlas, pues no respeta el sistema democrático en el que compite. No comparte sus principios éticos pues considera que son un mal que puede llevar a sus adversarios al poder. Y eso es lo que le permite despreciar el origen de la ideología democrática y hacer lo que haga falta para alcanzar y mantenerse en el poder.

Por eso es universal, porque se basa en la desconfianza en el sistema. Así, la competencia es cada vez más vil. Los políticos van brincando una a una cada regla que sea necesaria. El primero viola una restricción publicitaria. El siguiente, una presupuestal. Otro se atreve a cometer un delito electoral. Uno más, del fuero común. Y el siguiente, del fuero federal. Por último, violar cualquier derecho fundamental con tal de ‘ganar’.

Es así, pues ninguno de sus actos tiene consecuencias mientras sean capaces de negociar las investigaciones cruzadas que ellos mismos interpusieron en contra de cada uno. Terminan por ayudarse entre ellos con tal de perpetuarse. Aunque se detesten. Al final se reconocen como iguales compitiendo por lo mismo y se admiran por su capacidad de eludir las reglas.

Por eso y nada más se respetan entre sí. Naturalmente, lo ideal es no tener que negociar. Nada mejor que aplastar al oponente. De hecho, de eso se trata. Se guardan las apariencias donde no hay más remedio.

Pero si no es necesario, abiertamente se inventan leyes para inhibir cualquier conducta opositora. Todas con una dosis de aliados. Donde hagan falta. Dentro o fuera del lugar en el que ejercen el poder. Dentro, con rivales que convierten en aliados. Fuera, con semejantes a ellos. Otros que cometen las mismas violaciones y que conviene normalizar e incluso idealizar para que sean más difíciles de atacar.

En resumen, el mejor aspirante en campaña termina siendo el peor gobernante. Pues ha basado todo su discurso en promesas incumplibles. Por lo que el peor gobernante es el mejor candidato para sus compinches pues les deja espacio para su crecimiento. El mayor número de promesas incumplidas les facilita ser candidatos para sustituirlos. Un buen gobernante no deja espacio para la crítica por lo que oponerse a él es más difícil que a quien comete muchos errores. El envilecimiento de la política aleja a los más éticos y atrae a los menos morales”.