Continúo con el ensayo del doctor José Luis Camba Arriola: “El cuarto elemento por considerar dentro de este esquema de absolutismo, totalitarismo y envilecimiento de la política, es el culto a la ignorancia.

Hasta hace algunas décadas, la cultura era una cualidad deseable en una persona. Ahora no es necesaria. De hecho, en algunos discursos, la cultura es un obstáculo para el ejercicio del poder pues se considera alejada de los demás. La cultura es un lugar al que se llega, y destacar en ella requiere de estudio y esfuerzo. Lectura, reflexión y meditación. En definitiva: tiempo.

Quien busca el poder intuye que la cultura es un obstáculo para lograrlo. Porque en ella se ve obligado a la ética, las reglas morales y el respeto; que como ya vimos son impedimentos para el envilecimiento de la política.

Por ello, en lugar de dedicar un tiempo interminable a cultivarse, quien busca el poder en la actualidad, no solamente no se cultiva, sino que descalifica a quien lo hace. De esa forma trata de anularlo ante los demás y no se ve obligado a responder ante él; pues es un ser despreciable quien solamente tiene información deformada de la realidad para engañar a los demás.

Por esta vía, la ignorancia se convierte en un privilegio. El mito del indígena puro, sin contaminar. La ignorancia termina siendo un bien preciado para el ejercicio del poder por lo que hay que defenderla, crear instituciones para conseguirlo y transformar las existentes para luchar contra el conocimiento. Saber es del diablo. La gente buena no necesita saber. Solamente votar y asentir.

Ambos fenómenos son vehículos para la expansión del totalitarismo. El papel de los actuales MASS MEDIA vincula a los receptores con los emisores personalmente. Los mensajes se reciben personalizados aún sin serlo. Lo que incrementa el vínculo de quien lo recibe con su emisor. Siente que se comunican con él. De forma personal. Que lo pueden entender más allá de quienes los rodean. Ese mismo efecto se produjo con la propaganda política en la primera mitad del Siglo 20.

La creación de culpables es inherente a todo totalitarismo. Así lo fueron los judíos y los negros en la propaganda del nazismo. Es parte de su comunicación política. Señalar un enemigo como el origen de los males comunes le pone rostro a la desgracia.

También, trata de anular al oponente. Descalificarlo. Hacerlo impopular. No sólo del protagonista. También de su protector. Lo que abarca un grupo mucho mayor de oponentes.

La transmisión de la información del grupo se llevaba a cabo en células organizadas. Hoy ocurre lo mismo, solamente ha cambiado la forma de reunirse. Ahora son cibernéticas, lo que las hace muchísimo más dinámicas pues no se requiere estar en el mismo lugar al mismo tiempo para que la célula funcione.

Todo totalitarismo es absolutista. El totalitarismo es el adjetivo del absolutismo.

Lo denomino con el prefijo ‘neo’ porque fue enterrado por la guerra. Y sin embargo, volvió a surgir, porque es natural en el ser humano la dominación. Otorgar derechos es un acto forzado que se hace cuando no queda más remedio.

Cuantos más derechos, más probable el surgimiento del Absolutismo Neototalitario, pues la obligación del cumplimiento de los derechos no es una normalidad. Es una consecuencia de la debilidad de los regímenes absolutistas. Su duración en el tiempo depende de la debilidad del poder.

La democracia termina, paradójicamente, siendo el mejor vehículo para los totalitarismos. De hecho, solamente pueden existir derivados de ellas.

Todo poder desea ser absoluto. El totalitarismo es una forma de lograrlo democráticamente. Mientras haya poder, habrá tendencia al absolutismo.

Mientras haya democracia, existirá la posibilidad de los totalitarismos. Ambos son consecuencias cada uno del otro. El absolutismo, del poder. El totalitarismo, de la democracia.

El absolutismo es estructural del poder. El totalitarismo, de la democracia. Por lo tanto, el totalitarismo es una forma de llegar al absolutismo. O sea, coyuntural del poder. El absolutismo es una perversión del poder. El totalitarismo es una perversión de la democracia.

Hay razones psicológicas en cada uno para explicar su aceptación. En el absolutismo, el orden por encima del desastre. En el totalitarismo, además, el sentido de pertenencia al poder. La participación de los adeptos. Su inclusión ficticia o real. Pero participativa. Por cualquier medio. Legal o no. Formal o no. Racional o no. Es lo que hace que los participantes se sientan poderosos.

El poder se deforma por la concentración. La democracia lo hace por la necesidad de la popularidad.

Es claro que para el absolutista nada antes de él es importante y aún más, nadie después de él debe serlo. Reescribe la historia y guía el futuro. Jamás asume la entrega del poder. Luchará (con todo) para conservarlo. De hecho, la historia enseña que la caída de un absolutismo ocurre por envejecimiento de la estructura que lo llevó y mantuvo en el poder. Nunca por factores externos. Y es así, porque perpetuarse en el poder es muy fácil cuando se usa absolutamente. Es impenetrable desde afuera. Se requiere su debilitamiento por erosión para su desaparición.

Además, el gobernante absoluto sabe que si pierde el poder puede perder la libertad, o hasta la propia vida. Así que hará todo lo que esté en su poder para evitar perderlo. Mientras tanto, si ese gobernante es totalitario, como es el caso de la mayoría desde hace décadas, los demás jugadores políticos se conformarán con no ser destruidos como grupo, ni desaparecidos como personas”.

Si te interesa el tema, revisa la versión original de este ensayo: https://www.camba.ws/at.pdf