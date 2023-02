Al igual que en los años veinte y treintas del siglo XX, una nueva forma de totalitarismo está surgiendo en el mundo Me refiero a esta tendencia de desarrollo a mediano plazo como: “Absolutismo Neototalitario”

Mi amigo y vecino José Luis Camba Arriola, doctor en ciencias políticas, me envía este ensayo que me parece muy pertinente y oportuno para estos caóticos tiempos globales en que los políticos de todos colores y puntos planetarios parecen totalmente desconectados de sus respectivos pueblos.

Reproduzco el ensayo.

El absolutismo neototalitario

La política es una de las actividades más cambiantes. En cualquier otra profesión, se acumula el conocimiento y se parte de lo que otros hicieron. La política hace lo contrario. El político destruye a su antecesor para poder ocupar su lugar.

Hay muchas profesiones reguladas con códigos éticos y responsabilidades solidarias por su mal ejercicio. El político no tiene ninguna restricción ética ni responsabilidad por su torpe ejercicio. Sólo está obligado a lo mismo que los demás ciudadanos para no convertirse en delincuente común: no delinquir.

Esencialmente no ser un delincuente común. No robar o matar. Básicamente es todo. El político actual puede ser estúpido e ignorante. Esto no lo descalifica para ser votado. De hecho, es probable que actualmente sea la única profesión con responsabilidad que no requiere exámenes de conocimiento, psicométricos o de simple cordura. Bajo el pretexto de no violar los derechos de elegibilidad democrática, no tiene que acreditar capacidad alguna para ninguna tarea. El hombre o la mujer más estúpido, inmoral o tramposo puede presidir una nación u organismo político de cualquier tipo.

Hay ejemplos de sobra en el pasado y en el presente. Y es evidente que cada vez hay más políticos incapaces.

Este ejercicio pretende arrojar luz del porqué. Para intentar lograrlo recurriremos a tres elementos: la historia, la ciencia política y la sociología.

Trataremos de colocar en un contexto histórico la política contemporánea para descubrir la razón de su enrarecimiento. Utilizaremos también, un enfoque politológico. Veremos qué lleva a seres cada vez menores a desear actividades mayores y acceder a ellas; y a que los otros les cedan su espacio.